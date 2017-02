Last Update: Mittwoch, 08. Februar 2017 - 17:30 Uhr

Naughty Dog enthüllt The Last of Us 2 03.12.16 - Naughty Dog hat das Action/Adventure The Last of Us - Part II auf der PlayStation Experience mit einem ersten Trailer enthüllt. Die Entwickler versprechen ein tiefgehendes, schmerzhaftes und emotionales Abenteuer mit Ellie und Joel. Release: TBA (Europa)

DOWNLOAD VIDEO (The Last of Us Part 2 Reveal Trailer - Playstation Experience 2016)

Mittwoch, 08.02.17





E3 erstmals für Öffentlichkeit zugänglich 08.02.17 - Die E3 2017 (13.06.17 - 15.06.17) kann erstmals auch von der Öffentlichkeit und nicht nur von Presse- und Industrievertretern besucht werden. Das hat die Entertainment Software Association gegenüber Gamespot bestätigt.



15.000 Eintrittkarten können vom Publikum ab dem 13.02.17 gekauft werden. Ein Ticket kostet USD 250. Damit können Besucher die Ausstellungshallen betreten, an Podiumsdiskussionen und anderen Events an allen drei Messetagen teilnehmen.



In Zusammenarbeit mit Branchen-Veteran Geoff Keighley können ausgewählte Besucher auch Entwickler-Interviews mitverfolgen.

CLICK (Gamespot: "E3 Opens To The Public For The First Time Ever - 15,000 tickets for E3 2017 will go on sale this coming Monday, February 13.")



Quartalsergebnis: Take-Two mit fast EUR 28 Mio. Verlust 08.02.17 - Take-Two hat für das 3. Quartal (01.10.16 - 31.12.16) des laufenden Geschäftsjahres 2017 (01.04.16 - 31.03.17) seine Ergebnisse bekanntgegeben.



- Nettoverlust: USD 29,842 Mio. (EUR 27,97 Mio. / Yen 3,35 Mrd.)

* Vorjahresverlust: USD 42,413 Mio. (EUR 39,76 Mio. / Yen 4,76 Mrd.)



- Umsatz: USD 476,473 Mio. (EUR 446,74 Mio. / Yen 53,54 Mrd.)

* Vorjahr: USD 414,221 Mio. (EUR 388,37 Mio. / Yen 46,54 Mrd.)

* Veränderung: + 15 Prozent

CLICK (Take-Two: "Take-Two Interactive Software, Inc. Reports Strong Results for Fiscal Third Quarter 2017")



Conan Exiles erscheint für PS4, Switch nicht geplant 08.02.17 - Funcom wird das Actionspiel Conan Exiles (Xbox One) zu einem späteren Zeitpunkt für die PS4 umsetzen, eine Switch-Version ist indes nicht geplant. Das bestätigten Tor Egil Andersen und Frederick Richardson von Funcom in einem Interview.

CLICK (WccfTech: "Talking Conan Exiles with Funcom - Past, Present and Future")



NIS America Presseveranstaltung am 17. Februar / Live Stream geplant 08.02.17 - NIS America gibt bekannt, dass am 17.02.17 eine Presseveranstaltung in San Francisco stattfinden wird. Das Event wird live auf Twitch zu sehen sein.



Beginn ist um 19:00 Uhr (PST) Ortszeit; in Deutschland ist dann bereits der 18.02.17, 04:00 Uhr morgens. NIS America begrüßt auf der Veranstaltung Suda 51 und Kazutaka Kodaka. Es sollen fünf neue Spiele angekündigt und Erscheinungstermine zu verschiedenen Spielen genannt werden.



Über 75 Mio. Grand Theft Auto V ausgeliefert 08.02.17 - Take-Two gibt bekannt, dass bislang mehr als 75 Mio. Einheiten von Grand Theft Auto V (PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360, PC) weltweit ausgeliefert wurden.



Das Spiel kam am 18.11.14 in Europa und den USA sowie am 11.12.14 in Japan auf den Markt.

CLICK (Take-Two: "Q3 2017 Take-Two Interactive Software, Inc. Earnings Conference Call")



Rund 5 Mio. Mafia III weltweit ausgeliefert 08.02.17 - 2K Games gibt bekannt, dass mittlerweile rund 5 Mio. Einheiten von dem Actionspiel Mafia III (PS4, Xbox One, PC) weltweit an den Handel ausgeliefert wurden.



Mafia III kam am 07.10.16 in Europa und den USA sowie am 27.10.16 in Japan auf den Markt.

CLICK (Take-Two: "Q3 2017 Take-Two Interactive Software, Inc. Earnings Conference Call")



Puyo Puyo Tetris PAL Termin / Video Download 08.02.17 - Sega gibt bekannt, dass das Puzzlespiel Puyo Puyo Tetris (PS4, Switch) am 28.04.17 in Europa erscheinen wird.

DOWNLOAD VIDEO (The Colorfully Crazy Game Modes of Puyo Puyo Tetris)



Little Nightmares Video Download 08.02.17 - Bandai Namco zeigt ein neues Video zum Action/Adventure Little Nightmares (PS4, Xbox One) am 28.04.17 in Europa in den Handel kommt.

DOWNLOAD VIDEO (Little Nightmares Gameplay Video | PS4, XB1, PC)



Get Even PAL Termin / Video Download 08.02.17 - Bandai Namco gibt bekannt, dass das Horrospiel Get Even (PS4, Xbox One) am 26.05.17 in Europa veröffentlicht wird.

DOWNLOAD VIDEO (Get Even - PS4/XB1/PC - Opposite Worlds)



Project Cars 2 PAL Termin / Video Download 08.02.17 - Bandai Namco gibt bekannt, dass das Rennspiel Project Cars 2 (PS4, Xbox One) von den Slightly Mad Studios Ende 2017 in Europa auf den Markt kommen wird.

DOWNLOAD VIDEO (Project CARS 2 - Announce Trailer)



Dark Souls III Video und 12 Bilder zum DLC "The Ringed City" 08.02.17 - Bandai Namco veröffentlicht ein Video und 12 Bilder zum DLC "The Ringed City" für das Action RPG Dark Souls III (PS4, Xbox One). Release: 28.03.17 (Europa)

CLICK PICTURE (12 x Dark Souls III - DLC The Ringed City)

DOWNLOAD VIDEO (Dark Souls III - The Ringed City DLC Gameplay)



Final Fantasy XV Video zu den geplanten Frühjahrs-Updates / Active Time Report in Englisch 08.02.17 - Square Enix hat ein Video zum RPG Final Fantasy XV (PS4, Xbox One) veröffentlicht, in dem die kommenden Download-Inhalte vorgestellt werden (Booster Pack am 21.02.17, Episode Episode Gladiolus am 28.03.17 und Episode Prompto im Juni 2017).



In einem zweiten Video ist der jüngste Active Time Report von Square Enix in englischer Sprache zu sehen.

DOWNLOAD VIDEO (2 x FINAL FANTASY XV - Spring 2017 Update Trailer, FINAL FANTASY XV Active Time Report February 2017)



World of Goo, Little Inferno und Human Resource Machine sind Starttitel 08.02.17 - Tomorrow Corporation gibt bekannt, dass World of Goo, Little Inferno und Human Resource Machine Starttitel für Switch sind und am 03.03.17 in Europa erscheinen werden.

CLICK (TomorrowCorporation: "Coming Soon to the Nintendo Switch!")



Nintendo Switch jetzt wieder auf Amazon vorbestellbar 08.02.17 - Auf Amazon ist die Switch von Nintendo ab sofort wieder für EUR 329,00 vorbestellbar, die am 03.03.17 in Deutschland in den Handel kommt.

CLICK (Amazon - Switch Vorbestellung)



Final Fantasy XV nicht für Switch geplant 08.02.17 - Square Enix hat derzeit keine Pläne, das Rollenspiel Final Fantasy XV (PS4, Xbox One) für die Switch umzusetzen. Das sagte Director Hajime Tabata.



Er weiß auch nicht, ob das Spiel überhaupt auf der Hardware laufen würde, weil Square Enix keinerlei Tests in diesem Bereich durchgeführt hat.

CLICK (DualShockers: "Final Fantasy XV Devs Considering How to Support Scorpio; No Plans for Nintendo Switch at the Moment")



1-2-Switch! hat 28 Minispiele / 18 Videos / Homepage eröffnet 08.02.17 - Nintendos Minispiel-Sammlung 1-2-Switch! hat insgesamt 28 Spiele, wie sich auf der jetzt eröffneten offiziellen Website in Japan entnehmen lässt.



Gleichzeitig veröffentlicht Nintendo 18 Videos zu einigen Minispielen. Release: 03.03.17 (Europa)

DOWNLOAD VIDEO (18 x 1-2-Switch)



Super Mario Odyssey Video Download 08.02.17 - Nintendo hat in einem Trailer zur Switch auch einige neue Spielszenen aus Super Mario Odyssey veröffentlicht. Release: Ende 2017 (Europa)

DOWNLOAD VIDEO (Super Mario Odyssey - Switch Overview)



Switch Hardware Trailer 08.02.17 - Nintendo stellt in einem neuen Video nochmals die Switch Hardware ausführlicher vor. Release: 03.03.17 (Europa)

DOWNLOAD VIDEO (Nintendo Switch Hardware Overview)



The Legend of Zelda: Breath of the Wild Video Download 08.02.17 - Nintendo veröffentlicht ein neues Video zum Action/Adventure The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch, Wii U). Release: 03.03.17 (Europa)

DOWNLOAD VIDEO (The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Trailer)



Gears of War 4: Neue Gear Packs, Mehrspieler-Karten ab 10. Februar 08.02.17 - Microsoft gibt bekannt, dass der Shooter Gears of War 4 ab dem 10.02.17 neue Inhalte erhalten wird: Geplant sind neue Gear Packs, zwei Multiplayer-Karten und zahlreiche weitere Verbesserungen.



