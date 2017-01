Last Update: Montag, 09. Januar 2017 - 21:30 Uhr

Naughty Dog enthüllt The Last of Us 2 03.12.16 - Naughty Dog hat das Action/Adventure The Last of Us - Part II auf der PlayStation Experience mit einem ersten Trailer enthüllt. Die Entwickler versprechen ein tiefgehendes, schmerzhaftes und emotionales Abenteuer mit Ellie und Joel. Release: TBA (Europa)

Montag, 09.01.17





Summer Lesson erscheint womöglich in Europa 09.01.17 - Bandai Namco könnte die Simulation Summer Lesson (PS VR) womöglich auch in Europa auf den Markt bringen. Darauf deutet ein Markenschutzeintrag beim europäischen Patent- und Markenamt EUIPO hin.



Bislang ist das Spiel nur in Japan erhältlich, wo es am 13.10.16 veröffentlicht wurde. Eine offizielle Ankündigung von Bandai Namco liegt noch nicht vor.



Utawarerumono: Mask of Deception wohl auch in USA 09.01.17 - Sega wird das Strategie-Rollenspiel Utawarerumono: Mask of Deception (PS4, PS3, PS Vita) von Aqua Plus offenbar auch in den USA veröffentlichen.



Das geht aus Prüfung der Altersfreigabe der PS Vita-Version durch die ESRB hervor. Sega und Aqua Plus haben die USA-Veröffentlichung noch nicht offiziell bestätigt.



Sony schließt verbesserte PlayStation VR nicht aus 09.01.17 - Sony will nicht ausschließen, irgendwann eine verbesserte Version von PlayStation VR auf den Markt zu bringen. Das sagte Sonys CEO Kaz Hirai auf der CES in Las Vegas.



Allerdings ist es für Sony wichtig, dass sich verbesserte Features und Preis im Einklang befinden. Aktuell kostet PlayStation VR EUR 399. Hirais Aussage lässt vermuten, dass etwaige neue PS VR-Modelle diesen Preispunkt nicht übersteigen werden.

Horizon: Zero Dawn Video Download 09.01.17 - Hier ist ein neues Video zum Action RPG Horizon: Zero Dawn von Guerrilla Games. Release: 01.03.17 (Europa)

Scalebound: Wurden die Arbeiten eingestellt? (UPDATE) 09.01.17 - Platinum Games soll die Arbeiten an Scalebound noch vor Ende 2016 eingestellt haben. Das behauptet Eurogamer und beruft sich auf mehrere nicht näher genannte Quellen.



Ferner sollen Platinum Games und Microsoft ihre Zusammenarbeit beendet haben. Zuvor hatte schon Kotaku gemeldet, dass sich Scalebound in Schwierigkeiten befindet und die Einstellung des Projektes droht.



Von dem auf der E3 2014 angekündigten Spiel war seit der Gamescom 2016 nichts mehr zu sehen. Seitdem soll sich das Verhältnis zwischen Microsoft und Platinum Games merklich abgekühlt haben, will Eurogamer erfahren haben.



Mehrere wichtige Entwickler des Teams wurden im Herbst 2016 gedrängt, einen Monat Urlaub zu nehmen. Sie sollten sich von dem hohen Arbeitsdruck erholen. Als diese Team-Mitglieder aus dem Urlaub zurückkehrten, lag Scalebound hinter dem Zeitplan.



Außerdem gab es weiterhin Probleme mit der Spiel-Engine und nicht eingehaltenen Terminen. Es wurde die Entscheidung getroffen, dass das Projekt so nicht weiterlaufen kann. Weder Microsoft noch Platinum Games haben die Meldung kommentiert.

UPDATE 21:30 UHR

Microsoft hat gegenüber Gamespot offiziell bestätigt, dass die Arbeiten an Scalebound von Platinum Games eingestellt wurden. Das Spiel wird nicht mehr erscheinen.

Conan Exiles Video Download 09.01.17 - Funcom zeigt ein weiteres Video zum Actionspiel Conan Exiles, das 2017 in Europa ausgeliefert wird.

Gears of War Judgment kostete USD 60 Mio. 09.01.17 - Die Herstellungskosten von Gears of War Judgment (2013) beliefen sich für Epic Games auf USD 60 Mio. (EUR 56,7 Mio. / Yen 7 Mrd.). Das sagte Tim Sweeney, Gründer von Epic Games und Schöpfer der Unreal Engine, in einem Gespräch mit Glixel.



Der Shooter hat damals allerdings nur USD 100 Mio. (EUR 94,5 Mio. / Yen 11,6 Mrd.) eingenommen, wie Sweeney meint: Das Original Gears of War (2006) kostete hingegen nur USD 12 Mio. (EUR 11,3 Mio. / Yen 1,4 Mrd.) und generierte Einnahmen in Höhe von ebenfalls USD 100 Mio. (EUR 94,5 Mio. / Yen 11,6 Mrd.).

Neo Geo Anthology in Arbeit 09.01.17 - Geeksline Publishung und Autor Franck Latour arbeiten an dem Buch "Neo Geo Anthology". Dazu haben sie eine Kickstarter Kampagne ins Leben gerufen.



Die "Neo Geo Anthology" befasst sich auf über 500 Seiten mit den Neo Geo-Konsolen von SNK, deckt AES, MVS, CD, Hyper Neo Geo 64 und Neo Geo Pocket ab. Überarbeitete Modelle, Zubehör, Verpackungen, Module, Spielhüllen, uvm. werden ebenso vorgestellt wie Fan-Artikel und Merchandising.



