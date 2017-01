Last Update: Samstag, 31. Dezember 2016 - 18:30 Uhr

Naughty Dog enthüllt The Last of Us 2 03.12.16 - Naughty Dog hat das Action/Adventure The Last of Us - Part II auf der PlayStation Experience mit einem ersten Trailer enthüllt. Die Entwickler versprechen ein tiefgehendes, schmerzhaftes und emotionales Abenteuer mit Ellie und Joel. Release: TBA (Europa)

Samstag, 31.12.16





Grant Kirkhope soll Soundtrack von Rabbids & Mario RPG komponieren 31.12.16 - Die Musik von dem rundenbasierten Rollenspiel Mario RPG: Invasion of the Rabbids (Arbeitstitel) von Ubisoft soll angeblich von Grant Kirkhope stammen. Das behauptet Laura Kate Dale von LetsPlayVideogames.



Kirkhope hat seit 1996 zahllose Videospiele-Soundtracks entworfen, darunter Star Fox Adventures (GC), Yooka-Laylee (PS4, Xbox One, Wii U), Castle of Illusion Starring Mickey Mouse (PS3, Xbox 360) und Donkey Kong 64 (N64).



Ubisoft und Nintendo haben das Rabbids & Mario-Rollenspiel bislang nicht offiziell angekündigt, während sich Kirkhope nicht zu dem Bericht geäußert hat.

GameStop USA beginnt mit Werbung für Switch 31.12.16 - In einigen amerianischen Filialen von GameStop gibt es ab sofort erste Werbung für die Switch von Nintendo, darunter Poster, Aufsteller, uvm. Das berichtet Reddit User beetleking22 und zeigt einige Fotos der Werbematerialien.



Die Switch kommt weltweit im März 2017 auf den Markt.

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Ghost Edition angekündigt 31.12.16 - Ubisoft gibt bekannt, dass die Sonderauflage Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Ghost Edition (PS4, Xbox One) exklusiv bei GameStop in den USA erhältlich sein wird.



Sie kostet USD 219,99 (EUR 209 / Yen 25.700), ist ab dem 07.03.17 zu haben und besteht aus:



- Spiel Ghost Recon Wildlands (Gold Edition mit allen Season Pass-Inhalten)

- Ca. 31 cm große Statue von Nomad, Anführer der Ghost und Waffenspezialist

- 5 bestickte Ghost Recon-Aufnäher

- Exklusive Lithografie von Bolivien

- Steelbook

- Premium Verpackung

Devil May Cry-Director will 2017 neues Spiel ankündigen 31.12.16 - Hideaki Itsuno von Capcom, der Director von Devil May Cry 2, 3, 4 und Dragon's Dogma, will 2017 ein neues Spiel ankündigen. Das teilt Itsuno in seinen Neujahrsgrüßen mit.



Hinweise zu dem neuen Spiel gibt er nicht - es könnte sich vielleicht um Devil May Cry 5 handeln.



Mafia III Patch 1.05: Video vergleicht PS4 Pro, PS4 und Xbox One 31.12.16 - NX Gamer hat ein Video zum Actionspiel Mafia III (PS4, Xbox One, PC) von 2K Games veröffentlicht, in dem es auf den drei Systemen nach Installation des neuesten Patches 1.05 miteinander verglichen wird.



Die Auflösung auf PS4 Pro beträgt 1620p (Checkerboard), auf der PS4 1080p und der Xbox One 900p. Die Bildrate liegt konstant bei 30 fps auf allen Konsolen, während keine Einbrüche der Bildrate auftreten.

Resident Evil 7 Biohazard: Datamining zeigt Ganzkörperportrait des Hauptcharakters 31.12.16 - Hier ist ein Ganzkörperportrait des Hauptcharakters Ethan aus Capcoms Horrorspiel Resident Evil 7 Biohazard (PS4, Xbox One), das via Datamining erstmals zusammengesetzt werden konnte. Release: 24.01.17 (Europa)

CLICK PICTURE (Resident Evil 7 - Ethan Full Body)



Offenbar zwei Harvest Moon-Klassiker für PS4 geplant 31.12.16 - Die PS2-Klassiker Harvest Moon: A Wonderful Life Special Edition und Harvest Moon: Save the Homeland von Natsume werden wohl bald für die PS4 in den USA erscheinen. Darauf weisen Datenbankeinträge der amerikanischen ESRB hin. Eine offizielle Bestätigung liegt noch nicht vor.



Sonys Aniplex kündigt Fate/Grand Order Part 1.5 und Part 2 an 31.12.16 - Sony gibt bekannt, dass sein Aniplex-Studio die Rollenspiele Fate/Grand Order Part 1.5 und Part 2 2017 in Japan veröffentlichen wird.



Part 1.5 soll aus vier einzelnen Episoden bestehen und die Geschichte vom Original zu Part 2 überleiten. Einzelheiten liegen noch nicht vor.



Fate/Grand Order basiert auf der Anime-TV-Serie Fate: Die Spieler reisen in dem von DELiGHTWORKS entwickelten Spiel in der Zeit zurück und verbinden sich mit historischen Figuren wie Julius Caesar, Leonardo da Vinci oder Jeanne d'Arc, um gegen das Böse zu kämpfen.



Fate/Grand Order (iOS, Android) wurde bislang mehr als 7 Mio. Mal in Japan heruntergeladen und hat dort mehr Geld eingespielt als Nintendos/Niantics Pokemon Go (iOS, Android).

Freitag, 30.12.16





Mass Effect: Andromeda: Neue Spielszenen auf der CES 2017 30.12.16 - BioWare wird auf der CES 2017 (05.01.17 - 08.01.17) in Las Vegas neue Spielszenen aus Mass Effect: Andromeda (PS4, Xbox One) zeigen. Das teilen die Entwickler mit.