Im Rahmen eines siebentägigen Valentins-Events kann man ab dem 10.02.17 neue Gear Packs verdienen und einen weiteren sammelbaren Charakter spielen. Auch der Torque-Bogen feiert sein Comeback.



Die neuen Mehrspieler-Karten heißen "Impact Dark" und "War Machine". In "Impact Dark" soll dank des neuen Nacht-Settings eine neue Kampf-Dynamik entstehen: Zum ersten Mal in der Geschichte des Gears of War-Versus-Modus wird das Sichtfeld durch den Nebel des Schlachtfeldes erheblich reduziert.



Auch die Waffen der Karten wurden komplett an den Nahkampf angepasst: Scharfschützen müssen Boltoks zücken, Dropshots wurden durch EMBARs ersetzt und dort, wo auf Impact Brandgranaten angebracht waren, sitzt jetzt der Overkill.



Gears of War-Veteranen erinnern sich noch bestens an die Karte "War Machine". Im Zuge des Valentins-Event wird die Kultkarte mit einer frischen atmosphärischen Optik ausgestattet und um zahlreiche Details aufgestockt: Hier warten von den DeeBee-Sicherheitsrobotern bis zum abfahrbereiten Zug am Ende der Plattform jede Menge Überraschungen auf die Spieler.



Durch die weitläufigen Dimensionen von "War Machine" soll die Neuauflage der Karte ein Paradies für Scharfschützen sein.



Beide neuen Karten sind ab heute in der Developer Playlist für Season Pass-Besitzer verfügbar und unterstützen die Multiplayer-Modi TDM, Guardian und King of the Hill mit doppelten Erfahrungspunkten und 20 Prozent Bonusguthaben.



Im "Guardian" Mehrspielermodus gibt es ein überarbeitetes Spawning-System, die sogenannten "Leader Spawns". Jetzt erwacht der Spieler in direkter Umgebung der Leader. Die wiederum müssen sich künftig clever positionieren, am besten in taktisch günstigen Arealen der Karte. Gerade für die neue Multiplayer-Karte "Impact Dark" soll sich dieses neue Feature hervorragend eignen.



Ausgehend vom weltweitem Feedback der Gears of War-Community, sind außerdem noch weitere Aktualisierungen in Planung. Allen voran ein Pre-Game Lobby-System für kompetitive Matches, das das Ranking System in Gears of War 4 weiter optimieren soll. Schon im März erscheint das Update für Core und kompetitive Lobbies.



Ab März tummeln sich ferner die größten Ikonen der Gears of War-Geschichte neben den neuen, heiß erwarteten Locust Charakteren. Weitere Updates für den Horde-Modus in diesem Sommer:



- Neuer Schwierigkeitsgrad (Kampagne und Horde)

- IronMan-Modus (Kampagne und Horde)

- Level 6 Skills für alle Klassen Skills

- Mehr Skills für die schon vorhandenen Klassen

- Neue Achievements



Final Fantasy XV: Square Enix denkt über Verbesserungen für Project Scorpio nach 08.02.17 - Square Enix macht sich Gedanken, welche Verbesserungen man in Final Fantasy XV (PS4, Xbox One) für Project Scorpio vornehmen könnte. Das bestätigte Director Hajime Tabata in einem Interview.



Er weiß noch nicht, welche Änderungen oder Optimierungen es im Vergleich zur PS4 Pro-Version geben soll. Tabata betont, dass man das Spiel auf Scorpio so gut wie möglich machen will.

CLICK (DualShockers: "Final Fantasy XV Devs Considering How to Support Scorpio; No Plans for Nintendo Switch at the Moment")



Japan: PlayStation Plus-Spiele für Februar angekündigt 08.02.17 - Sony hat die PlayStation Plus-Spiele für Japan angekündigt, die Mitglieder des Abo-Dienstes kostenlos ab heute erhalten werden.



- Ghost Recon: Future Soldier (PS3)

- Eve: Burst Error R (PS Vita)

- LittleBigPlanet 3 (PS4)

- Alienation (PS4)

- Farming Simulator 14 (PS Vita)

CLICK (PlayStation: "PS Plus 2月提供コンテンツやお得な3ヶ月連続キャンペーン情報などをご紹介!")



Aktuelle Wertungen der Dengeki PlayStation 08.02.17 - Hier sind neue Wertungen der japanischen Dengeki PlayStation. Vier Redakteure vergeben je bis zu 100 Punkte.



Nioh (PS4, Koei Tecmo): 95 / 90 / 95 / 95

Resident Evil 7 Biohazard (PS4, Capcom): 95 / 95 / 85 / 90

Yonmegami Online: Cyber Dimension Neptune (PS4, Compile Heart): 80 / 70 / 85 / 85



River City Melee: Battle Royal Special PAL Termin / Video Download 08.02.17 - H2 Interactive gibt bekannt, dass das Prügelspiel River City Melee: Battle Royal Special am 28.03.17 in Europa im PlayStation Store erscheinen wird.

DOWNLOAD VIDEO (River City Melee: Battle Royal Special Official Trailer)



Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan 08.02.17 - Das Marktforschungsunternehmen Media Create hat neue Hardware-Verkaufszahlen für den japanischen Markt veröffentlicht. Die Daten beziehen sich auf den Zeitraum vom 30.01.17 - 05.02.17.



Konsole Verkaufte Einheiten

(St.) Vorwoche 2017 Total

(ab 02.01.17) PS4 26.870 30.778 201.934 New 3DS LL 18.891 17.600 132.577 PS Vita 9.626 10.553 79.539 PS4 Pro 9.508 9.893 42.663 New 3DS 1.617 1.301 14.653 Wii U 778 710 6.598 PlayStation3 548 579 3.541 Xbox One 111 231 632



Top 10 Vorbesteller-Charts aus Japan 08.02.17 - Hier sind die derzeit 10 meistvorbestellten Spiele Japans, die von japanischen Großhändlern im Zeitraum vom 01.02.17 bis 07.02.17 ermittelt wurden.



1. ( 1 ) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch, Nintendo)

2. ( 3 ) Nier Automata (PS4, Square Enix)

3. ( 5 ) Super Robot Taisen V (PS4, Bandai Namco)

4. ( 2 ) Monster Hunter XX: Double Cross (3DS, Capcom)

5. ( 7 ) Horizon Zero Dawn (PS4, Sony)

6. ( 8 ) Mario Kart 8 Deluxe (Switch, Nintendo)

7. (NEU) 1-2-Switch! (Switch, Nintendo)

8. (NEU) Super Bomberman R (Switch, Konami)

9. (NEU) Kingdom Hearts HD I.5 + II.5 Remix (PS4, Square Enix)

10.(NEU) Super Robot Taisen V (PS Vita, Bandai Namco)

Dienstag, 07.02.17





Stuntman Ignition wohl bald für PS4 07.02.17 - THQ Nordic wird den PS2-Klassiker Stuntman Ignition (PS3, PS2, Xbox 360) von 2007 wohl bald für die PS4 in Europa veröffentlichen. Das geht aus einer Prüfung der Altersfreigabe durch die PEGI hervor. Eine offizielle Ankündigung steht noch aus.



Europa: PlayStation Store Charts für Januar 2017 07.02.17 - Sony hat die europäischen PlayStation Store Charts für Januar 2017 veröffentlicht.

CLICK PICTURE (PlayStation Store Charts Januar 2017)



PlayStation Now erhält 12 Spiele von Koei Tecmo 07.02.16 - Sony gibt bekannt, dass der Spiele-Streaming-Dienst PlayStation Now in den USA ab sofort 12 Spiele von Koei Tecmo erhalten hat. Darunter:



- Dynasty Warriors 6 Empires

- Bladestorm: The Hundred Years War

- Warriors: Legends of Troy

- Samurai Warriors 4

- Ar Nosurge: Ode to an Unborn Star

- Quantum Theory

- Yaiba Ninja Gaiden Z

- Ninja Gaiden 3

CLICK (PlayStation: "PS Now: 12 New Koei Tecmo Games Available Today")



Neuheiten im Playstation Store in Europa 07.02.17 - Sony hat für seinen PlayStation Store in Europa einige Neuheiten angekündigt, die - wenn nicht anders angegeben - ab sofort erhältlich sind.



PS4

- How to Survive 2

- For Honor Open Beta (9. bis 12. Februar)

- Slide N' Go

- 8Days

- Kitty Powers' Matchmaker

- Nioh **ab 08.02.17**

- Nioh Digital Deluxe Edition **ab 08.02.17**

- VR Ping Pong **ab 08.02.17**

- Uncanny Valley **ab 08.02.17**

- Hand of Fate Deluxe Edition **ab 08.02.17**

- So Many Me **ab 09.02.17**

- WinKings **ab 10.02.17**



PS Vita

- Uncanny Valley **ab 08.02.17**

uvm.

CLICK (PlayStation: "Neu im PlayStation Store: Nioh, For Honor-Open Beta und mehr")



Figureheads JAP Termin 07.02.17 - Square Enix wird den Free-To-Play Roboter-Shooter Figureheads am 09.03.17 im japanischen PlayStation Store veröffentlichen. Das schreibt die aktuelle Famitsu.



Microsoft erwartet 2017 mehr First-Party-Spiele als 2016 07.02.17 - In diesem Jahr sollen mehr First-Party-Spiele für die Xbox One auf den Markt kommen als 2016. Das schreibt Phil Spencer, Head of Xbox bei Microsoft. Unter den Spielen sollen sich auch völlig neue Marken befinden.



Splatoon 2 mit Helden-Modus 07.02.17 - In Nintendos Actionspiel Splatoon 2 wird es erneut den Helden-Modus für Einzelspieler geben, der schon im Original vorhanden war. Das geht aus der neuesten Famitsu hervor. Weiter heißt es, dass alle Waffen neu ausbalanciert werden. Release: Sommer 2017 (Europa)



Nintendo beherrscht die Unreal Engine 07.02.17 - Nintendos Shigeru Miyamoto hat gegenüber Venturebeat bestätigt, dass die internen Entwickler-Teams von Nintendo mittlerweile die Unreal Engine beherrschen.