Die Autoren durchleuchten die Firmenhistorie von SNK, gehen zu den Arcade-Wurzeln des japanischen Entwicklers bis in die 70er Jahre zurück. Außerdem werden alle Spiele für die Konsole vorgestellt.



In einem Interview mit Graphic Designer Toyohisa Tanabe beschreibt dieser seine 10-jährige Arbeit bei SNK ab 1989. EUR 40.000 sind für die Finanzierung des Buches nötig, das im Mai 2017 in Europa auf den Markt kommt; aktuell wurden bereits knapp EUR 24.000 eingesammelt (Danke an kia).



Bethesda zieht neue Spiele Remastered-Versionen vor 09.01.17 - Bethesda will lieber neue Spiele entwickeln, anstatt sich mit Remastered-Versionen seiner bereits veröffentlichten Spiele zu befassen. Das sagte Pete Hines, Vice President of PR und Marketing bei Bethesda, gegenüber dem brtischen Official Xbox Magazine.



Die Remastered-Version The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (PS4, Xbox One) bot sich an, weil die Bethesda Game Studios sich gerade in der frühen Vorbereitungsphase von Fallout 4 (PS4, Xbox One) befanden.



Die Dishonored: Definitive Edition (PS4, Xbox One) war eine einmalige Gelegenheit, weil diese neue Marke am Ende des Lebenszyklus der alten Konsolengeneration erschien: Die Remastered-Version war laut Hines deshalb nicht mit viel Arbeit verbunden und lag auf der Hand, weil der Nachfolger kurz danach veröffentlicht wurde.



Hines stellt fest, dass Remastered-Spiele generall Zeit brauchen und man viel Mühen und Arbeitskraft aufbringen muss. Diese Energie will Bethesda fortan aber lieber in neue Spiele investieren.

Capcom: "Größtes Problem von Marvel vs Capcom war Zugänglichkeit" 09.01.17 - Dass die Marvel vs Capcom-Serie erst nach sechs Jahren mit Marvel vs Capcom Infinite (PS4, Xbox One) einen neuen Teil erhalten hat, liegt daran, dass die Prügelspiel-Reihe Capcoms Ansicht nach nicht sehr zugänglich war.



Das sagte Co-Producer Peter Rosas von Capcom in der neuesten Ausgabe der EDGE. "Wir haben uns die Schwachstellen der Serie genau angeschaut und herausgefunden, dass die Zugänglichkeit das größte Problem darstellt", sagt Rosas.



Die breite Auswahl an Möglichkeiten ein Team zusammenzustellen, überforderte viele Spieler: Drei Charaktere mussten für ein Team gewählt werden, für die jeweils mehrere Assist Moves ausgesucht werden mussten. Diese vielen Optionen schreckten einige Spieler ab.



"Die Spieler mussten ungefähr sechs Entscheidungen treffen, bevor sie überhaupt erst kämpfen konnten", erklärt Rosas. "Die Leute suchten sich zwei Charaktere aus, die ihrer Vorliebe entsprachen. Aber den dritten Kämpfer hat man einzig und allein nur wegen seiner Funktion ausgewählt - vielleicht hatte er einen besonders starken Anti-Air-Move oder so etwas... Diese Auswahl fühlte sich total überflüssig an."



In Marvel vs Capcom Infinite befinden sich deshalb in einem Team nur zwei statt drei Kämpfer, so wie in X-Men vs Street Fighter (PS, Sat, Arc): "Damit wollen auch wir das Gefühl für eine Partnerschaft und Verbundenheit der Kämpfer hervorheben", kommentiert Rosas die Verkleinerung der Team-Größe. Release: 2017 (Europa)



Square Enix lässt neues Logo für Eidos Montreal eintragen 09.01.17 - Square Enix hat beim europäischen Patent- und Markenamt EUIPO ein neues Logo für sein Studio Eidos Montreal eintragen lassen.

Ein Bild zu Friday the 13th: The Game 09.01.17 - Gun Media veröffentlicht ein neues Bild zum Actionspiel Friday the 13th: The Game (PS4, Xbox One). Release: Frühjahr 2017 (Europa)

CLICK PICTURE (Friday the 13th: The Games)



Suda 51 interessiert an Spiel für Switch 09.01.17 - Suda 51 (Let It Die PS4, No More Heroes Wii/PS3/Xboxo 360) will gerne ein Spiel für die Switch entwickeln. Das sagte er in einem Interview mit VG247.com.



"Ich will eine haben!", sagt Suda 51 über die Switch. "Nintendo macht immer richtig coole, interessante Hardware, mit der wir neue Dinge tun können."



Auf der Wii hat er seiner Meinung nach ein Spiel gemacht, das die Wii Technologie mit am besten eingesetzt hat. Daher will er eine so coole und neue Art des Spielens auch auf der Switch finden und dafür die Möglichkeiten der neuen Konsole nutzen.

Norwegischer Händler listet Switch-Zubehör 09.01.17 - Der norwegische Händler CDON.no listet mehrere Zubehör-Artikel für die Switch, die zum Verkaufsstart der Konsole erhältlich sein sollen.



- Switch Mario System Case

- Switch Mono Communicator

- Switch Stereo Wired Headset

- Switch Clean & Protect Kit

- Switch Mario Starter Kit Pattern Edition

- Switch JoyCon Gel Guards

- Switch System Case

- Switch Vehicle Power Adapter

- Switch Zelda Game Case



Die Switch soll im März 2017 weltweit in den Handel kommen.



Neue Downloads in Europa 09.01.17 - Nintendo hat neue Downloads angekündigt, die in dieser Woche in Europa erscheinen werden.