Das Material soll während der NVIDIA Keynote von Firmenmitgründer und CEO Jen-Hsun Huang zu sehen sein. Seine Schwerpunktrede findet am Mittwoch, den 04.01.17, um 18:30 Uhr (Ortszeit Las Vegas) statt; in Deutschland ist es dann bereits Donnerstag, der 05.01.17, 03:30 Uhr nachts. Release: 1. Quartal 2017 (Europa)



Formula Fusion Video Download 30.12.16 - Hier ist ein neues Video zum futuristischen Rennspiel Formula Fusion (PS4, Xbox One, PC) von R8 Games, das von Wipeout inspiriert wurde. Release: 2017 (Europa)

Gears of War 2 wird vom Index genommen 30.12.16 - Microsoft gibt bekannt, dass der Shooter Gears of War 2 von Epic Games von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) aus der Liste der jugendgefährdenden Medien gestrichen wurde.



Im Anschluss wurde das Spiel von der USK mit dem Prüfsiegel USK 18 gekennzeichnet. Die Streichung tritt ab sofort in Kraft, der Titel ist demnach in Deutschland frei verkäuflich und wird Anfang 2017 als "Games on Demand" im Xbox Store verfügbar sein. Somit sind ab sofort alle Gears of War-Spiele in Deutschland verfügbar.



Mehr Hinweise auf Switch-Markteinführung am 17. März 30.12.16 - Es verdichten sich die Hinweise, dass Nintendo die Switch am 17.03.17 in Europa auf den Markt bringen wird. Bislang nennt Nintendo offiziell nur März 2017 als Termin für die Markteinführung.



Der 17.03.17 wurde zuvor u.a. von Laura Kate Dale von LetsPlayVideogames.com sowie vom britischen Händler Gameseek genannt. Jetzt deutet Nintendo selbst auf dieses Datum hin.



Die Belohungen von MyNintendo laufen für gewöhnlich zum Ersten eines jeden Monats aus, bevor sie Platz machen für neue Belohnungen. Doch jetzt verfallen viele Belohnungen bereits Mitte März 2017, am 16.03.17.



Dies könnte vielleicht damit zu tun haben, dass die Switch tatsächlich am 17.03.17 in Europa erscheint und spezielle Switch-Belohnungen ab diesem Tag angeboten werden sollen. Nintendo hat sich zu der Meldung nicht geäußert.

Switch-Werbematerial nächste Woche in USA? / Erste Werbung in Australien gestartet 30.12.16 - GameStop soll in der nächsten Woche Werbematerialien für die Switch von Nintendo erhalten, so dass alle amerikanischen Filialen ab diesem Zeitpunkt mit Werbung für die neue Konsole beginnen können. Das meldet GoNintendo unter Berufung auf eine vertrauens- und glaubwürdige Quelle.



Die GameStop-Niederlassungen sollen diese Ankündigung von ihrer Zentrale erhalten haben. In der Nachricht befindet sich keine Datum, ab wann das Werbematerial verwendet werden darf.



Damit wäre es möglich, dass schon ab der nächsten Woche in US-Filialen von GameStop Switch-Werbung zu sehen ist, darunter Poster, Aufsteller, Infoständer, Prospekte, usw.



In Australien hat Nintendo zwischenzeitlich mit der ersten Werbung für Switch begonnen und Läden mit entsprechendem POS-Material ausgestattet.

Nex Machina Video Download 30.12.16 - Hier ist ein neues Video zum Top-Down-Shooter Nex Machina von Housemarque. Release: 2017 (Europa)

Donnerstag, 29.12.16





PlayStation Plus-Spiele für Januar vorgestellt 29.12.16 - Sony gibt bekannt, dass PlayStation Plus-Mitglieder in Europa folgende Spiele und Inhalte kostenlos ab dem 03.01.17 erhalten werden.



- Day of the Tentacle Remastered (PS4, PS Vita)

- This War of Mine: The Little Ones (PS4)

- Blazerush (PS3)

- The Swindle (PS3, PS4, PS Vita)

- Azkend 2

- Titan Souls (PS Vita, PS4)

Nächstes Assassin's Creed auch für Switch? 29.12.16 - Ubisoft soll das nächste Spiel der Assassin's Creed-Serie (PS4, Xbox One) auch für die Switch auf den Markt bringen. Das behaupten der YouTuber OBE1plays und Laura Kate Dale von LetsPlayVideogames.



Ubisoft hat den Bericht nicht kommentiert.



Ein Bild zu Zelda: Breath of the Wild 29.12.16 - Nintendo hat ein neues Bild zum Action/Adventure The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch, Wii U) veröffentlicht. Release: 2017 (Europa)

CLICK PICTURE (Zelda: Breath of the Wild)



Neue Downloads in den USA 29.12.16 - Nintendo hat neue Downloads angekündigt, die in dieser Woche in den USA erscheinen werden.



Wii U Virtual Console

- Mario Kart 64



New 3DS Virtual Console

- Castlevania Dracula X



Star Wars: Battlefront III: Videos zeigen eingestellten Shooter 29.12.16 - Hier sind zwei Videos, die den Shooter Star Wars: Battlefront III zeigen sollen. Das Spiel wurde bei Free Radical entwickelt, dann aber eingestellt und nicht mehr weiterentwickelt. Es handelt sich um Pre-Alphha-Material von der Xbox 360. Die Soundqualität in den Videos ist leider ziemlich schlecht.

Top 10: Japanische Entwickler wählen Spiele des Jahres 29.12.16 - 4gamer.net hat 149 japanische Spiele-Entwickler nach ihren Spielen des Jahres 2016 befragt.