Miyamoto sieht Nintendo damit auf Augenhöhe mit westlichen Entwicklern, denen nachgesagt wird, dass ihre technischen Fähigkeiten denen der japanischen Kollegen überlegen sind. Ob Nintendo die Unreal Engine für eines seiner eigenen Spiele einsetzen wird, ist unklar.

CLICK (VentureBeat: "Miyamoto: Nintendo's internal studios have 'mastered' the Unreal Engine")



Minna de Wai Wai! Spelunker Video Download 07.02.17 - Square Enix veröffentlicht ein neues Video zum Actionspiel Minna de Wai Wai! Spelunker, das am 20.04.17 in Japan erscheinen wird.

DOWNLOAD VIDEO (Minna de Wai Wai! Spelunker - Switch Trailer)



Ghost Blade erscheint am 28. Februar / Video Download 07.02.17 - Hucast Games gibt bekannt, dass das Bullet-Hell Shoot'em Up Ghost Blade (PS4, Xbox One, Wii U) am 28.02.17 in Europa für EUR 8,99 erscheinen wird.

DOWNLOAD VIDEO (Ghost Blade HD Teaser Trailer | PS4, Xbox One and Wii U (2017))



Fallout 4 ist Bethesdas erfolgreichstes Spiel der Firmengeschichte 07.02.17 - Das Rollenspiel Fallout 4 (PS4, Xbox One, PC) ist das erfolgreichste Spiel in der Firmengeschichte von Bethesda. Das sagte Pete Hines, Vice President of PR & Marketing bei Bethesda, im Kinda Funny Gamescast.



Wie sich dieser Erfolg genau definiert (Umsatz, Stückzahl, usw.), erklärt Hines nicht: The Elder Scrolls V: Skyrim (PS3, Xbox 360, PC) erschien im November 2011 und hat sich bis 2014 über 20 Mio. Mal verkauft.



Fallout 4 wurde im November 2015 veröffentlicht. 12 Mio. Einheiten kamen am Erstverkaufstag in den Handel - seitdem hat Bethesda keine Absatzzahlen des Spiels mehr genannt.



Die Verkaufszahlen von Skyrim dürften mittlerweile noch höher sein, weil im Oktober 2016 die The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (PS4, Xbox One, PC) veröffentlicht wurde.



Aktuelle Wertungen der Famitsu 07.02.17 - Hier sind neue Wertungen der japanischen Famitsu. Vier Redakteure vergeben je bis zu 10 Punkte.



San Goku Shi 13 with Power-Up Kit (PS4/PS3, Koei Tecmo): 9 / 8 / 9 / 9 - (35/40)

Teslapunk (Wii U, Cosen): 7 / 6 / 7 / 7 - (27/40)

Mercenary Kings (PS4, Tribute Games): 8 / 7 / 7 / 8 - (30/40)

Diabolik Lovers: Lost Eden (PS Vita, Idea Factory): 8 / 8 / 8 / 9 - (33/40)

Kamaitachi no Yoru: Rinne Saisei (PS Vita, 5pb): 8 / 8 / 8 / 8 - (32/40)

Moon Hunters (PS4, Kitfox Games): 7 / 8 / 8 / 7 - (30/40)

Nidhogg (PS4/PS Vita, Nidhogg): 7 / 7 / 6 / 7 - (27/40)

Emily Wants To Play (PS4, Nippon Ichi): 7 / 7 / 6 / 6 - (26/40)



Forza Horizon-Entwickler Playground eröffnet zweites Studio 07.02.17 - Playground Games will ein zweites Entwicklungsstudio eröffnen. Das bestätigte Firmengründer und Creative Director Ralph Fulton gegenüber GamesIndustry.biz.



Das zweite Studio soll seinen Sitz ebenfalls im englischen Leamington Spa haben. Playground Games will dort an einem neuen Spiel arbeiten, bei dem es sich um einen Open-World-Titel und kein Rennspiel handelt.

CLICK (GamesIndustry: "Playground Games opening second studio for open world game")



Nach Silent Hills - Hideo Kojima will kein Horrorspiel mehr machen 07.02.17 - Hideo Kojima (Death Stranding PS4) von den Kojima Productions will nie mehr ein Horrorspiel entwickeln. Das sagte der Metal Gear-Schöpfer gegegnüber IGN.



Kojima hatte zuletzt an dem Horrortitel Silent Hills bei Konami gearbeitet, bevor er entlassen und das Projekt eingestellt wurde. Er erklärt, dass er sich sehr schnell fürchtet und die Arbeit an einem Horrorspiel ihm schlechte Träume beschert. Daher will er in dem Genre nicht mehr tätig sein.

CLICK (IGN: "Kojima on Why he Doesn't Want to Make Another Horror Game")



Final Fantasy XV bereits am ersten Tag in der Gewinnzone 07.02.17 - Das Rollenspiel Final Fantasy XV (PS4, Xbox One) von Square Enix befand sich bereits am ersten Tag der Auslieferung am 29.11.16 in der Gewinnzone und hat die Entwicklungskosten gedeckt. Das bestätigte Director Hajime Tabata.



Am 29.11.16 kamen weltweit mehr als 5 Mio. Einheiten des Rollenspiels in den Handel oder wurden als Download gekauft.

CLICK (DualShockers: "Final Fantasy XV Broke Even with Development Costs on Day One")



Software-Verkaufszahlen aus Deutschland für Januar 07.02.17 - Der BIU (Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware) hat die meistverkauften Spiele im Januar 2017 in Deutschland ausgezeichnet.



Über 200.000 verkaufte Spiele auf einer Plattform

- Watch Dogs 2 (PS4, Ubisoft)



Über 100.000 verkaufte Spiele auf einer Plattform

- Resident Evil 7 biohazard (PS4, Capcom)

- Super Mario Maker für Nintendo 3DS (3DS, Nintendo)

CLICK (Biu-Online: "BIU Sales Awards: Die erfolgreichsten Computer- und Videospiele im Januar 2017")



Fallout 4 und The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition Patches in dieser Woche 07.02.17 - Bethesda gibt bekannt, dass der Patch 1.4 für The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (PS4, Xbox One) und der Patch 1.9 für Fallout 4 (PS4, Xbox One) im Laufe dieser Woche weltweit erscheinen werden. Das Update fügt u.a. Fallout 4 PS4 Pro-Unterstützung hinzu.

CLICK (Bethesda: "Xbox One and PS4 coming later this week.")



Neun-Monats-Ergebnis: Bandai Namco mit über EUR 388 Mio. Gewinn 07.02.17 - Bandai Namco hat die Ergebnisse für die ersten 9 Monate (01.04.16 - 31.12.16) des laufenden Geschäftsjahrs 2016 (01.04.16 - 31.03.17) bekanntgegeben.



- Gewinn: Yen 46,503 Mrd. (EUR 388,47 Mio. / USD 414,59 Mio.)

* Vorjahr: Yen 34,620 Mrd. (EUR 289,20 Mio. / USD 308,64 Mio.)

* Veränderung: + 34,3 Prozent



- Umsatz: Yen 459,103 Mrd. (EUR 3,83 Mrd. / USD 4,09 Mrd.)

* Vorjahr: Yen 425,183 Mrd. (EUR 3,55 Mrd. / USD 3,79 Mrd.)

* Veränderung: + 8,0 Prozent

CLICK (BandaiNamco: "Consolidated Financial Report for the Third Quarter of the Fiscal Year Ending March 31, 2017")



For Honor Video Download 07.02.17 - Hier ist ein neues Video zu Ubisofts mittelalterlichem Schwertkampfspiel For Honor (PS4, Xbox One). Release: 14.02.17 (Europa)

DOWNLOAD VIDEO (For Honor: Prepare For Glory As The Knights)



Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Video Download 07.02.17 - Hier sind die ersten 14 Spielminuten von Ubisofts Actionspiel Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands (PS4, Xbox One, PC). Release: 07.03.17 (Europa)

DOWNLOAD VIDEO (First 14 Minutes on High PC Settings - Ghost Recon: Wildlands Closed Beta Gameplay)



RPG Maker Fes offenbar in Europa 07.02.17 - NIS America scheint den Rollenspiel-Baukasten RPG Maker Fes auch in Europa und den USA auf den Markt bringen zu wollen. Das lässt sich einer Prüfung der Altersfreigabe durch das australische Classification Board entnehmen.



Das Spiel ist seit dem 24.11.16 in Japan erhältlich - eine offizielle Ankündigung für Europa oder die USA liegt noch nicht vor.

Montag, 06.02.17





Starbreeze übernimmt Vertrieb von Psychonauts 2 / Video Download 06.02.17 - Starbreeze Publishing gibt bekannt, dass man den Vertrieb des Actionspiels Psychonauts 2 (PS4, Xbox One) von Double Fine Productions übernehmen wird.



Dafür wird Starbreeze USD 8 Mio. investieren, um das Spiel in digitalen Vertriebskanälen zu veröffentlichen. Release: 2018 (Europa)

DOWNLOAD VIDEO (Psychonauts 2 // Quarry Art Test)

CLICK (Starbreeze: "Starbreeze Publishing signs Double Fine's highly anticipated Psychonauts 2")



Neun-Monats-Ergebnis: Square Enix macht über EUR 141 Mio. Gewinn 06.02.17 - Square Enix seine Ergebnisse für die ersten 9 Monate (01.04.16 - 31.12.16) des laufenden Geschäftsjahres (01.04.16 - 31.03.17) veröffentlicht.



- Gewinn: Yen 17,055 Mrd. (EUR 141,25 Mio. / USD 151,73 Mio.)

* Vorjahr: Yen 13,538 Mrd. (EUR 112,12 Mio. / USD 120,44 Mio.)

* Veränderung: + 26 Prozent



- Umsatz: Yen 190,084 Mrd. (EUR 1,57 Mrd. / USD 1,69 Mrd.)

* Vorjahr: Yen 152,760 Mrd. (EUR 1,26 Mrd. / USD 1,35 Mrd.)