3DS eShop

- Mercenaries Saga 3

- Shift DX



Nintendo überarbeitet offizielle Website 09.01.17 - Nintendo hat seine europäische Website komplett überarbeitet und zeigt sie ab sofort in einem neuen Design.

Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King Video Download 09.01.17 - Square Enix zeigt ein Video zum Rollenspiel Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King. Release: 20.01.17 (Europa)

DOWNLOAD VIDEO (Dragon Quest VIII 3DS - Exploration Gameplay)



Aktuelle Software-Charts aus Großbritannien 09.01.17 - UKIE und ChartTrack haben offizielle Software-Charts für den UK-Markt veröffentlicht. Die Daten beziehen sich auf letzte Woche und berücksichtigen alle Formate (auch PC).

Samstag, 07.01.17





Lock's Quest (NDS) offenbar für PS4/Xbox One geplant 07.01.17 - THQ Nordic will das Echtzeit-Strategiespiel Lock's Quest (NDS, 2008) von Scribblenauts-Macher 5th Cell offenbar für PS4 und Xbox One umsetzen. Darauf deutet eine Prüfung der Altersfreigabe der USK hin.



Eine offizielle Ankündigung von THQ Nordic steht noch aus. Release: TBA (Europa)



Injustice 2 PAL & USA Termin 07.01.17 - Die NetherRealm Studios werden das Prügelspiel Injustice 2 (PS4, Xbox One) am 16.05.17 in Europa und den USA auf den Markt bringen. Das bestätigt Creative Director Ed Boon.



Switch-Präsentation dauert rund eine Stunde 07.01.17 - Die Switch-Präsentation von Nintendo am 12.01.17 in Japan dauert etwa eine Stunde. Das geht aus einer Angabe des japanischen Video- und Streaming-Dienstes NicoNico hervor, der das Event live übertragen wird.



Die Präsentation ist in Deutschland am 13.01.17 um 05:00 Uhr morgens live auf YouTube zu sehen.



USA: Neuankündigungen im PlayStation Network 07.01.17 - Hier sind einige Neuheiten, die Sony in der nächsten Woche im amerikanischen PlayStation Network veröffentlichen will.



- Arcade Archives NeoGeo Fatal Fury (PS4) **ab 12.01.17**

- Asdivine Hearts (PS4, PS3, PS Vita)

- Hatsune Miku: Project Diva Future Tone (PS4)

- Life of Black Tiger (PS4) **ab 12.01.17**

- Planet 2000 (PS4) **ab 13.01.17**

- Spheroids (PS4, PS Vita)

- Sylvio (PS4) **ab 13.01.17**

- Xenoraid (PS Vita)

Arc Area JAP Termin 07.01.17 - Hamster gibt bekannt, dass der Shoot'em Up-Klassiker Arc Area (1987, UPL) am 19.01.17 in Japan in den "Arcade Archives" für PS4 veröffentlicht wird.



Mercenaries Saga 3 PAL Termin 07.01.17 - Circle Entertainment gibt bekannt, dass das Rollenspiel Mercenaries Saga 3 am 12.01.17 im europäischen eShop für EUR 5,99 erscheinen wird.



Prügelspiel-Schmiede SNK entwickelt Rollenspiel / Homepage eröffnet 07.01.17 - SNK (The King of Fighthers-Serie) gibt bekannt, dass man an einem neuen Rollenspiel für iOS und Android arbeitet.



Das Spiel trägt noch den Arbeitstitel "New Original RPG Project", soll eine "akademische Handlung" und "Heldendramen" miteinander kombinieren. Derzeit werden noch Synchronsprecher gesucht, während im Frühjahr 2017 weitere Details enthüllt werden sollen. Release: TBA (Japan)

Freitag, 06.01.17





Switch-Event wird von Präsident Kimishima präsentiert 06.01.17 - Nintendo-Präsident Tatsumi Kimishima wird durch die Switch-Präsentation am 12.01.17 in Japan führen. Das geht aus einer Einladung von Nintendo hervor, die dem 1-Up Studio vorliegt.



Das Event ist hierzulande am 13.01.17 um 05:00 Uhr morgens live auf YouTube zu sehen.



Nikkei sieht Preis der Switch bei höchstens Yen 25.000 06.01.17 - Der Preis der Switch sollte höchstens bei Yen 25.000 (EUR 200 / USD 213) liegen, wenn die Konsole im März 2017 in Japan auf den Markt kommt. Das schreibt die Wirtschaftszeitung Nikkei.



Yen 25.000 sind ein traditioneller Preis für Nintendo-Konsolen, stellt Nikkei fest: Super Famicom (SNES), Nintendo 64, Gamecube, Wii und Wii U kamen alle für Yen 25.000 in den Handel.



Dieser Preispunkt sei wichtig, wenn man einen hohen Absatz der Konsole und damit verbunden auch gute Software-Verkäufe erzielen will, schreibt Nikkei weiter. Viele Investoren sehen einen höheren Preis als kritisch an, der zu schwachem Hardware-Absatz führen könnte.



Die Investmentgruppe Rakuten Securities sieht sogar den Preis von Yen 25.000 als problematisch an und empfiehlt angesichts der aktuellen Marktlage, dass die Switch besser für Yen 20.000 (EUR 162 / USD 171) in den Handel kommen sollte, wenn sie erfolgreich sein will.



Nintendo wird den Preis der Switch offiziell am 13.01.17 auf einer Präsentation bekanntgeben.

Sega registriert Shenmue HD Domains 06.01.17 - Sega hat die Domains ShenmueHD.com und ShenmueRemastered.com in Europa registriert, wie sich zwei Who Is Einträgen entnehmen lässt.