Titel / Systeme / Anzahl der Stimmen

1. Persona 5 (PS4/PS3): 21

2. Pokemon GO (iOS): 20

3. Final Fantasy XV (PS4/Xbox One): 17

4. The Last Guardian (PS4): 8

5. Inside (PS4/Xbox One/PC): 7

6. Overwatch (PS4/Xbox One): 5

7. Summer Lesson (PS4): 4

8. Uncharted 4: A Thief's End (PS4): 3

9. Dragon Quest Builders (PS4/PS3/PSVita): 3

10. Shadowverse (iOS/Android): 3

Dragon Quest XI mit Camping, Schmiede und Drachenreiten / Video Download / 11 Bilder 29.12.16 - Im Rollenspiel Dragon Quest XI: Sugi Sarishi Toki o Motomete (PS4, Switch, 3DS) können die Spieler Campen und auf einem Drachen reiten. Das geht aus einem Beitrag des japanischen Fernsehsenders NHK hervor, der diesen zum 30. Geburtstag von Dragon Quest ausstrahlte.



Sobald sich die Party ums Lagerfeuer versammelt hat, öffnet sich ein "Camp Menü": Die Charaktere ruhen sich aus und erhalten HP und MP zurück, nehmen "mysteriöse Schmiedearbeiten" vor, patroullieren die Gegend und preisen die Götter.



In der Schmiede kann der Spieler u.a. verschiedene Waffen herstellen. Dazu braucht man verschiedene Zutaten. Die Items, die man erhält, sind unterschiedlich schwer herzustellen. Zu sehen waren:



- Modified Miracle Sword (Kiseki no Tsurugi Kai)

- Platinum Sword

- Zombie Killer

- Zombie Buster

- Magic Swordsman Rapier (Makenshi no Rapier)

- Silver Rapier (Zan no Rapier)

- Fire Sword (Honoo no Tsurugi)

- Metal Slime Sword (Metasura no Tsurugi)

- Hayabusa Sword Modified (Hayabusa no Tsurugi Kai)

- Inferno Sword

- Copper Sword (Seidou no Tsurugi)

- Iron Sword (Tetsu no Tsurugi)



Dragon Quest XI wird 2017 in Japan auf den Markt kommen.

Resident Evil 7 Biohazard: Datamining zeigt neue Schauplätze und Charaktere 29.12.16 - Durch Datamining der neuesten Demo von Capcoms Horrorspiel Resident Evil 7 Biohazard (PS4, Xbox One) sind einige bislang noch nicht offiziell gezeigte Schauplätze bekannt geworden.



Die 13 Bilder zeigen Räume, zu denen man in der Demo keinen Zugang hat, sowie andere Bereiche, die wohl erst im finalen Spiel begehbar sind (Keller, Raum hinter der Voodoo-Puppe, usw.).

CLICK PICTURE (13 x Resident Evil 7 Biohazard)



For Honor Apollyon Collector's Edition angekündigt 29.12.16 - Ubisoft gibt bekannt, dass für das mittelalterliche Schwertkampfspiel For Honor (PS4, Xbox One, PC) die Sonderauflage "Apollyon Collector's Edition" exklusiv bei GameStop in den USA erhältlich sein wird. Sie kostet USD 219,99 (EUR 210 / Yen 25.700), erscheint am 14.02.17 in den USA und enthält:



- Spiel For Honor (Gold Edition)

- 44 cm große Apollyon Statue

- Exklusive Apollyon Lithografie

- Notiz "Origins Note" über die Geheimnisse von Apollyon

- Premium Collector's Edition Verpackung

Destiny: Womöglich auch Patches mit Story-Inhalten geplant? 29.12.16 - Neue Stellenanzeigen von Bungie deuten darauf hin, dass es in kommenden Patches für Destiny (PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360) auch Story-Inhalte geben könnte.



Zunächst werden ein "Head of Narrative Development" und ein "Narrative Director" gesucht. Sie sollen sich um Erweiterungen, Nachfolger, uvm. kümmern, wobei der "Head of Narrative Development" sämtliche Arbeiten überwacht und leitet.



Speziell ein Stellenangebot für einen "Live Narrative Director" sticht heraus, der sich um "regular small-scale Relases" kümmern soll. Damit sind wohl kleine, herkömmliche Patches gemeint.



Bislang gab es für Destiny keine "regular small-scale Relases", die etwas mit der Story zu tun hatten. Mit ihnen wurden nur Events veröffentlicht. Der "Live Narrative Director" wäre deshalb eigentlich auch nicht notwendig, weil fernab von DLCs keine Inhalte erschienen, die etwas mit der Geschichte zu tun hatten.



Deshalb könnte es sein, dass Bungie in Zukunft auch Patches mit Story-Inhalten veröffentlichen wird.

Friday the 13th: The Game: Entwickler starten Umfrage für Beta-Feedback 29.12.16 - Gun Media führt eine Umfrage unter den Beta-Teilnehmern von Friday the 13th: The Game (PS4, Xbox One) durch, um Feedback zum Spiel zu erhalten. Die erhaltenen Meinungen und Kritiken sollen bei der Fertigstellung des Spiels berücksichtigt werden. Release: Frühjahr 2017 (Europa)

Final Fantasy Awakening mit über 2 Mio. Downloads 29.12.16 - Square Enix gibt bekannt, dass das Online RPG Final Fantasy Awakening mehr als 2 Mio. Mal seit seiner Veröffentlichung am 15.12.16 heruntergeladen wurde.



Das Spiel basiert auf Final Fantasy Type-0 Online (PC, iOS, Android) und ist nur in China erhältlich. Es wurde von Perfect World China entwickelt, die die Final Fantasy-Marke offiziell von Square Enix lizenziert haben.