* Veränderung: + 24,4 Prozent

CLICK (SquareEnix: "Consolidated Financial Results for the Nine-Month Period Ended December 31, 2016")



Neun-Monats-Ergebnis: Sega Sammy macht über EUR 301 Mio. Gewinn 06.02.17 - Sega hat die Ergebnisse für die ersten 9 Monate (01.04.16 - 31.12.16) des laufenden Geschäftsjahres (01.04.16 - 31.03.17) bekanntgegeben.



- Nettogewinn: Yen 36,527 Mrd. (EUR 301,70 Mio. / USD 324,41 Mio.)

* Vorjahr: Yen 6,498 Mrd. (EUR 53,67 Mio. / USD 57,71 Mio.)

* Veränderung: + 462,1 Prozent



- Umsatz: Yen 285,727 Mrd. (EUR 2,36 Mrd. / USD 2,53 Mrd.)

* Vorjahr: Yen 245,002 Mrd. (EUR 2,02 Mrd. / USD 2,17 Mrd.)

* Veränderung: + 16,6 Prozent

CLICK (SegaSammy: "FLASH REPORT CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS[Japanese GAAP]9 Months Ended December 31, 2016(PDF :528KB)")



Deformers auf unbestimmten Termin verschoben 06.02.17 - Ready at Dawn gibt bekannt, dass das Actionspiel Deformers (PS4, Xbox One) vom 14.02.17 auf einen unbestimmten Termin verschoben wurde.



Die Entwickler wollen das aus Alpha und technischen Tests gewonnene Feedback in die Entwicklung miteinfließen lassen, weshalb der The Order: 1886-Macher etwas mehr Zeit benötigt. Release: TBA (Europa)

CLICK (Deformers: "Deformers Development Update")



Injustice 2: Neuer Charakter wird Dienstag enthüllt / Video Download 06.02.17 - Die NetherRealm Studios geben bekannt, dass ein neuer Kämpfer von Injustice 2 (PS4, Xbox One) am 07.02.17 enthüllt wird. In einem 13 Minuten lange Video werden außerem Kämpfe mit Black Canary gezeigt. Release: 16.05.17 (Europa)

DOWNLOAD VIDEO (13 Minutes of Injustice 2 Black Canary Gameplay (1080p 60fps))

CLICK (Gamespot: "Next Injustice 2 Character Reveal Coming Tuesday, More Beta Codes Going Out Soon")



Call of Duty: Modern Warfare Remastered Patch am 7. Februar 06.02.17 - Raven Software gibt bekannt, dass der nächste Patch für Call of Duty: Modern Warfare Remastered (PS4, Xbox One) am 07.02.17 erscheinen wird. Der Patch umfasst Spawn Updates, Korrekturen der Kill Cam, uvm.

CLICK (WendellWobble: "MWRemastered patch is planned for 2/7. ")



For Honor Video Download 06.02.17 - Ubisoft zeigt das CGI-Video "Battle 360" zum mittelalterlichen Schwertkampfspiel For Honor (PS4, Xbox One), das dem Zuschauer ein 360-Grad-Erlebnis vermitteln soll. Release: 14.02.17 (Europa)

DOWNLOAD VIDEO (For Honor - Battle 360° Trailer)



The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Video zeigt "Pro HUD Modus" 06.02.17 - Hier ist ein Video zu Nintendos The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch, Wii U), in dem die zwei HUD-Einstellungen "Normal" und "Pro" zu sehen sind.



Im "Pro Modus" sind einige Bildschirmanzeigen ausgeblendet, z.B. die Minikarte, die Temperaturanzeige, usw. Release: 03.03.17 (Europa)

DOWNLOAD VIDEO (Breath of the Wild "PRO" SETTINGS MENU! | Nintendo Switch Q&A - Reddit)



Neue Downloads in Europa 06.02.17 - Nintendo hat neue Downloads angekündigt, die in dieser Woche in Europa erscheinen werden.



Wii U Virtual Console

- Ogre Battle 64: Person of Lordly Caliber (N64, Square Enix)



Wii U eShop

- Plantera (Ratalaika Games)

- Words Up! Academy (CoderChild)

- Maze Break (nuGAME)



3DS eShop

- Plantera (Ratalaika Games)



New Nintendo 3DS eShop

- Hit Ninja (Petite Games)



Nintendo Classic Mini: Technische Analyse von Digital Foundry 06.02.17 - Digital Foundry hat Nintendos Retro-Konsole Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System in einem Video einer technischen Analyse unterzogen.

DOWNLOAD VIDEO (DF Retro Hardware! NES Classic Mini - The Enthusiast's Review)



Drawn to Death PAL Termin / Video Download 06.02.17 - Sony gibt bekannt, dass der Shooter Drawn to Death von David Jaffe am 04.04.17 in Europa erscheinen wird.

DOWNLOAD VIDEO (Drawn to Death - Inside Look with David Jaffe)



Ein Bild zu Wild 06.02.17 - Das Wild Sheep Studio von Rayman-Schöpfer Michel Ancel zeigt ein neues Bild zum Action-Survival-Spiel Wild. Release: TBA (Europa)

CLICK PICTURE (Wild)



Killer Instinct Ultimate Moves in der nächsten Woche 06.02.17 - Iron Galaxy gibt bekannt, dass die Ultimate Moves für das Prügelspiel Killer Instinct am 14.02.17 weltweit kostenlos veröffentlicht werden.



15 Kämpfer sollen einen Ultimate Move erhalten, so dass einige (vorerst) leer ausgehen. Den Anfang machen Jago, Maya, Thunder, TJ Combo und Tusk, weitere folgen in den nächsten Monaten.

CLICK (Ultra-Combo: "Ultimates")



Gwent The Witcher Card Game: Fortschritt wird für offene Beta zurückgesetzt 06.02.17 - CD Projekt Red gibt bekannt, dass beim Übergang der Closed Beta zur Open Beta von Gwent The Witcher Card Game (PS4, Xbox One) auf der Xbox One der Fortschritt der Spieler zurückgesetzt wird. Ebenso werden alle Kartensammlungen entfernt.



Jeder Spieler, der sich 2016 für die Beta des Kartenspiels auf der Xbox One angemeldet hat, soll bis Ende dieser Woche Zugang zu ihr erhalten. Release: 2017 (Europa)

CLICK (PlayGwent: "GWENT Closed Beta Status Update")



Halo-Autor arbeitet an Crackdown 3 06.02.17 - Joseph Staten, Creative Director der Microsoft Studios Global Publishing, ist als Autor an der Entwicklung von Crackdown 3 beteiligt. Das teilt Staten mit.



Er hat zuvor das Buch " Halo: Contact Harvest" geschrieben, war als Lead Writer für ReCore (Xbox One) und für sämtliche Filmszenen der Halo-Serie verantwortlich. Release: 2017 (Europa)



Halo Wars 2 Launch Trailer 06.02.17 - Microsoft zeigt den Launch Trailer zum Echtzeit-Strategiespiel Halo Wars 2 von 343 Industries und Creative Assembly. Release: 21.02.17 (Europa)

DOWNLOAD VIDEO (Halo Wars 2: Official Launch Trailer)



Gun Gun Pixies auf April in Japan verschoben 06.02.17 - Compile Heart gibt bekannt, dass der Shooter Gun Gun Pixies vom 23.03.17 auf den 27.04.17 in Japan verschoben wurde. Die Mehrzeit wollen die Entwickler zur Qualtätsverbesserung des Spiels nutzen.

CLICK (Compileheart: "PlayStation®Vita専用ゲームソフト 『ガンガンピクシーズ』発売日変更のご案内")



Dissidia Final Fantasy: Opera Omnia erreicht 1 Mio. Downloads 06.02.17 - Square Enix gibt bekannt, dass das Rollenspiel Dissidia Final Fantasy: Opera Omnia (iOS, Android) mittlerweile 1 Mio. Mal in Japan heruntergeladen wurde. Das Spiel wurde am 01.02.17 in Japan veröffentlicht.

CLICK (SquareEnix: "スマートフォン向け「ディシディア ファイナルファンタジー オペラオムニア」100万ダウンロード突破のお知らせ")



Aktuelle Software-Charts aus Großbritannien 06.02.17 - UKIE und ChartTrack haben offizielle Software-Charts für den UK-Markt veröffentlicht. Die Daten beziehen sich auf letzte Woche und berücksichtigen alle Formate (auch PC).

CLICK PICTURE (UK Top 40)



Top 30: Most Wanted Charts der Famitsu 06.02.17 - Hier sind die Most Wanted Charts der japanischen Famitsu und die 30 Spiele, auf die Spieler in Japan am meisten warten.

CLICK PICTURE (Top 30 Most Wanted Charts Famitsu)

Freitag, 03.02.17





Resident Evil 7 Biohazard mit über 100.000 PS VR-Spielern 03.02.17 - Mehr als 100.000 Nutzer weltweit spielen Resident Evil 7 Biohazard (PS4, Xbox One) mit PlayStation VR. Das geht aus der offiziellen Statistik Website von Capcom hervor.



Inoffiziell dürfte dieser Wert jedoch höher liegen: In der Statistik werden nur jene Spieler erfasst, die sich bei RE.net zu Beginn des Spiels angemeldet haben. So stehen die 100.821 PlayStation VR-Spieler für 9,3 Prozent aller registrierten RE.net-Nutzer.



Nioh: Grafikvergleich von Action Mode und Movie Mode 03.02.17 - Hier ist ein Video zum Actionspiel Nioh von Koei Tecmo, in dem Action Mode und Movie Mode miteinander verglichen werden. Release: 08.02.17 (Europa)

DOWNLOAD VIDEO (4K: Nioh Graphics Comparison - Action Mode vs. Movie Mode)



Horizon: Zero Dawn: Gesamte Weltkarte im Video & Entwicklertagebücher 03.02.17 - Game Revolution hat ein Video zum Action RPG Horizon: Zero Dawn von Guerrilla Games veröffentlicht, in dem die gesamte Weltkarte zu sehen ist; Sony zeigt indes drei Entwicklertagebuch. Release: 01.03.17 (Europa)

DOWNLOAD VIDEO (4 x Horizon Zero Dawn - Entwicklertagebuch #1: Von Korridoren zu Bergen, HORIZON ZERO DAWN - MAP SIZE / FULL MAP)



PS4 Systemsoftware 4.50 Beta startet heute / Boost-Modus für PS4 Pro 03.02.17 - Sony gibt bekannt, dass heute der Start der Beta für die PS4-Systemsoftware 4.50 (Codename Sasuke) erfolgen wird.