Die Websites sind noch leer. Doch die Domains könnten ein Hinweis dafür sein, dass Sega an HD Remastered-Versionen von Shenmue 1 und 2 arbeitet. Erst im Mai 2016 sagte Dan Sheridan, Community & Social Marketing Manager von Sega Europe, dass man untersucht, Remastered-Versionen der beiden Dreamcast-Klassiker zu veröffentlichen.



Shenmue 3 befindet sich derzeit für die PS4 in Arbeit. Sega hat den Bericht nicht kommentiert.

Battlefield 1 Spielmodus "Ausbluten" am 18. Januar / Neues Update im Februar 06.01.17 - DICE gibt bekannt, dass für den Shooter Battlefield 1 (PS4, Xbox One) der neue Spielmodus "Ausbluten" am 18.01.17 veröffentlicht wird.



Es handelt es sich um eine eigene Version von "Rush", in der gefallene Soldaten schneller respawnen und die Gesundheitsregeneration deaktiviert ist.



Im Februar 2017 erscheint dann ein neues Update für Battlefield 1, das Verbesserungen der Spielmechanik enthalten wird, die auf User-Feedback und permanenten Tests von DICE basieren.

CLICK (Battlefield: "Die Zukunft von Battlefield 1")



Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Video Download 06.01.17 - Ubisoft zeigt ein neues Video zu Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands (PS4, Xbox One). Release: 07.03.17 (Europa)

Bloodstained: Ritual of the Night Video Download 06.01.17 - Koji Igarashi zeigt ein neues Video zum Action-Plattformspiel Bloodstained: Ritual of the Night (PS4, Xbox One, Wii U, PS Vita, PC). Release: 1. Halbjahr 2018 (Europa)

Nippon Ichi eröffnet Teaser Website 06.01.17 - Nippon Ichi hat eine Teaser Website in Japan für ein neues Spiel eröffnet. Auf der Seite sind einige Charakter-Silhouetten und ihre Schatten zu sehen, wobei ein Schatten ein Messer trägt und die gesamte Szenerie in Blut gehüllt ist.

Europa: PlayStation Store Charts für Dezember 2016 06.01.17 - Sony hat die europäischen PlayStation Store Charts für Dezember 2016 veröffentlicht.

CLICK PICTURE (PlayStation Store Charts Dezember 2016)



Horizon: Zero Dawn erhält USK-Freigabe ab 12 Jahren 06.01.17 - Sony gibt bekannt, dass das Action RPG Horizon: Zero Dawn von Guerrilla Games von der USK die Altersfreigabe "ab 12 Jahren" in Deutschland erhalten hat. Release: 01.03.17 (Europa)



Darius Burst Chronicle Saviours erhält DLC mit Schiffen und Musik aus Battle Garegga und Terra Diver 06.01.17 - Degica Games gibt bekannt, dass der Shooter Darius Burst Chronicle Saviours den fünften DLC am 18.01.17 erhalten wird. Er kostet EUR 11,99 und enthält Schiffe, Stages und Musik aus Spiele-Klassikern von Eighting.



Dazu gehören Remixe von Nob Shioda aus Battle Garegga, von Motoi Sakuraba (Star Ocean-Serie, Valkyrie Profile-Serie, Dark Souls-Serie) aus Mahoudaisakusen und von Kohta Takahashi (Ridge Racer 4, Ace Combat 2, Beatmania) aus Soukyuugurentai (Terra Diver).

Gran Turismo Sport spielbar auf Tokyo Auto Salon 06.01.17 - Sony gibt bekannt, dass das Rennspiel Gran Turismo Sport von Polyphony Digital auf der Automobilmesse "Tokyo Auto Salon" (13.01.17 - 15.01.17, Makuhari Messe/Chiba) spielbar sein wird.



Es werden auch die PS4 Pro-Version mit HDR und in 4K-Auflösung sowie die PlayStation VR-Variante spielbar sein. Release: 2017 (Europa)

Pokemon Go meistheruntergeladene App 2016 06.01.17 - Apple gibt bekannt, dass Pokemon Go (iOS, Android) von Niantic und Nintendo die am meisten heruntergeladene App 2016 im iOS App Store war.

Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan 06.01.17 - Das Marktforschungsunternehmen Media Create hat neue Hardware-Verkaufszahlen für den japanischen Markt veröffentlicht. Die Daten beziehen sich auf den Zeitraum vom 26.12.16 - 01.01.17.



Konsole Verkaufte Einheiten

(St.) Vorwoche 2016 Total

(ab 04.01.16) PS4 73.421 90.140 1.669.060 New 3DS LL 45.809 111.513 1.357.877 PS Vita 25.487 57.170 849.669 PS4 Pro 9.916 10.098 130.526 New 3DS 4.342 13.694 248.560 Wii U 2.589 8.348 292.546 PlayStation3 1.002 1.234 61.688 Xbox One 221 830 11.692 3DS 72 169 66.557 3DS LL 40 109 13.140



Aktuelle Software-Verkaufszahlen aus Japan 06.01.17 - Das Marktforschungsunternehmen Media Create hat neue Software-Verkaufszahlen für den japanischen Markt veröffentlicht. Die Daten beziehen sich auf die letzte Woche.

Donnerstag, 05.01.17





Offizielle Website zur Switch-Präsentation eröffnet 05.01.17 - Nintendo hat in Japan seine offizielle Website zur Switch-Präsentation eröffnet, die am 13.01.17 um 05:00 Uhr morgens live auf YouTube und Nintendo.de zu sehen sein wird. Auf Twitter will Nintendo über Tickets und Wartezeiten informieren.