Super Mario Run Vorregistrierung für Android möglich 29.12.16 - Nintendo gibt bekannt, dass ab sofort Vorregistrierungen für die Android-Version von Super Mario Run (iPhone, iPad, Android) im Google Playstore möglich sind.



Nutzer erhalten dann an dem Tag, an dem die App veröffentlicht wird, eine Benachrichtigung. Einen Erscheinungstermin gibt es noch nicht.



Top 10: Vorbesteller-Charts aus Deutschland 29.12.16 - Hier sind die aktuell 10 meistvorbestellten Spiele in Deutschland. Die Daten basieren auf Handelsangaben und wurden vom 22.12.16 bis 28.12.16 erfasst.



1. ( 1 ) Resident Evil 7 Biohazard (PS4, Capcom)

2. ( 2 ) Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (PS4, Square Enix)

3. ( 3 ) Poochy & Yoshi's Woolly World (3DS, Nintendo)

4. ( 5 ) Horizon: Zero Dawn (PS4, Sony)

5. ( 4 ) Dragon Quest VIII: Die Reise des verwunschenen Königs (3DS, Nintendo)

6. ( 7 ) For Honor (PS4, Ubisoft)

7. ( 6 ) Digimon World - Next Order (PS4, Bandai Namco)

8. ( 8 ) Resident Evil 7 Biohazard (Xbox One, Capcom)

9. ( 9 ) Tales of Berseria (PS4, Bandai Namco)

10.(10 ) Tom Clancy's: Ghost Recon Wildlands (PS4, Ubisoft)



Aktuelle Software-Charts aus Großbritannien 29.12.16 - UKIE und ChartTrack haben offizielle Software-Charts für den UK-Markt veröffentlicht. Die Daten beziehen sich auf letzte Woche und berücksichtigen alle Formate (auch PC).

Mittwoch, 28.12.16





FCC-Eintrag gibt technische Details der Switch preis 28.12.16 - Nintendo hat die Switch bei der FCC (Federal Communications Commission), der Zulassungsbehörde für Kommunikationsgeräte in den USA, vorgelegt, wodurch einige neue technische Details bekannt wurden:



- Switch hat weder 3G noch LTE

- Bluetooth wird unterstützt

- Akku nicht vom Kunden herausnehmbar

- Netzteil Ausgangsleistung: 5V - 15V, 2.6A (max. 39 W)

- Unterstützung von 2.GHz und 5 GHz WLAN-Band, einschließlich 801.11ac



Die Switch soll im März 2017 in Europa auf den Markt kommen.

Dienstag, 27.12.16





Aktuelle Wertungen der Famitsu 27.12.16 - Hier sind neue Wertungen der japanischen Famitsu. Vier Redakteure vergeben je bis zu 10 Punkte.



Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (PS4, Square Enix): 8 / 9 / 8 / 9 - (34/40)

NEW Danganronpa V3: Minna no Koroshiai Shingakki (PS4/PS Vita, Spike Chunsoft): 10 / 9 / 9 / 9 - (37/40)

Wild Guns Reloaded (PS4, Natsume): 7 / 7 / 7 / 8 - (29/40)

Chronicles of Teddy: Harmony of Exidus (PS4, Arc System Works): 7 / 7 / 7 / 9 - (30/40)

Rollercoaster Dreams (PS4, Colopl): 7 / 6 / 8 / 7 - (28/40)

Steep (PS4/Xbox One, Ubisoft): 8 / 8 / 8 / 8 - (32/40)



Genki eröffnet Countdown Website für Genki Racing Project 27.12.16 - Genki hat eine Countdown Website für seine Genki Racing Project-Serie in Japan eröffnet, auf der der Countdown am 05.01.17 endet.



Square Enix schützt Studio Istolia 27.12.16 - Square Enix hat den Titel Studio Istolia beim japanischen Patent- und Markenamt schützen lassen, wie Trademark_Bot meldet.



Es ist unklar, um was es sich handelt: Es könnte ein neues Spiel sein, eine neue Entwicklungs-Abteilung, uvm. Square Enix hat sich zu dem Markenschutz nicht geäußert.

Dark Souls III: EUR 430 teure Figur von Soul of Cinder geplant 27.12.16 - From Software gibt bekannt, dass zum Action RPG Dark Souls III (PS4, Xbox One) eine Figur von "Soul of Cinder" im Maßstab 1:6 in Japan veröffentlicht wird. Sie ist etwa 42 cm groß und kostet Yen 52.800 (EUR 430 / USD 450).

CLICK PICTURE (Dark Souls III - Soul of Cinder)



26 Bilder zu Dragon Quest XI 27.12.16 - Square Enix zeigt 26 Bilder zum Rollenspiel Dragon Quest XI: Sugi Sarishi Toki o Motomete (PS4, Switch, 3DS). Release: 2017 (Japan)

CLICK PICTURE (26 x Dragon Quest XI)



NieR Automata: Video des heutigen Live Streams 27.12.16 - Square Enix hat den heutigen Live Stream zum Action-Rollenspiel NieR Automata als Video veröffentlicht, das eine Laufzeit von 80 Minuten hat und einige neue Spielszenen enthält. Release: 10.03.17 (Europa)

Sony Japan Studio eröffnet YouTube-Kanal 27.12.16 - Sony gibt bekannt, dass sein Sony Interactive Entertainment Japan Studio einen YouTube-Kanal eröffnet hat. Auf YouTube will Sony fortan Live Streams veröffentlichen.



Von dem Studio stammen u.a. The Last Guardian, Bloodborne (mit From Software), die Gravity Rush-Serie, uvm.