Wer sich für die Beta angemeldet hat, sollte seine Emails prüfen: Sony verschickt Teilnahmebestätigungen und weitere Infos, wie man den Download der Beta durchführt.



Die neue Systemsoftware bietet Unterstützung von externen Festplatten, personalisierte Hintergründe, eine Neugestaltung der Schnellmenüs, das Posten von Status-Updates in den PSN Aktivitäten-Feed sowie Unterstützung von 3D-Blu-ray auf PlayStation VR.



Die PS4 Pro erhält mit dem Update einen Boost-Modus. Damit sollen Spiele mit mehr fps laufen, die noch keinen PS4 Pro Patch erhalten haben. Sony schreibt hierzu:



"Ermöglicht bei manchen Spielen, die vor der Einführung der PS4 Pro (CUH-7000 Serie) herausgekommen sind, Verbesserungen beim Spielen, zum Beispiel höhere Bildfrequenzen. Schalte diese Funktion aus, wenn beim Spielen ein unerwartetes Verhalten auftritt".

CLICK (PlayStation: "PS4 Systemsoftware 4.50 Beta startet heute")



Knights of Valour PAL Termin / Video Download 03.02.17 - GamesInFlames gibt bekannt, dass das Free-To-Play Prügelspiel Knights of Valour im Februar 2017 in Europa erscheinen wird.

DOWNLOAD VIDEO (Knights of Valour PS4 Announcement Trailer - HD)



Musou Stars Video Download 03.02.17 - Koei Tecmo veröffentlicht vier neue Videos zum Actionspiel Musou Stars (PS4, PS Vita). Release: 30.03.17 (Japan)

DOWNLOAD VIDEO (4 x Musou Stars - Character Introduction Trailer)



Fallout Shelter nächste Woche für Xbox One 03.02.17 - Bethesda gibt bekannt, dass Fallout Shelter (iOS, Android) am 07.02.17 auch für die Xbox One und Windows 10 in Europa erscheinen wird. Der kostenlose Download ist ein Xbox Play Anywhere Titel.



In Fallout Shelter bauen die Spieler ihren eigenen Bunker. Sie lernen Ihre Mitbewohner kennen und führen sie in ein glücklicheres Leben unter der Erde. Die Spieler unterstützen sie bei der Berufswahl und der Suche nach Ausrüstung, Waffen und Kleidung sowie der Ausbildung ihrer Fähigkeiten.



Sie bauen eine Radiostation auf, um weitere Überlebende einzuladen. Außerdem nehmen sie eine aktive Rolle in der Lebensgestaltung ihrer Schützlinge ein, verkuppeln sie miteinander und beobachten, wie die Funken fliegen.



Man sendet seine Bewohner auf oberirdische Missionen, um die verstrahlte Oberfläche zu erkunden, neue Abenteuer zu erleben, wertvolle Beute zu machen oder unsagbaren Gefahren zu begegnen. Die Spieler finden neue Rüstungen und Waffen, sammeln Erfahrung und verdienen sich ein paar Kronkorken.

CLICK (Xbox: "Bethesda's Fallout Shelter Coming to Xbox One and Windows 10 Next Week")



20 Fotos zeigen Switch-Hardware und Größenvergleiche mit Wii U, 3DS 03.02.17 - Tech.Mic hat 20 Fotos von Nintendos Switch veröffentlicht, auf denen die Größe der Konsole mit Wii U, 3DS, DualShock 4, iPhone, uvm. verglichen wird. Release: 03.03.17 (Europa)

CLICK PICTURE (20 x Switch - Größenvergleich)



Persona 5 Definitive Edition, Persona 6: Umfrage von Atlus zu möglichen Projekten 03.02.17 - Atlus führt in Japan eine Online Umfrage durch. Darin will das Unternehmen wissen, welche Spiele die Fans kaufen wollen, welche Konsolen sie besitzen, welche sozialen Netzwerke sie nutzen, usw.



Gegen Ende der mehr als 30 Fragen will Atlus wissen, ob die Fans eines der folgenden unangekündigten Spiele kaufen würden:



- Ein neues Persona 6

- Persona 5 mit neuen Szenarien und Spielelementen

- Ein Persona 5 Prügelspiel

- Ein Persona 5 Musikspiel

- Persona 2: Innocent Sin - Eternal Punishment HD Remake

- Persona 3 HD Remake

- Revelations: Persona HD Remake

- Ein Persona Online-Spiel

- Ein Persona 3 Musikspiel

- Ein Persona Q Nachfolger und Remake für eine andere Hardware

- Ein Persona Shooter

- Ein Persona Board Game



Die Befragten können auch zu jedem Spiel angeben, auf welcher Konsole (PS4, Switch, Mobile, usw.) sie den Titel gerne spielen würden. Ob eines dieser Projeke jemals entwickelt wird, bleibt abzuwarten - vielleicht veranlasst Atlus das Umfrageergebnis, das ein oder andere Spiel herzustellen.



Final Fantasy XV: Square Enix ändert DLC-Outfits wegen Power Rangers 03.02.17 - Square Enix wird die Magitek Exosuits von Final Fantasy XV (PS4, Xbox One) ändern, die als kostenloser Download am 21.02.17 erscheinen sollten.



Die Outfits sind denen der neuen Power Rangers sehr ähnlich, wie viele Fans festgestellt haben. Marketing Manager Akio Ofuji sagt, dass man das Design der Magitek Exosuits deshalb überarbeiten und sie zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen wird.



Damit will Square Enix auch einen Rechtstreit mit Lionsgate verhindern, der möglicherweise entstehen könnte.

CLICK (Kotaku: "Square Enix Is Fixing FFXV Costumes Because Of The Power Rangers")

CLICK PICTURE (Final Fantasy XV - DLC Magitek Exosuits)



Software-Verkaufs-Charts aus Deutschland 03.02.17 - GfK Entertainment hat die offiziellen Spiele-Verkaufs-Charts für Deutschland bekanntgegeben, die sich auf den Zeitraum vom 23.01.17 bis 28.01.17 beziehen.



PS4

1. ( 1 ) Resident Evil 7 Biohazard (Capcom)

2. (NEU) Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (Square Enix)

...

4. (NEU) Digimon World: Next Order (Bandai Namco)

5. (NEU) Tales Of Berseria (Bandai Namco)

...

9. (NEU) Yakuza 0 (Sega)



Xbox One

1. ( 1 ) Resident Evil 7 Biohazard (Capcom)

2. ( 3 ) The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition (Bethesda)



PS3

1. ( 1 ) FIFA 17 (EA)

2. ( 2 ) Call of Duty Black Ops 2 (Activision)



Xbox 360

1. ( 1 ) Minecraft (Microsoft)

2. ( 2 ) FIFA 17 (EA)



Wii

1. ( 1 ) Just Dance 2017 (Ubisoft)

2. ( 2 ) Mario Kart Wii Selects (Nintendo)



Mafia III: Infos zu drei Story-Erweiterungen 03.02.17 - 2K Games hat Einzelheiten zu den drei kostenpflichtige Story-Erweiterungen von Mafia III (PS4, Xbox One, PC) bekanntgegeben. Sie sind im Season Pass enthalten.



- "Schneller, Baby!"

* Release: Ende März 2017

* Schnelle Wagen, dramatische Verfolgungsjagden und epische Autostunts, darum dreht sich alles, wenn Lincoln sich mit Roxy Laveau verbündet. Sie will einen korrupten Sheriff ausschalten, der in einer Vorstadt von New Bordeaux Bürgerrechtler terrorisiert.



- "Unerforschte Ecken"

* Release: Mai 2017

* Als ein gnadenloser Rivale wieder in New Bordeaux auftaucht, muss sich Lincoln mit dem CIA-Agenten John Donovan zusammentun, um eine Blutfehde zu beenden, die einst im kriegsgeschundenen Dschungel von Vietnam ihren Anfang nahm.



- "Zeichen der Zeit"

* Release: Juli 2017

* Eine Serie von Ritualmorden versetzt New Bordeaux in Angst und Schrecken. Auf Bitten von Vater James willigt Lincoln ein, die dafür verantwortliche Sekte zu jagen. Diese Mission führt ihn vom finsteren Herzen des alten Bayous in die drogenverseuchte Gegenkultur inmitten der Stadt.

CLICK (MafiaGames: "UPDATE ZUR KOSTENPFLICHTIGEN STORY-ERWEITERUNG")



Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Video Download 03.02.17 - Ubisoft zeigt zum heutigen Start der Closed Beta zwei Videos zum Actionspiel Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands (PS4, Xbox One), in denen Waffen, Individualisierungen und der Co-Op-Modus zu sehen sind. Release: 07.03.17 (Europa)

DOWNLOAD VIDEO (2 x Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands - Waffen & Individualisierung | Ubisoft-TV, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands - Co-op Mulitplayer)



Mass Effect: Andromeda Video Download 03.02.17 - BioWare zeigt ein Video zum Action RPG Mass Effect: Andromeda (PS4, Xbox One), in dem die Vorbesteller-Boni und einige Multiplayer-Gefechte zu sehen sind. Release: 23.03.17 (Europa)

DOWNLOAD VIDEO (Mass Effect: Andromeda | Preorder Trailer | PS4)



Titanfall 2 Video zum DLC "Live Fire" 03.02.17 - Respawn veröffentlicht ein Video zum kostenlosen Spielmodus "Live Fire" für Titanfall 2 (PS4, Xbox One). Release: TBA (Europa)

DOWNLOAD VIDEO (Titanfall 2 - Live Fire Gameplay Trailer)



Injustice 2 Video Download 03.02.17 - Die NetherRealm Studios zeigen ein neues Video zum Prügelspiel Injustice 2 (PS4, Xbox One). Release: 16.05.17 (Europa)

DOWNLOAD VIDEO (Injustice 2 Beta - Blue Beetle Gameplay)

Donnerstag, 02.02.17





Quartalsergebniss: Sony mit EUR 161 Mio. Gewinn / 9,7 Mio. PS4 ausgeliefert 02.02.17 - Sony hat sein Ergebnis für das 3. Quartal (01.10.16 - 31.12.16) des laufenden Geschäftsjahres (01.04.16 - 31.03.17) vorgelegt.