Neue Downloads in den USA 05.01.17 - Nintendo hat neue Downloads angekündigt, die in dieser Woche in den USA erscheinen werden.



Wii U eShop

- Cup Critters

- Spheroids

- Zombie Brigade: No Brain No Gain



Wii U Virtual Console

- Pokemon Snap



3DS eShop

- Quiet, Please!



Studio Wildcard erwägt ARK: Survival Evolved für Scorpio 05.01.17 - Studio Wildcard denkt darüber nach, dass das Survival Action/Adventure ARK: Survival Evolved (PS4, Xbox One) auch für die Xbox One Scorpio veröffentlicht wird. Das sagte Studiomitgründer Jeremy Stieglitz in einem Interview.



Sobald Wildcard eine Xbox One Scorpio in den Händen hält, will man schauen, was man auf ihr mit dem Spiel machen kann - auch eine VR-Version wäre dann eine Überlegung wert, meint Stieglitz.



Die Xbox One Scorpio soll Ende 2017 in Europa auf den Markt kommen.

Marvel vs Capcom Infinite: Womöglich Kämpferliste geleakt 05.01.17 - Der Capcom-Insider Ten_Count_Fall will von einer Quelle bei Capcom UK die komplette Kämpferliste von Marvel vs Capcom Infinite (PS4, Xbox One) erhalten haben.



Die Charaktere können sowohl von Beginn an dabei sein oder auch erst später als DLC erscheinen. Capcom hat die Liste weder kommentiert noch bestätigt. Release: 2017 (Europa)

Software-Jahres-Charts 2016 für Deutschland 05.01.17 - GfK Entertainment hat die offiziellen Software-Jahres-Charts 2016 für Deutschland veröffentlicht.



1. FIFA 17 (PS4/Xbox One/PS3/Xbox 360/PC, EA)

2. Battlefield 1 (PS4/Xbox One/PC, EA)

3. Grand Theft Auto V (PS4/Xbox One/PS3/Xbox 360, Take-Two)

4. Uncharted 4: A Thief's End (PS4, Sony)

5. The Division (PS4/Xbox One/PC, Ubisoft)

6. Far Cry Primal (PS4/Xbox One/PC, Ubisoft)

...

10.Pokemon Moon (3DS, Nintendo)

...

12.Pokemon Sun (3DS, Nintendo)



Basis der plattformübergreifenden Auswertung sind die Video- und PC-Spieleverkäufe von mehr als 2.000 Verkaufsstellen, die über 70 Prozent des gesamten deutschen Marktes entsprechen.



Project Cars 2 erscheint voraussichtlich im September 05.01.17 - Die Slightly Mad Studios wollen das Rennspiel Project Cars 2 (PS4, Xbox One) voraussichtlich im September 2017 veröffentlichen. Das geht aus einem Beitrag von CEO Ian Bell im offiziellen Forum hervor, wo er schreibt, dass man den September ins Auge gefasst hat.



Mass Effect Andromeda Video Download / PAL Termin 05.01.17 - BioWare veröffentlicht ein neues Video zum Action RPG Mass Effect Andromeda (PS4, Xbox One). Release: 23.03.17 (Europa)

Dark Souls 2 und Tekken Tag Tournament 2 jetzt auf PS Now 05.01.17 - Bandai Namco gibt bekannt, dass die PS3-Titel Dark Souls 2 und Tekken Tag Tournament 2 ab sofort auf dem Streaming-Dienst PlayStation Now erhältlich sind.



Der Service ist derzeit nur in den USA, Großbritannien, Belgien und den Niederlanden verfügbar.

Weltweit über 53,4 Mio. PS4 verkauft 05.01.17 - Sony gibt bekannt, dass mittlerweile mehr als 53,4 Mio. Einheiten der PS4 weltweit durchverkauft wurden.



Verkaufszahlen wurden vom 22.02.14 bis 01.01.17 in Japan, vom 15.11.13 bis 31.12.16 in Nordamerika, vom 29.11.13 bis 31.12.16 in Europa/Lateinamerika und vom 17.12.13 bis 01.01.17 in Asien erfasst.



Allein im Weihnachtsgeschäft 2016 konnte Sony über 6,2 Mio. PS4-Konsolen weltweit durchverkaufen. Hierfür wurden Verkäufe vom 21.11.16 bis 01.01.17 in Japan und Asien, vom 20.11.16 bis 31.12.16 in Nordamerika und Lateinamerika und vom 21.11.16 bis 31.12.16 in Europa erfasst.

Über 8,7 Mio. Uncharted 4 weltweit durchverkauft 05.01.17 - Sony gibt bekannt, dass bislang mehr als 8,7 Mio. Einheiten von Naughty Dogs Uncharted 4: A Thief's End weltweit durchverkauft wurden.



Das Spiel kam weltweit am 10.05.16 in den Handel. Verkaufszahlen wurden bis 21.12.16 erfasst, die sich aus digitalen Downloads und Verkäufen im Einzelhandel zusammensetzen.

The Flame in the Flood: Complete Edition PAL Termin / Video Download 05.01.17 - Curve Digital gibt bekannt, dass das Actionspiel The Flame in the Flood: Complete Edition am 17.01.17 in Europa erscheinen wird.

Genki entwickelt Shutoko Battle Xtreme 05.01.17 - Genki gibt bekannt, dass man an dem Rennspiel Shutoko Battle Xtreme (iOS, Android) arbeitet. Das Free-To-Play-Spiel ist der erste Titel in der Genki Racing Project-Serie seit 2006.