Birthdays The Beginning Video Download 27.12.16 - NIS America zeigt ein 15 Minuten langes Video zur Aufbau-Simulation Birthdays The Beginning, die am 12.05.17 in Europa erscheint.

DOWNLOAD VIDEO (Birthdays the Beginning)



Double Dragon IV Video Download / PAL Termin / Homepage eröffnet 27.12.16 - Arc System Works zeigt ein Video zum Prügelspiel Double Dragon IV, das am 30.01.17 weltweit erscheinen soll.

Switch-Stationen nach Markteinführung separat erhältlich 27.12.16 - Nintendo soll angeblich separat erhältlich Switch-Stationen einige Zeit nach der Markteinführung der neuen Konsole in den Handel bringen. Das behauptet Laura Kate Dale von LetsPlayVideogames.com.



Diese Basis-Stationen sollen recht preiswert sein, so dass die Spieler ruhig zwei bis drei in ihrem Haushalt besitzen könnten. Die Switch soll im März 2017 weltweit auf den Markt kommen.

Square Enix verschiebt Final Fantasy XV-Ableger King's Knight: Wrath of the Dark Dragon 27.12.16 - Square Enix gibt bekannt, dass man das Rollenspiel King's Knight: Wrath of the Dark Dragon (iOS, Android) von 2016 auf 2017 weltweit verschoben hat.



King's Knight wird auch von Noctis und seinen Freunden in Final Fantasy XV (PS4, Xbox One) gespielt. Es besitzt einen Mehrspieler-Modus für bis zu vier Teilnehmer, eine eigene Geschichte und Welt.

Final Fantasy XV-Minispiel Justice Monsters Five wird im März abgeschaltet 27.12.16 - Square Enix gibt bekannt, dass man den Service für das Final Fantasy XV-Minispiel Justice Monsters Five (iOS, Android) zum 27.03.17 einstellen wird.



Die In-Game Währung "Golden Orb" wird für das Flipper-Rollenspiel ab dem 27.02.17 nicht mehr verkauft. Für nicht verwendete Orbs will Square Enix den Kunden eine Entschädigung geben, die man zu einem späteren Zeitpunkt genauer definieren wird.



Justice Monsters Five wurde am 29.08.16 veröffentlicht.

Sonntag, 25.12.16





Nintendo schützt Eternal Darkness 25.12.16 - Nintendo hat den Markenschutz für das Action/Adventure Eternal Darkness: Sanity's Requiem (GC, 2002) von Silicon Knights beim amerikanischen Patent- und Markenamt erneuert, wie ein Datenbankeintrag zeigt.



Ein neuer Teil von Eternal Darkness ist unwahrscheinlich; da die Switch angeblich aber via Virtual Console kompatibel zum Gamecube sein soll, könnte es sein, dass das Spiel irgendwann als Retro-Titel für die Switch angeboten wird.



Nintendo hat den Bericht nicht kommentiert.



Nintendo lässt Super Nintendo-Controller schützen 25.12.16 - Nintendo hat beim japanischen Patent- und Markenamt ein Bild des Super Nintendo-Controllers (jap. "Super Famicom") am 24.12.16 schützen lassen. Das meldet Trademarkbot.



Es ist unklar, was Nintendo mit dem Markenschutz beabsichtigt: Es könnte vielleicht ein Hinweis dafür sein, dass ein Super NES Classic Mini geplant ist, der Schutz könnte auch mit der Switch in Zusammenhang stehen oder einfach nur ein Routine-Eintrag ohne weitere Bedeutung sein.



Nintendo hat sich zu dem Markenschutzeintrag nicht geäußert.

Dead Rising 4 erhält neue Schwierigkeitsgrade 25.12.16 - Capcom gibt bekannt, dass man für das Actionspiel Dead Rising 4 neue Schwierigkeitsgrade Anfang 2017 weltweit veröffentlichen wird.

Bloodborne Official Artworks angekündigt 25.12.16 - Sony und From Software geben bekannt, dass das Buch Bloodborne Official Artworks am 23.05.17 auch in Europa auf den Markt kommen wird.



Das Buch hat 256 Seiten und enthält Artworks, Charakter-Entwürfe, Monster-Designs, Zeichnungen der Schauplätze, Waffen, Items und vieles mehr aus dem 2015 veröffentlichten Action RPG.

Hellblade Video Download 25.12.16 - Ninja Theory veröffentlicht ein neues Video zum Actionspiel Hellblade: Senua's Sacrifice, das 2017 in Europa erscheinen soll.

Neues zu Tekken 7 im Januar 25.12.16 - Bandai Namco wird Neuigkeiten zum Prügelspiel Tekken 7 (PS4, Xbox One) im Januar 2017 mitteilen. Das kündigt Director Katsuhiro Harada an.



Vielleicht wird Bandai Namco den genauen Erscheinungstermin des Spiels im nächsten Monat nennen, das Anfang 2017 in Europa auf den Markt kommen soll.



Earthlock: Festival of Magic PAL Termin 25.12.16 - Snowcastle gibt bekannt, dass das Rollenspiel Earthlock: Festival of Magic (PS4, Wii U) Ende Januar 2017 als digitaler Download in Europa erscheinen wird.

Freitag, 23.12.16





Entwickeln Hidetaka Miyazaki (Dark Souls) und Berserk-Macher Kentaro Miura neues Spiel? 23.12.16 - Hidetaka Miyazaki, Director der Dark Souls-Serie und Präsident von From Software, soll angeblich mit Kentaro Miura, dem Schöpfer der Manga-Serie Berserk, an einem neuen Spiel arbeiten.



Das behauptet Gonzalo Alvarez, ein mexikanisch-amerikanischer Illustrator und Spiele-Designer, der gerade in Tokio ein Zeichenstudium absolviert und im Rahmen seiner Ausbildung From Software und die Berserk-Designer besucht hat.