Yen 19,6 Mrd. (EUR 161,00 Mio. / USD 173,84 Mio.) beträgt der Gewinn in dem Dreimonatsabschnitt; im Vorjahreszeitraum lag der Gewinn bei Yen 120,1 Mrd. (EUR 986,61 Mio. / USD 1,06 Mrd.).



Der Umsatz liegt bei Yen 2,39 Billionen (EUR 19,63 Mrd. / USD 21,19 Mrd.), was 7,1 Prozent weniger sind als im letzten Jahr (Yen 2,58 Billionen / EUR 21,19 Mrd. / USD 22,88 Mrd.).



Das PlayStation Geschäft läuft in diesem Jahr in der Sparte "Game & Network Services". Hier konnte Sony einen Umsatz von Yen 617,7 Mrd. (EUR 5,07 Mrd. / USD 5,47 Mrd.) im letzten Quartal erzielen - ein Plus von 5,2 Prozent.



Der Gewinn konnte erneut gesteigert werden und kommt auf Yen 50,0 Mrd. (EUR 410,74 Mio. / USD 443,47 Mio.), im Vorjahr waren es noch Yen 40,2 Mrd. (EUR 330,24 Mio. / USD 356,55 Mio.).



Weltweit verkaufte Hardware im 3. Quartal (01.10.16 - 31.12.16)

PS4: 9,7 Mio. St. (Vorjahr: 8,4 Mio. St.)



Prognose: Weltweit verkaufte Hardware Gesamtjahr (01.04.16 - 31.03.17)

PS4: 20,0 Mio. St.



Seit Markteinführung konnten demnach 57,1 Mio. PS4 weltweit ausgeliefert werden (Stand: 31.12.16). Zahlen für PS3 und PS Vita werden von Sony nicht mehr kommuniziert.

CLICK (Sony: "Consolidated Financial Results for the Third Quarter Ended December 31, 2016")



Final Fantasy XV PS4 Pro Patch am 21. Februar 02.02.17 - Square Enix wird einen Patch für PS4 Pro-Unterstützung von Final Fantasy XV (PS4, Xbox One) am 21.02.17 weltweit veröffentlichen. Das sagte Director Hajime Tabata im neuesten Active Time Report. Mit dem Patch läuft das Spiel u.a. in 1080p und mit 60 fps (werden nicht immer erreicht) auf der PS4 Pro.



Horizon: Zero Dawn Unboxing Video der Thunder Jaw Collection 02.02.17 - Hier ist ein Unboxing Video der Horizon: Zero Dawn Thunder Jaw Collection von Sony. Release: 01.03.17 (Europa)

DOWNLOAD VIDEO (Horizon Zero Dawn's Thunder Jaw Collection Unboxing)



2 Stunden langes Video zu Nioh 02.02.17 - Hier ist ein 2 Stunden langes Video zum Actionspiel Nioh von Koei Tecmo. Release: 08.02.17 (Europa)

DOWNLOAD VIDEO (Nioh - The Spider's Next Walkthrough With Spider Boss Battle)



The Witch And The Hundred Knight 2 Video Download 02.02.17 - Nippon Ichi zeigt ein 18 Min. langes Video zum Rollenspiel The Witch And The Hundred Knight 2 (jap. "Majo to Hyakkihei 2"), das am 23.02.17 in Japan erscheinen wird.

DOWNLOAD VIDEO (The Witch And The Hundred Knight 2 - 18 Minutes Gameplay)



Nintendos Online-Service soll ungefähr EUR 16 bis EUR 25 jährlich kosten 02.02.16 - Nintendos Online-Service für die Switch soll im Jahr etwa Yen 2.000 (EUR 16,40 / USD 17,20) bis Yen 3.000 (EUR 24,60 / USD 26,50) kosten. Das bestätigte Tatsumi Kimishima, der Firmenpräsident von Nintendo, gegenüber Nikkei.



Nutzer sollen die Möglichkeit haben, monatliche oder jährliche Abo-Modelle für den Service abschließen zu können.

CLICK (Nikkei: "Nintendo to equip Switch with upgraded web services")



Nintendo erwartet Switch-Absatzzahlen auf Wii-Niveau 02.02.16 - Tatsumi Kimishima, der Firmenpräsident von Nintendo, geht davon aus, dass sich die Switch so gut verkaufen wird wie die Wii. Diese Einschätzung teilte er gegenüber Nikkei mit, wie Dr. Serkan Toto schreibt.



Kimishima begründet seine Prognose damit, dass die Switch - genau wie die Wii - eine einzigartige Art und Weise bietet, Spiele zu spielen. Die Wii wurde weltweit 101,63 Mio. Mal verkauft.



Nintendo führt Forschungen mit VR durch 02.02.16 - Bei Nintendo werden Forschungen mit VR durchgeführt, und VR soll der Switch hinzugefügt werden, sobald man herausgefunden hat, wie Nutzer mehrere Stunden ohne Probleme spielen können. Das bestätigte Tatsumi Kimishima, der Firmenpräsident von Nintendo, im Gespräch mit Nikkei.

CLICK (SerkanToto: "He says Nintendo currently "studies" VR + will add VR to Switch once they figure out how users can play for hours without problems. ")



Nintendo zeigt Video vom Switch Event in Deutschland 02.02.16 - Nintendo hat ein Video von einem Switch Event in Deutschland veröffentlicht. Release: 03.03.17 (Europa)

DOWNLOAD VIDEO (Nintendo Switch Event Deutschland)



1-2-Switch Video Download 02.02.16 - Hier ist ein neues Video zu Nintendos Actionspiel 1-2-Switch. Release: 03.03.17 (Europa)

DOWNLOAD VIDEO (1-2-Switch | Nintendo Switch)



Neue Downloads in den USA 02.02.17 - Nintendo hat neue Downloads angekündigt, die in dieser Woche in den USA erscheinen werden.



Mobile

- Fire Emblem Heroes



Wii U eShop

- I C REDD

- Lucentek Beyond

- Star Splash: Shattered Star



Wii U Virtual Console

- Bomberman '94

- Gradius



3DS eShop

- Poochy & Yoshi's Woolly World

- Legna Tactica



New 3DS eShop

- Lifespeed



Final Fantasy XV erhält Patch am 21. Februar / Update am 28. März / Video Download 02.02.17 - Square Enix hat einen neues Patch für Final Fantasy XV (PS4, Xbox One) im neuesten Active Time Report angekündigt, der am 21.02.17 weltweit erscheinen soll.



Das Update erhöht die Level-Obergrenze auf 120, bietet zeitlich begrenzte Quests und ermöglicht das Abspeichern von 200 statt 150 Bildern. Außerdem kann der Spieler einen Chocobo besitzen gleichzeitig den Music Player benutzen.



Am 28.03.17 wird es ein neues Update geben. Es soll Erweiterungen im Kapitel 13 des Spiels vornehmen und die Geschichte vertiefen. Außerdem kann man - wie berichtet - als Gladiolus spielen.



In dem Active Time Report wurde der Regalia gezeigt, der off-road unterwegs war. Die Entwickler arbeiten daran, dass die Spieler mit dem Auto irgendwann frei durch die Gegend fahren können und nicht mehr auf Straßen angewiesen sind. Die Arbeiten befinden sich aber noch in einer frühen Phase, so dass Director Hajime Tabata nicht sagen kann, wann dies möglich sein wird.



Abschließend sagte Tabata, dass die Final Fantasy XV Platinum Demo am 31.03.17 weltweit aus dem PlayStation Store und Xbox Store entfernt wird.

DOWNLOAD VIDEO (Final Fantasy XV - Active Time Report)



Wertungen der EDGE 02.02.17 - Hier sind neue Wertungen der britischen EDGE. Maximal werden 10 Punkte vergeben.



Resident Evil 7 (PS4/Xbox One, Capcom): 9

Yakuza 0 (PS4, Sega): 8

Gravity Rush 2 (PS4, Sony): 6

Rise & Shine (Xbox One, Adult Swim): 6

Poochy & Yoshi's Woolly World (3DS, Nintendo): 6

The Little Acre (PS4/Xbox One, Curve Digital): 6

Batman: The Telltale Series (PS4/Xbox One/PS3/Xbox 360, Telltale Games): 4



Nintendo denkt über 3DS-Nachfolger nach 02.02.16 - Nintendo erwägt, einen Nachfolger für den Nintendo 3DS auf den Markt zu bringen. Das sagte Firmenpräsident Tatsumi Kimishima in der japanischen Tageszeitung Kyoto Shimbun.



Kimishima sieht eine Nachfrage nach einem Handheld-System und auch einen Markt, weshalb Nintendo Überlegungen für einen Nachfolger anstellt. Es soll sich dem Bericht nach um ein völlig neues Handheld-System handeln und kein 3DS-Update oder eine überarbeitete Version.

CLICK (SerkanToto: "Nintendo president Kimishima is quoted as saying he considers a 3DS successor because he sees a need and market for it.")



Yo-kai Watch 2: Bony Spirits & Fleshy Souls PAL Termin 02.02.16 - Nintendo gibt bekannt, dass Yo-kai Watch 2: Bony Spirits und Yo-kai Watch 2: Fleshy Souls am 07.04.17 in Europa ausgeliefert werden.