Vorregistrierungen sind auf der offiziellen Website möglich. Einzelheiten zum Spiel liegen noch nicht vor.



The Walking Dead USA Termin / 5 Bilder 05.01.17 - Play Mechanix gibt bekannt, dass der Pistolen-Shooter The Walking Dead ab dem 23.01.17 in den USA in die Spielhallen kommen wird.

CLICK PICTURE (5 x The Walking Dead)



Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King Video Download 05.01.17 - Square Enix zeigt ein weiteres Video zum Rollenspiel Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King. Release: 20.01.17 (Europa)

DOWNLOAD VIDEO (Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King | Gameplay First Impressions)



Poochy & Yoshi's Woolly World Video Download 05.01.17 - Nintendo veröffentlicht ein weiteres Video zum Actionspiel Poochy & Yoshi's Woolly World. Release: 03.02.17 (Europa)

DOWNLOAD VIDEO (Poochy & Yoshi's Woolly World - Go Fetch)

Mittwoch, 04.01.17





Persona 5 und Yakuza 0 nicht für Switch 04.01.17 - Sega gibt bekannt, dass das Rollenspiel Persona 5 (PS4, PS3) und das Actionspiel Yakuza 0 (PS4) nicht für die Switch umgesetzt werden.

CES: Snakebyte stellt Switch-Accessoires vor 04.01.17 - Snakebyte hat auf der CES in Las Vegas einige Zubehörartikel für die Switch vorgestellt. Dazu gehören ein faltbares Headset und ein Nintendo Switch Starter Set (Tragetasche, Stereo-Ohrhörer, Reinigungstuch, Display-Schutzfolie, Controller-Kappen und ein Etui für Spiele). Preise wurden nicht genannt.

CLICK PICTURE (2 x Snakebyte Switch Zubehör)



Resident Evil 7 Biohazard soll schwerster Teil der Serie sein 04.01.17 - Capcoms Resident Evil 7 Biohazard (PS4, Xbox One) soll der schwerste Teil der Horrorspiel-Serie sein. Das sagte Lead Game Designer Hajime Horiuchi in der neuesten Ausgabe des britischen Official Xbox Magazine.



"Dass der Schwierigkeitsgrad etwas höher ist als in den vorherigen Teilen ist völlige Absicht", sagt Horiuchi. "Wir wollen den Schwerpunkt in Resident Evil 7 mehr auf pure Angst legen. Wir hatten Sorgen, dass die Spieler keine Anspannung und Angst spüren würden, wenn das Spiel zu leicht wäre und die Feinde keine große Sache sind.



Wir wollten deshalb sicherstellen, dass ein einzelner Gegner in der Lage ist, Dich in einer Mann-gegen-Mann-Situation zu töten." Release: 24.01.17 (Europa)



Injustice 2 erscheint nicht am 28. März 04.01.17 - Das Prügelspiel Injustice 2 (PS4, Xbox One) von den NetherRealm Studios wird nicht am 28.03.17 auf den Markt kommen. Das teilt Creative Director Ed Boon mit.



Gestern hatte Microsoft den März-Termin auf seiner Xbox Rewards Website angegeben, der laut Boon falsch ist. Release: 2017 (Europa)

Teenage Mutant Ninja Turtles aus PS Store & Xbox Store entfernt 04.01.17 - Activision hat das Actionspiel Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants in Manhattan (PS4, Xbox One) von Platinum Games aus dem PlayStation Store und Xbox Store entfernt. Das meldet Eurogamer.



Der Grund der Löschung ist unklar - vielleicht hat es mit der Lizenz des Spiels zu tun, das erst im Mai 2016 veröffentlicht wurde.

Über 1 Mio. Firewatch verkauft 04.01.17 - Campo Santo gibt bekannt, dass von dem Adventure Firewatch (PS4, Xbox One, PC, Mac) bislang mehr als 1 Mio. Einheiten weltweit verkauft wurden.



Das Spiel erschien weltweit am 09.02.16 auf der PS4 und am 21.09.16 in den USA für die Xbox One.

Autorin Rhianna Pratchett nicht länger für Tomb Raider tätig 04.01.17 - Square Enix gibt bekannt, dass die Autorin Rhianna Pratchett nicht länger für die Tomb Raider-Serie verantwortlich ist. Pratchett hatte die Geschichten von Tomb Raider (PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360) und Rise of the Tomb Raider (PS4, Xbox One) entworfen.

Tokyo 42 Video Download 04.01.17 - SMAC Games veröffentlicht ein Video zum Shooter Tokyo 42 (PS4, Xbox One), der Anfang 2017 in Europa erscheinen soll.

IMDB leakt womöglich Spider-Man Details 04.01.17 - Die renommierte IMDB (Internet Movie Database) hat womöglich einige Details zu Insomniac Games' Spider-Man geleakt.



In einem mittlerweile gelöschten Datenbankeintrag (via Google Cache) hieß es, dass Peter Parker berufstätig ist und ihm das Unternehmen "Parker Industries" gehört.



Er hat aber auch eine Familie, wobei seine Frau Mary Jane Watson (26) bei einem schrecklichen Unfall ums Leben kam. Parker will die gemeinsame Tochter beschützen und stellt sie unter die Obhut von Superheldin Cindy "Silk" Moon.