Die Bestätigung für so ein Projekt hat er bei Hakusensha Publishing von Taniguchi, einem Redakteur der Beserk-Comics erhalten.



Alvarez hat seinen dreitägigen Tokio-Aufenthalt ausführlich auf seiner Website beschrieben, dazu Fotos aus den Büros von From Software und Hakusensha Publishing veröffentlicht. Zwar wurde ein solches Gemeinschaftprojekt noch nicht von From Software oder Hakusensha Publishing bestätigt, doch macht Alvarez' Bericht einen durchaus glaubwürdigen Eindruck.



Kingdom Hearts III: Hikaru Utada steuert Musik bei 23.12.16 - Die amerikanisch-japanische Sängerin Hikaru Utada wird erneut einen Song für die Kingdom Hearts-Serie komponieren und arbeitet an einem Titelsong für Kingdom Hearts III (PS4, Xbox One). Das bestätigte ihr Vater und Manager Teruzane Utada auf Twitter.



Hikaru Utada hatte in der Vergangenheit bereits zwei Titelsongs für die Square Enix-Serie entworfen: Für Kingdom Hearts (PS2, 2002) sang sie "Simple and Clean", für Kingdom Hearts II (PS2, 2005) ""Sanctuary". Release: TBA (Europa)

CLICK (KhInsider: "Utada Teruzane confirms Utada Hikaru's involvement in KINGDOM HEARTS 3's theme song")



Software-Verkaufs-Charts aus Deutschland 23.12.16 - GfK Entertainment hat die offiziellen Spiele-Verkaufs-Charts für Deutschland bekanntgegeben, die sich auf den Zeitraum vom 12.12.16 bis 17.12.16 beziehen.



PS4

1. ( 1 ) FIFA 17 (EA)

2. ( 2 ) Battlefield 1 (EA)

...

6. ( - ) Final Fantasy XV Day 1 Edition (Square Enix)



Xbox One

1. ( 1 ) Forza Horizon 3 - Standard Edition (Microsoft)

2. ( 2 ) Battlefield 1 (EA)

...

4. ( - ) Watch Dogs 2 (Ubisoft)



PS3

1. ( 1 ) FIFA 17 (EA)

2. ( - ) Call of Duty: Black Ops 2 (Activision)



Xbox 360

1. ( 1 ) FIFA 17 (EA)

2. ( - ) Minecraft (Microsoft)



Wii

1. ( 1 ) Just Dance 2017 (Ubisoft) 2. ( - ) Mario Kart Wii Selects (Nintendo)



Project Re Fantasy Video Download 23.12.16 - Atlus zeigt ein erstes Konzeptvideo zum Rollenspiel Project Re Fantasy, das im neu gegründeten Studio Zero entsteht. Release: TBA (Japan)

DOWNLOAD VIDEO (Project Re Fantasy - Konzeptvideo)



Halo Wars: Definitive Edition wird separat erhältlich sein 23.12.16 - Die 343 Industries werden das Echtzeit-Strategiespiel Halo Wars: Definitive Edition später im Jahr 2017 auch separat zum Kauf anbieten. Das geht aus der offiziellen Xbox Website hervor.



Bislang erhalten nur Vorbesteller von Halo Wars 2 Zugang zur Halo Wars: Definitive Edition. Release: 21.02.17 (Europa)



Kein I Am Setsuna Nachfolger geplant 23.12.16 - Square Enix hat keine Pläne für einen Nachfolger des Rollenspiels I Am Setsuna (PS4/PS Vita, jap. "Ikenie to Yuki no Setsuna") von Tokyo RPG Factory. Das teilen Director Atsushi Hashimoto und Art Director Jun Suzuki in einer Fragerunde auf YouTube mit.



God of War bereits komplett durchspielbar 23.12.16 - Cory Barlog hat God of War jetzt zum ersten Mal komplett durchspielen können. Das teilte der Director des Spiels bei Sony Santa Monica über dessen Entwicklungsstand mit.



Aufgrund des Grades der Fertigstellung ist es möglich, dass God of War vielleicht schon 2017 auf den Markt kommen wird. Sony nennt offiziell keinen Erscheinungstermin für das Spiel.

Zelda: Breath of the Wild Spieleberater von Piggyback 23.12.16 - Piggyback gibt bekannt, dass man den offiziellen Spieleberater zu Nintendos Action/Adventure The Legend of Zelda: Breath of the Wild (NS, Wii U) veröffentlichen wird.



Drei Ausgaben sind anscheinend geplant, darunter eine Standard-Ausgabe und eine Collector's Edition. Release: 2017 (Europa)

Jährlich zwei bis drei Smartphone-Spiele von Nintendo 23.12.16 - Nintendo will ab 2017 jedes Jahr zwei bis drei Spiele für Smartphones auf den Markt bringen. Das kündigte Firmenpräsident Tatsumi Kimishima in einem Interview der Zeitung Kyoto Shimbun an.

Super Mario Run verzeichnet über 50 Mio. Downloads 23.12.16 - Nintendo gibt bekannt, dass Super Mario Run (iPhone, iPad) weltweit insgesamt über 50 Mio. Mal seit der Veröffentlichung heruntergeladen wurde. Das Spiel erschien weltweit am 15.12.16.

Erstes Video zu 80's Overdrive 23.12.16 - Hier ist ein erstes Video zum Rennespiel 80's Overdrive von Insane Code, das im 1. Halbjahr 2017 in Europa veröffentlicht wird.

Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King Video Download 23.12.16 - Square Enix zeigt ein neues Video zum Rollenspiel Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King. Release: 20.01.17 (Europa)

Aktuelle Altersfreigaben der USK 23.12.16 - Hier sind aktuelle Alterseinstufungen der USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) für Deutschland.