Top 10: Vorbesteller-Charts aus Deutschland 02.02.17 - Hier sind die aktuell 10 meistvorbestellten Spiele in Deutschland. Die Daten basieren auf Handelsangaben und wurden vom 26.01.17 bis 01.02.17 erfasst.



1. ( 1 ) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch, Nintendo)

2. ( 8 ) For Honor (PS4, Ubisoft)

3. ( 4 ) Horizon: Zero Dawn (PS4, Sony)

4. ( 5 ) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Wii U, Nintendo)

5. ( 2 ) Mario Kart 8 Deluxe (Switch, Nintendo)

6. ( 9 ) Mass Effect Andromeda (PS4, EA)

7. ( 6 ) Super Mario Odyssey (Switch, Nintendo)

8. (NEU) Nioh (PS4, Koei Tecmo)

9. ( 3 ) Super Bomberman R (Switch, Nintendo)

10.( 7 ) Kingdom Hearts HD 1.5 & 2.5 Remix (PS4, Square Enix)

Mittwoch, 01.02.17





Aktuelle Wertungen der Famitsu 01.02.17 - Hier sind neue Wertungen der japanischen Famitsu. Vier Redakteure vergeben je bis zu 10 Punkte.



Nioh (PS4, Koei Tecmo): 10 / 9 / 9 / 8 - (36/40)

Dragon Quest Monsters: Joker 3 - Professional (3DS, Square Enix): 9 / 9 / 9 / 8 - (35/40)

Power Disc Slam (3DS, Cosen): 6 / 6 / 7 / 6 - (25/40)

Kamen Rider Atsume (3DS, Toei Animation): 7 / 7 / 7 / 5 - (26/40)

New Game! The Challenge Stage! (PS4/PS Vita, 5pb): 7 / 7 / 7 / 7 - (28/40)

Genkai! Yamadzumi Battle (3DS, Starsign): 6 / 6 / 6 / 5 - (23/40)

Yonmegami Online: Cyber Dimension Neptune (PS4, Idea Factory): 8 / 8 / 8 / 7 - (31/40)



Doom-Mitentwickler von ZeniMax gekauft 01.02.16 - Bethesdas Mutterkonzern ZeniMax hat den Doom-Mitentwickler Escalation Studios gekauft.



Das in Dallas, Texas, ansässige Studio wurde 2007 gegründet und hat am SnapMap Level Editor von Doom (PS4, Xbox One) mitgearbeitet. In einer Mitteilung von ZeniMax heißt es, dass Escalation an "einigen Projekten für PC, Konsole, Mobile und VR an der Seite von anderen ZeniMax-Studios arbeitet".



Weitere Studios von ZeniMax sind Arkane, id Software, Machine Games, Tango GameWorks, Battlecry Studios, Bethesda Game Studios und ZeniMax Online Studios.

CLICK (Gamespot: "Doom Co-Developer Acquired By ZeniMax")



Entlassungen bei Crytek 01.02.16 - Bei Crytek ist es zu Entlassungen gekommen, wie Eurogamer von einer firmennahen Quelle erfahren hat. Die Angaben wurden zwischenzeitlich von einem Firmenvertreter bestätigt.



15 Angestellte sollen in Frankfurt entlassen werden. Die Mitarbeiter gehörten Cryteks Vertriebs- und Marketing-Team an. Die Entlassungen sind laut Firmemmitgründer Avni Yerli notwendig, weil das Unternehmen sich verkleinern und auf Spiele-Entwicklung und Technologie konzentrieren will.

CLICK (Eurogamer: " Layoffs at Crytek - Financial trouble continues.")



Take-Two kauft Mobile-Entwickler Social Point 01.02.16 - Take-Two gibt bekannt, dass man den spanischen Entwickler Social Point für USD 250 Mio. (EUR 231,42 Mio. / Yen 28,32 Mrd.) gekauft hat. Social Point ist ein Hersteller von Smartphone-Spielen.

CLICK (Wallstreet-Online: "Take-Two Interactive Software Acquires Mobile Game Developer Social Point ")



Weltweite Software-Verkaufszahlen von Capcom 01.02.16 - Capcom hat weltweite Verkaufszahlen einiger Spiel veröffentlicht, die bis zum 31.12.16 erreicht wurden.



- Monster Hunter X (3DS): 900.000 St.

Release: 28.11.15 (Japan), 15.07.16 (Europa & USA)



- Resident Evil 5 (PS4/Xbox One): 750.000 St.

Release: 28.06.16 (Japan, Europa & USA)



- Resident Evil 6 (PS4/Xbox One): 700.000 St.

Release: 29.03.16 (Japan, Europa & USA)



- Dead Rising 4 (Xbox One, PC): 700.000 St.

Release: 08.12.16 (Japan), 06.12.16 (Europa & USA)

CLICK (Capcom: "2-2. Digital Contents - Highlights (1)")



Plant Warner Ankündigung am 8. März? 01.02.16 - Warner könnte am 08.03.17 eine Ankündigung vornehmen. Das meldet IGN Frankreich unter Berufung auf eine Mitteilung von Warner. Um was es sich handelt, ist unklar.

CLICK (IGN: "Ohhh dites, c'est quoi à votre avis ?")



Bereitet Ubisoft Far Cry 5 vor? 01.02.16 - Ubisoft soll angeblich an dem Shooter Far Cry 5 arbeiten. Das soll aus einer internen Liste mit Erscheinungsterminen von GameStop hervorgehen, wie SG Gaming Info herausgefunden hat.



Das Spiel soll demnach im November 2017 erscheinen, das Ubisoft noch nicht angekündigt oder bestätigt hat.

CLICK (SGGamingInfo: "Rumour: GameStop potentially reveals Far Cry 5 via release list")



Neun-Monats-Ergebnis: Capcom mit über EUR 22 Mio. Gewinn 01.02.16 - Capcom hat die Ergebnisse für die ersten 9 Monate (01.04.16 - 31.12.16) des laufenden Geschäftsjahrs 2016 (01.04.16 - 31.03.17) bekanntgegeben.



- Nettogewinn: Yen 2,762 Mrd. (EUR 22,55 Mio. / USD 24,34 Mio.)

* Vorjahr: Yen 7,006 Mrd. (EUR 57,20 Mio. / USD 61,75 Mio.)

* Veränderung: - 60,6 Prozent



- Umsatz: Yen 53,507 Mrd. (EUR 436,87 Mio. / USD 471,63 Mio.)

* Vorjahr: Yen 57,060 Mrd. (EUR 465,88 Mio. / USD 502,94 Mio.)

* Veränderung: - 6,2 Prozent

CLICK (Capcom: "Consolidated Financial Results for the 3rd Quarter of FY2016 ( PDF: 276KB )")



Quartalsergebnis: Electronic Arts macht EUR 927.700 Verlust 01.02.16 - Electronic Arts hat seine Ergebnisse für das 3. Quartal (01.10.16 - 31.12.16) des laufenden Geschäftsjahres 2017 (01.04.16 - 31.03.17) bekanntgegeben.



- Nettoverlust: USD 1 Mio. (EUR 927.700 / Yen 113,52 Mio.)

* Vorjahresverlust: USD 45 Mio. (EUR 41,74 Mio. / Yen 5,10 Mrd. Mio.)



- Umsatz: USD 1,149 Mrd. (EUR 1,065 Mrd. / Yen 130,43 Mrd.)

* Vorjahr: USD 1,070 Mrd. (EUR 992,63 Mio. / Yen 121,46 Mrd.)

* Veränderung: + 7 Prozent

CLICK (EA: "ELECTRONIC ARTS REPORTS Q3 FY17 FINANCIAL RESULTS")



Mass Effect: Andromeda: EA will 3 Mio. St. im März ausliefern 01.02.17 - Electronic Arts geht davon aus, dass etwa 3 Mio. Einheiten von Mass Effect: Andromeda (PS4, Xbox One) im März 2017 weltweit an den Handel ausgeliefert werden.



Das sagte Blake J. Jorgensen, Chief Financial Officer von Electronic Arts, in einer Telefonkonferenz gegenüber Analysten. Das Spiel wird am 21.03.17 in den USA und am 23.03.17 in Europa veröffentlicht, und damit im 4. Quartal (01.01.17 - 31.03.17) des laufenden Geschäftsjahrs (01.04.16 - 31.03.17).



Jorgensen will diese 3 Mio. Einheiten in diesem 4. Geschäftsquartal an den Handel ausliefern.

CLICK (EA: "Electronic Arts Q3 2017 Earnings Conference Call")



Neues Need For Speed im Geschäftsjahr 2018 01.02.16 - Electronic Arts wird das neue Need For Speed-Spiel weiterhin wie geplant im Geschäftsjahr 2018 (01.04.17 - 31.03.18) auf den Markt bringen. Das bestätigte Andrew P. Wilson, CEO von Electronic Arts, in einer Telefonkonferenz des Unternehmens.

CLICK (EA: "Electronic Arts Q3 2017 Earnings Conference Call")



Buch "Skurriles Gaming Wissen" veröffentlicht 01.02.17 - "Skurriles Gaming-Wissen - Verrückte Fakten aus der Welt der Videospiele" heißt das 200 Seiten starke Taschenbuch von Jonas Weiser, das ab sofort erhältlich ist - z.B. bei Amazon.



In welchem Spiel sind Plakate von Final Fantasy XXVII zu finden? Warum kann der Spieler in Assassin's Creed 1 nicht schwimmen? Und was hat es mit den geheimen Telefonnummern in The Last of Us oder Infamous Second Son auf sich?



Erklärungen liefert das "Gaming-Wissen", das immer wieder zum schmökern einlädt. Der Leser erfährt, welcher Videospiel-Charakter außer Trevor aus Grand Theft Auto V noch Angst vor Clowns hat und dass Nintendo Spiele-Entwicklern auf dem NES vorschrieb, jährlich nur fünf Titel auf den Markt bringen zu dürfen.



Neben einer Taschenbuch-Ausgabe ist auch eine Kindle-Version erhältlich, die ab EUR 5,49 zu haben ist.