Spider-Man muss herausfinden, wer der Mörder seine Frau ist. Gleichzeitig stößt er auf eine finstere Verschwörung und bekommt es auch mit einem Klon zu tun. Sollten diesen Angaben stimmen, dann könnte Parkers Tochter Annie Parker wohl mitspielen, die die Kräfte ihres Vaters geerbt hat. Release: TBA (Europa)



Yakuza 0 Review Embargo fällt am 19. Januar 04.01.17 - Sega gibt bekannt, dass das Review Embargo für das Actionspiel Yakuza 0 am 19.01.17 um 09:00 Uhr (Pacific Standard Time) fällt; in Deutschland ist es dann bereits 18:00 Uhr.



Die ersten Spieletests sollten ab diesem Zeitpunkt veröffentlicht werden. Release: 24.01.17 (Europa)

The Last Guardian: Video vergleicht Bildrate auf PS4/PS4 Pro nach Patch 1.03 04.01.17 - Digital Foundry hat ein Video zu Sonys The Last Guardian veröffentlicht, in dem die Bildrate auf PS4 und PS4 Pro nach Installation des Patches 1.03 miteinander verglichen wird. Das Update wurde am 21.12.16 veröffentlicht.

Super Mario Run soll rund 90 Mio. Downloads erreicht haben / 3 Mio. zahlende Kunden 04.01.17 - Nintendos Super Mario Run (iPhone, iPad) soll mittlerweile ca. 90 Mio. Mal heruntergeladen worden sein. Diese Schätzung hat das Wall Street Journal mit Hilfe von Daten von Newzoo aufgestellt.



USD 30 Mio. Umsatz soll Super Mario Run bislang generiert haben, so dass 3 Mio. User für die Freischaltung aller Inhalte bezahlt haben.



Nintendo hat diese Angaben nicht bestätigt: Das Unternehmen kommuniziert offizielle Zahlen mit 40 Mio. Downloads an den ersten vier Tagen und über 50 Mio. Downloads bis zum 23.12.16.



Super Mario Run wurde am 15.12.16 weltweit für iOS veröffentlicht. Eine Android-Version soll in Kürze folgen.

Dienstag, 03.01.17





Sledgehammer Games gibt Hinweis auf Ära von Call of Duty 2017 03.01.17 - Sledgehammer Games hat einen Hinweis darauf gegeben, in welcher Ära das neue Call of Duty-Spiel 2017 vielleicht handeln könnte.



In einem kurzen Video ist ein Uhrwerk zu sehen, während im Hintergrund Industrielärm zu hören ist. Auch ein Glockenschlag ist am Ende hörbar, der an Big Ben in London erinnert.



Das Spiel scheint demnach womöglich zur Zeit des Ersten oder Zweiten Weltkriegs zu handeln. Ein futuristisches Szenario oder Vietnam als Schauplatz scheiden wohl aus.

DOWNLOAD VIDEO (Sledgehammer Games - COD Teaser)



Rime (PS4) auch für Switch und Xbox One / Video Download 03.01.17 - Tequila Works gibt bekannt, dass das Action-Puzzlespiel Rime (PS4) auch für Xbox One und Switch auf den Markt kommen wird.



In dem Single Player-Titel geht es um das Erfroschen und Entdecken einer mysteriösen Insel, auf der der Spieler als kleiner Junge gestrandet ist. Die Spieler lüften die Geheimnisse der Insel mit Licht, Geräuschen, Perspektiven und Zeit.



Die Umgebung in Rime wurde von zerklüfteten, sonnigen Mittelmeergebieten inspiriert. Die Welt vermischt leuchtende Farben und bewegende musikalische Untertöne zu einem Schauplatz für eine tiefgründige persönliche Reise. Release: Mai 2017 (Europa)

DOWNLOAD VIDEO (Rime Re-Reveal Gameplay Trailer - IGN First)

30 Spiele von Circle Entertainment 2017 03.01.17 - Circle Entertainment gibt bekannt, dass man 30 Spiele in diesem Jahr veröffentlichen will. 2016 hat der Publisher mehr als 50 Spiele auf den Markt gebracht.



Im letzten Jahr hatte Circle u.a. Mercenaries Saga 3 (3DS), Witch & Hero 2 (3DS) und Touch Battle Tank: Tag Combat (3DS) veröffentlicht.

Erscheint Ace Combat 7 auch für Xbox One? 03.01.17 - Bandai Namco könnte das Luftkampfspiel Ace Combat 7 (PS4) auch für die Xbox One veröffentlichen, sofern ein Eintrag beim "Taiwan Game Software Rating Information Board" korrekt ist.



Dort hat die Xbox One-Version - neben der PS4-Fassung - eine Altersfreigabe erhalten. Offiziell hat Bandai Namco das Spiel nur für die PS4 angekündigt; der Publisher hat den Bericht nicht kommentiert. Release: 2017 (Europa)

Rabbids & Mario-RPG soll Rabbids Kingdom Battle heißen 03.01.17 - Ubisofts noch unangekündigtes Crossover RPG Rabbids & Mario soll offiziell Rabbids Kingdom Battle heißen. Das behauptet Laura Kate Dale von LetsPlayVideogames unter Berufung auf eine nicht näher genannte Quelle.



Diese Quelle spricht zudem davon, dass das Spiel im September 2017 veröffentlicht wird; bislang sollte es laut Dale im März 2017 ein Starttitel für Switch sein.



Weder Nintendo noch Ubisoft haben die Meldung kommentiert.



Ist Beyond Good and Evil 2 zeitexklusiv für Switch? 03.01.17 - Beyond Good & Evil 2 von Ubisoft soll angeblich 12 Monate exklusiv auf der Switch erhältlich sein, bevor es für PS4 und Xbox One erscheint. Das schreibt Laura Kate Dale von LetsPlayVideogames unter Berufung auf Quellen bei Ubisoft.