- Gears of War 2 (Xbox 360, Microsoft)

keine Jugendfreigabe gemäß § 14 JuSchG



- Toukiden 2 (PS4/PS Vita, Koei Tecmo)

Freigegeben ab 12 Jahren gemäß § 14 JuSchG



- Walking Dead: A New Frontier - Ties that Bind (Part One) (PS4/Xbox One, Telltale)

Freigegeben ab 16 Jahren gemäß § 14 JuSchG



- Warhammer 40.000: Deathwatch (PS4, Funbox)

Freigegeben ab 12 Jahren gemäß § 14 JuSchG



- Nier: Automata (PS4, Square Enix)

Freigegeben ab 16 Jahren gemäß § 14 JuSchG

Donnerstag, 22.12.16





NieR Automata Live Stream am 27. Dezember / Demo jetzt erhältlich 22.12.16 - Square Enix gibt bekannt, dass man zum Action-Rollenspiel NieR Automata einen Live Stream am 27.12.16 um 20:00 Uhr (Japan-Standardzeit) veröffentlichen wird; in Deutschland ist es dann erst 12:00 Uhr mittags.



In dem Stream wollen Produzent Yosuke Saito von Square Enix und Produzent Eijiro Nishimura von Platinum Games neue Spielszenen zeigen sowie neue Details preisgeben.



Der Stream wird auf YouTube übertragen. Mittlerweile ist auch die Demo in Europa veröffentlicht wurden. Sie steht im PlayStation Store zum Download bereit und hat eine Größe von 4.4GB. Release: 10.03.17 (Europa)



Future Press kündigt The Last Guardian - An Extraordinary Story an 22.12.16 - Future Press gibt bekannt, dass man das Buch The Last Guardian - An Extraordinary Story am 28.02.17 in Europa auf den Markt bringen wird.



Auf 256 Seiten werfen die Autoren einen Blick auf die Entstehung des PS4-Spiels, wie die Geschichte entstand und welche Inspirationen Fumito Ueda und seine Entwickler hatten.



Dazu kommen zahlreiche Artworks, Entwürfe und Skizzen der Designer, darunter noch nie zuvor veröffentlichte Illustrationen. Die Leser finden auch einen kompletten Walktrough, der viele Geheimnisse lüften soll.

God of War: Neue Details bei 15 Mio. Views des E3-Trailers 22.12.16 - Sony Santa Monica will neue Details zu God of War preisgeben, wenn der E3 Trailer des Spiels mehr als 15 Mio. Views hat; aktuell wurde das Video 14,4 Mio. Mal aufgerufen.



Das verspricht Director Cory Barlog von Sony Santa Monica. Release: TBA (Europa)

Disaster Report 4 Plus: Summer Memories für Europa/USA geplant 22.12.16 - Granzella will das Survival-Actionspiel Zettai Zetsumei Toshi 4+: Summer Memories unter dem Titel Disaster Report 4 Plus: Summer Memories offenbar auch in Europa und den USA auf den Markt bringen.



Das geht aus einer heute eröffneten englischen Website hervor. Die Serie wurden in Europa als SOS: The Final Escape bekannt. Release: TBA (Europa)



PS4 YouTube App unterstützt PlayStation VR 22.12.16 - Sony gibt bekannt, dass ein Update der YouTube App für die PS4 in den USA erhältlich ist. Das Update fügt der App PlayStation VR-Unterstützung zu.



Nutzer können 360 Grad Videos auf YouTube fortan mit PlayStation VR anschauen. Das Update hat die Versionsnummer 1.09. Im Changelog steht lediglich "Adds PlayStation VR support".



Sollte das Update noch nicht zu sehen sein, sollte man die "Check for Update" Option auswählen - in Europa wird die neue App ab heute erwartet.

Turn 10 plant offenbar Forza Motorsport 7 22.12.16 - Turn 10 soll Forza Motorsport 7 vorbereiten. Das sagte Thomas Jackermeier, der CEO des Zubehörherstellers Fanatec, der u.a. Lenkräder herstellt.



Im offiziellen Forum von Fanatec fragte Jackermeier, welche Probleme die Spieler mit Lenkrad, Pedalen und Schaltung in Forza Motorsport 6 (Xbox One) hatten. Sie möchten ihm bitte Kritik und Anregungen mitteilen und welche neuen Features sie in Forza Motorsport 7 gerne sehen wollen.



Weder Turn 10 noch Microsoft haben Forza Motorsport 7 offiziell angekündigt.

Neue Infos und Bilder zu Dragon Quest XI 22.12.16 - Die Jump hat neue Details und Bilder zum Rollenspiel Dragon Quest XI: Sugi Sarishi Toki o Motomete (PS4, Switch, 3DS) von Square Enix veröffentlicht, das 2017 in Japan auf den Markt kommen soll.



Man sieht Emma, eine gute Freundin des Helden. Sie will mit ihm ein Ritual durchführen und auf den Berg der Götter klettern. Der Held kann außerdem mit dem Weltenbaum kommunizieren, der sich im Zentrum der Welt befindet und schwebt.



Er trägt auf seiner rechten Hand zudem ein Muttermal, das laut der Jump glühen und dadurch etwas auslösen kann. Auf den Bildern ist ferner das Heimatdorf Ishi des Helden zu sehen.



Schließlich wird auch ein Blick aufs Kampfsystem geboten. Auf der PS4 sind sowohl Party als auch Monster in 3D modelliert worden. Auf dem 3DS sieht man im 3D Modus Party und Monster, im 2D Modus nur die Monster.