CLICK (Amazon: "Skurriles Gaming-Wissen: Verrückte Fakten aus der Welt der Videospiele")



Derzeit kein Skate 4 in Arbeit 01.02.16 - Bei Electronic Arts wird momentan nicht an Skate 4 gearbeitet. Das bestätigte Andrew P. Wilson, CEO von Electronic Arts, in einer Telefonkonferenz.



Vor einigen Tagen hatte Daniel Lingen, Senior Manager für Community Engagement bei EA, einen Tweet einzig mit dem Hashtag #skate4 veröffentlicht.



Dadurch enstand die Vermutung, dass Electronic Arts vielleicht Skate 4 arbeiten würde. Das ist laut Wilson nicht der Fall, so dass im Geschäftsjahr 2018 (01.04.17 - 31.03.18) auch kein neues Skate erscheinen wird.

CLICK (EA: "Electronic Arts Q3 2017 Earnings Conference Call")



Star Wars Battlefront 2 mit Solo-Kampagne 01.02.16 - Der Shooter Star Wars Battlefront 2 wird eine Einzelspieler-Kampagne enthalten. Das sagte Andrew P. Wilson, CEO von Electronic Arts, in einer Telefonkonferenz.



Battlefront 2 soll mehr Schauplätze als der Vorgänger besitzen, ebenso mehr Spielmodi. Inhaltlich will man auf mehrere Star Wars-Epochen zurückgreifen; dies könnte auch Filme wie "The Force Awakens" und "Rogue One" betreffen.



Wilson wollte aber nicht eindeutig bestätigen, dass aus diesen zwei Filmen Charaktere und Schauplätze im Spiel auftauchen werden. Die Entwicklungsarbeiten teilen sich DICE, Criterion und die Motive Studios.

CLICK (EA: "Electronic Arts Q3 2017 Earnings Conference Call")



Neue Spielemarke von BioWare bis März 2018 01.02.16 - BioWare wird seine neue Spielemarke gegen Ende des Geschäftsjahres 2018 (01.04.17 - 31.03.18) von Electronic Arts veröffentlichen. Das sagte Andrew P. Wilson, CEO von Electronic Arts, in einer Telefonkonferenz.



Es handelt sich um neue Konzepte, neue Spielmechaniken und neue Geschichten, die in einem einzigartigen neuen Universum angesiedelt sind. Wilson meint, dass die Menschen wahrscheinlich anders über Actionspiele denken werden, wenn sie den neuen BioWare-Titel gesehen haben.



Das Spiel soll Freunde zusammenbringen, die auf spannende Art und Weise miteinander spielen können. "Wir freuen uns sehr auf die Zukunft dieser neuen Marke und ihre Fähigkeit, Menschen in der ganzen Welt anzusprechen", sagt Wilson.

CLICK (EA: "Electronic Arts Q3 2017 Earnings Conference Call")



Mehrere neue Final Fantasy-Spiele in Arbeit 01.02.17 - Bei Square Enix wird an mehreren neuen Final Fantasy-Spielen gearbeitet. Das hat Shinji Hashimoto, Brand Manager der Final Fantasy-Marke, in der aktuellen Famitsu bestätigt.



Die Veranstaltung "Final Fantasy 30th Anniversary Opening Ceremony" vor ein paar Tagen sollte nur den Anfang für die Feierlichkeiten darstellen: Es sind daher mehrere Ankündigungen in der nächsten Zeit geplant, die sich aber nicht nur auf Konsolenspiele beschränken.



Square Enix erhält viele Anfragen von Fans für ein Remake von Final Fantasy VI (SNES). Allerdings steht das nicht zur Debatte, weil das gesamte Team mit dem Final Fantasy VII Remake (PS4) beschäftigt ist, wie Hashimoto meint.



Erstmals TV Spot von Nintendo beim amerikanischen Super Bowl 01.02.17 - Nintendo gibt bekannt, dass man erstmals beim amerikanischen Super Bowl am 05.02.17 einen TV Spot zeigen wird. Es handelt sich um eine 30 Sekunden lange Werbung für Switch und The Legend of Zelda: Breath of the Wild.



Neben diesem Spot hat Nintendo noch eine längere Version (90 Sekunden) veröffentlicht.

DOWNLOAD VIDEO (2 x Switch Super Bowl LI)



Nintendo zeigt Entwickler-Menü der Switch / 8 Bilder / Video Download 01.02.17 - Nintendo Portugal hat einen Werbe-Trailer für die Switch auf YouTube veröffentlicht und vergessen, das Video mit dem Spielematerial zu bearbeiten. Dadurch ist eine Switch zu sehen, die kein Spiel sondern das Entwickler-Menü der Konsole anzeigt.



Aus dem Video liegen 8 Bilder vor, das mittlerweile gelöscht wurde - aber noch als Mirror auf YouTube zu finden ist.

CLICK PICTURE (8 x Nintendo Switch Entwickler-Menü)



Über einhundert Spiele bei 70 Publishern in Arbeit 01.02.17 - Für die Switch befinden sich mehr als einhundert Spiele bei 70 Publishern in Arbeit. Das bestätigte Tatsumi Kimishima, Firmenpräsident von Nintendo, auf einer Investorenkonferenz.

CLICK (Nintendo: "Corporate Management Policy Briefing")



Project Giant Robot eingestellt 01.02.17 - Nintendo gibt bekannt, dass das Actionspiel Project Giant Robot eingestellt wurde und nicht mehr erscheinen wird.

CLICK (Polygon: "Nintendo kills Project Giant Robot")



1,5 Mio. Nintendo Classic Mini: NES weltweit verkauft 01.02.17 - Nintendo gibt bekannt, dass insgesamt 1,5 Mio. Einheiten weltweit von seiner Retro-Konsole Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System verkauft wurden. Die Hardware kam im November 2016 weltweit in den Handel.

CLICK (Nintendo: "Corporate Management Policy Briefing")



Europa: PlayStation Plus-Spiele für Februar vorgestellt 30.11.16 - Sony gibt bekannt, dass PlayStation Plus-Mitglieder in Europa folgende Spiele kostenlos im Februar 2017 erhalten werden. Der Download ist ab dem 07.02.17 möglich:



- LittleBigPlanet 3 (PS4)

- Not a Hero (PS4)

- Starwhal (PS3/PS4)

- Anna: Extended Edition (PS3)

- Ninja Senki DX (PS Vita/PS4)

- TorqueL (PS Vita/PS4)

CLICK (PlayStation: "LittleBigPlanet 3 und Not A Hero sind die PlayStation Plus-Spiele von Februar")



Cyber Danganronpa VR: Class Trial offenbar in Europa 01.02.17 - Das bislang nur in Japan veröffentlichte Cyber Danganronpa VR: Class Trial scheint wohl auch in Europa auf den Markt zu kommen. Das geht aus einer Prüfung der Altersfreigabe durch die PEGI hervor.



Eine offizielle Ankündigung von Spike Chunsoft steht noch aus.



1,6 Mio. Fire Emblem Fates verkauft 01.02.17 - Nintendo gibt bekannt, dass von dem Strategie-Rollenspiel Fire Emblem Fates 1,6 Mio. Einheiten weltweit verkauft wurden.



Etwa 500.000 Einheiten entfallen auf Japan, ungefähr 1,1 Mio. auf Europa und die USA. Das Spiel erschien in den Varianten Fire Emblem Fates: Birthright und Fire Emblem Fates: Conquest am 25.06.15 in Japan und am 19.02.16 in den USA sowie am 20.05.16 in Europa.

CLICK (Nintendo: "Corporate Management Policy Briefing")



Fire Emblem Heroes Video Download 01.02.17 - Hier ist ein neues Video zum Strategie-Rollenspiel Fire Emblem Heroes (iOS, Android) von Nintendo. Release: 02.02.17 (in Europa für Android), TBA (in Europa für iOS)

DOWNLOAD VIDEO (FIRE EMBLEM HEROES Hands-On Gameplay Impressions! Pricing, Summoning Details and More)



Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan 01.02.17 - Das Marktforschungsunternehmen Media Create hat neue Hardware-Verkaufszahlen für den japanischen Markt veröffentlicht. Die Daten beziehen sich auf den Zeitraum vom 23.01.17 - 29.01.17.



Konsole Verkaufte Einheiten

(St.) Vorwoche 2017 Total

(ab 02.01.17) PS4 30.778 26.243 175.064 New 3DS LL 17.600 18.229 113.686 PS Vita 10.553 11.521 69.913 PS4 Pro 9.893 7.133 33.155 New 3DS 1.301 1.625 13.036 Wii U 710 794 5.820 PlayStation3 579 557 69.913 Xbox One 231 35 521



Aktuelle Software-Verkaufszahlen aus Japan 01.02.17 - Das Marktforschungsunternehmen Media Create hat neue Software-Verkaufszahlen für den japanischen Markt veröffentlicht. Die Daten beziehen sich auf die letzte Woche.

CLICK PICTURE (Software-Verkaufszahlen Japan)



Top 10 Vorbesteller-Charts aus Japan 01.02.17 - Hier sind die derzeit 10 meistvorbestellten Spiele Japans, die von japanischen Großhändlern im Zeitraum vom 25.01.17 bis 31.01.17 ermittelt wurden.



1. ( 1 ) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch, Nintendo)

2. ( 2 ) Monster Hunter XX: Double Cross (3DS, Capcom)

3. ( 6 ) Nier Automata (PS4, Square Enix)

4. ( 5 ) Fire Emblem Echoes: Mo Hitori no Eiyuu (3DS, Nintendo)

5. ( 9 ) Super Robot Taisen V (PS4, Bandai Namco)

6. ( 7 ) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Wii U, Nintendo)

7. (NEU) Horizon Zero Dawn (PS4, Sony)

8. ( 4 ) Mario Kart 8 Deluxe (Switch, Nintendo)

9. (NEU) Dragon Quest Monsters: Joker 3 - Professional (3DS, Square Enix)

10.(10 ) Nioh (PS4, Koei Tecmo)