Star Wars Battlefront Rogue One: Scarif mit Fehlern behaftet 22.12.16 - Electronic Arts hat den DLC "Rogue One: Scarif" für Star Wars Battlefront (PS4, Xbox One) mit etlichen Fehlern veröffentlicht, unter denen zahlreiche Spieler leiden. Das lässt sich dem offiziellen Forum entnehmen.



Besitzer von zuvor gekauftem DLC können nicht mehr diesen zugreifen. In manchen Partien haben die Rebellen zwar gewonnen, doch wird das Imperium am Ende zum Sieger erklärt. Einige Kills werden zudem nicht gewertet.



Electronic Arts und DICE arbeitet im Moment an einem Patch.

Resident Evil 7 Biohazard: Unboxing Video der Complete Edition / Erster DLC heißt vielleicht "Crazy House" 22.12.16 - Capcom hat ein Unboxing Video der Complete Edition des Horrorspiels Resident Evil 7 Biohazard (PS4, Xbox One) veröffentlicht.



Der erste DLC des Spiels soll womöglich "Crazy House" heißen. Das hat User Temp89 via Datamining der PC-Demo herausgefunden.



Dieser Modus soll vergleichbar mit dem "Raid Mode" von Resident Evil Revelations (PS3, Xbox 360, Wii U, 3DS) sein, indem man Karten immer und immer wieder für Belohnungen spielt. Capcom hat diese Angaben nicht bestätigt. Release: 24.01.17 (Europa)

Switch-Auflösung soll bei 1440p/1080p liegen 22.12.16 - Die Switch soll eine Auflösung von 2560 x 1440 (WQHD) haben, wenn sie in der Switch Station steht; nimmt man die Konsole aus der Basis und wechselt in den Handheld-Modus, soll die Auflösung bei 1920 x 1080 (Full HD 1080p) liegen.



Das schreibt Takashi Mochizuki, Journalist des Wall Street Journals, der sich auf Aussagen von Ace Research Institute Analyst Yasuda bezieht.



Nintendo hat die Auflösung der Switch noch nicht offiziel bekanntgegeben, die im März 2017 weltweit erscheinen soll.



Ein Bild zu Zelda: Breath of the Wild 22.12.16 - Nintendo hat ein weiteres Bild zum Action/Adventure The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch, Wii U) veröffentlicht. Release: 2017 (Europa)

Neue Downloads in den USA 22.12.16 - Nintendo hat neue Downloads angekündigt, die in dieser Woche in den USA erscheinen werden.



Wii U eShop

- Radiantflux: Hyperfractal

- Shantae: Half-Genie Hero



Wii U Virtual Console

- Mario Party 2



3DS eShop

- Geki Yaba Runner Deluxe

- Gourmet Dream

- Mini Golf Resort

- Demo Ice Station Z



New 3DS eShop

- Hit Ninja



RollerCoaster Tycoon Classic veröffentlicht / 6 Bilder 22.12.16 - Atari gibt bekannt, dass die Simulation RollerCoaster Tycoon Classic (iOS, Android) ab sofort im Playstore und App Store ab EUR 5,99 zu haben ist.



RollerCoaster Tycoon Classic ist eine neue RCT-Erfahrung und verbindet das Beste aus zwei der erfolgreichsten und beliebtesten Spiele der Serie: RollerCoaster Tycoon und RollerCoaster Tycoon 2.



Der Spieler baut und leitet Vergnügungsparks mit den fantastischsten Fahrgeschäften, die er sich vorstellen kann. RCT Classic bietet eine Mischung aus dem authentischen Spielgefühl, der Spieltiefe und dem Grafikstil von Chris Sawyers originalen RollerCoaster Tycoon-Bestsellern für PC, angepasst und verbessert für mobile Geräte.



Vollgestopft mit Inhalten: Spieler können Achterbahnen planen und bauen, die Landschaften von Parks gestalten und sich um Personal und Finanzen kümmern, damit die Gäste glücklich sind und der Rubel rollt.

Konami meldet über 4 Mio. Downloads von Jikkyou Powerful Soccer 22.12.16 - Konami gibt bekannt, dass das Fußballspiel Jikkyou Powerful Soccer (iOS, Android) weltweit mehr als 4 Mio. Mal seit seiner Veröffentlichung am 07.12.16 heruntergeladen wurde.



Der Erfolg des Free-To-Play-Titels ließ gleichzeitig den Aktienkurs von Konami auf den höchsten Stand seit Juli 2016 klettern: Aktuell notiert das Papier bei Yen 4.485 (+ 4,8 Prozent) in Tokio.



Jikkyou Powerful Soccer war in der ersten Woche der Veröffentlichung das am meisten heruntergeladene Spiel in Japan.

Top 10: Vorbesteller-Charts aus Deutschland 22.12.16 - Hier sind die aktuell 10 meistvorbestellten Spiele in Deutschland. Die Daten basieren auf Handelsangaben und wurden vom 15.12.16 bis 21.12.16 erfasst.



1. ( 1 ) Resident Evil 7 Biohazard (PS4, Capcom)

2. ( 2 ) Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (PS4, Square Enix)

3. ( 3 ) Poochy & Yoshi's Woolly World (3DS, Nintendo)

4. ( 4 ) Dragon Quest VIII: Die Reise des verwunschenen Königs (3DS, Nintendo)

5. ( 5 ) Horizon: Zero Dawn (PS4, Sony)

6. ( 6 ) Digimon World - Next Order (PS4, Bandai Namco)

7. (NEU) For Honor (PS4, Ubisoft)

8. ( 8 ) Resident Evil 7 Biohazard (Xbox One, Capcom)

9. ( 7 ) Tales of Berseria (PS4, Bandai Namco)

10.(10 ) Tom Clancy's: Ghost Recon Wildlands (PS4, Ubisoft)