Für Switch soll das Spiel sowohl im Handel als auch als digitaler Download erhältlich sein, das den Codenamen "Odyssey" trägt. Die PS4- und Xbox One-Versionen sollen hingegen nur als Download angeboten werden.



Ein Teaser von Beyond Good and Evil 2 soll bereits fertig sein, will Dale erfahren haben. Er soll voraussichtlich auf dem Switch Event am 12.01.17 gezeigt werden.



Ubisoft hat den Bericht nicht bestätigt.



Rayman Legends soll für Switch erscheinen 03.01.17 - Ubisoft soll angeblich eine Umsetzung des Actionspiels Rayman Legends (PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360, Wii U) für die Switch am 12.01.17 auf der Konferenz von Nintendo ankündigen.



Das behauptet Laura Kate Dale von LetsPlayVideogames. Die Veröffentlichung des Spiels soll im 2. Quartal 2017 in Europa erfolgen, schreibt sie weiter.



Weder Nintendo noch Ubisoft haben den Bericht bestätigt oder kommentiert.



Aktuelle Software-Charts aus Großbritannien 03.01.17 - UKIE und ChartTrack haben offizielle Software-Charts für den UK-Markt veröffentlicht. Die Daten beziehen sich auf letzte Woche und berücksichtigen alle Formate (auch PC).

Aktuelle Altersfreigaben der USK 03.01.17 - Hier sind aktuelle Alterseinstufungen der USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) für Deutschland.



- Aaero (PS4/Xbox One, Reverb)

Freigegeben ab 12 Jahren gemäß § 14 JuSchG



- Troll and I (PS4/Xbox One, Maximum Games Ltd)

Freigegeben ab 16 Jahren gemäß § 14 JuSchG



- Talent Not Included (Xbox One, Frima Studio)

Freigegeben ab 12 Jahren gemäß § 14 JuSchG



- Slain: Back from Hell (PS4, Headup)

Freigegeben ab 16 Jahren gemäß § 14 JuSchG

Wertungen der EDGE 02.01.17 - Hier sind neue Wertungen der britischen EDGE. Maximal werden 10 Punkte vergeben.



The Last Guardian (PS4, Sony): 9

Final Fantasy XV (PS4/Xbox One, Square Enix): 7

Dead Rising 4 (Xbox One, Capcom): 6

Steep (PS4/Xbox One, Ubisoft): 7

Let It Die (PS4, GungHo): 7

I Expect You To Die (PS4, Schell Games): 7

Super Mario Run (iOS, Nintendo): 7



Sony revidiert Termine von Detroit: Become Human und Dreams 02.01.17 - Sony gibt bekannt, dass Dreams von Media Molecule und Detroit: Become Human aktuell noch keine Erscheinungstermine haben.



Beide Spiele wurden in einem neuen Trailer von Sony gestern damit beworben, dass sie 2017 auf den Markt kommen werden. Diese Angaben sind fehlerhaft gewesen, wie Präsident Shuhei Yoshida von den Sony Worldwide Studios mitteilt.



Wann die beiden Spiele erscheinen sollen, verrät er nicht.

Mother 3 für Switch Virtual Console im 2. Quartal 2017? 02.01.17 - Nintendo soll das Rollenspiel Mother 3 (GBA, 2006) von Brownie Brown angeblich im 2. Quartal 2017 weltweit für Virtual Console auf der Switch veröffentlichen.



Das behauptet Laura Kate Dale von LetsPlayVideogames ohne Nennung einer Quelle, die in der Vergangenheit aber schon zahllose Switch-Details korrekt geleakt hatte.



Eine entsprechende Ankündigung soll Nintendo auf der Switch Präsentation am 12.01.17 vornehmen; das Unternehmen hat den Bericht nicht kommentiert.

Mario Kart mit neuem Battle Mode, neuen Strecken und Charakteren? 02.01.17 - In Nintendos Rennspiel Mario Kart soll es angeblich einen neuen "Battle Mode" geben. Das geht aus einer Angabe auf der Verpackung des Spiels hervor, die von EB Games Australien veröffentlicht wurde.



Außerdem heißt es, dass das Spiel 24 neue Strecken und 10 neue Charaktere besitzen wird. Nintendo hat diese Angaben offiziell noch nicht bestätigt oder kommentiert.

CoroCoro datiert Zelda: Breath of the Wild auf Frühjahr 2017 02.01.17 - Das japanische Manga-Magazin CoroCoro gibt in seiner neuesten Ausgabe an, dass Nintendo das Action/Adventure The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch, Wii U) im Frühjahr 2017 in Japan ausliefern wird.



Das Spiel würde zeitgleich auch in Europa und den USA in den Handel kommen, dessen offizieller Termin von Nintendo bislang nur mit 2017 angegeben wird.



Da CoroCoro in den letzten Jahren mit seinen Terminangaben fast immer Recht hatte, könnte das Magazin auch diesmal richtig liegen.

Viele Unreal Engine-Spiele auf dem Weg zur Switch 02.01.17 - Für die Switch sollen sehr viele Spiele in Vorbereitung sein, die auf der Unreal Engine 4 laufen. Das verspricht Takayuki Kawasaki, Territory Manager von Epic Games Japan.



Epic hatte die Unreal Engine 4-Unterstützung der Switch kurz nach Vorstellung der neuen Konsole durch Nintendo angekündigt. Laut Kawasaki setzen sich diese Spiele aus bereits bekannten großen Titeln sowie neuen Spielen zusammen.

CLICK (SVRInfo: "【年始企画】「Epic Games Japan」代表・河崎高之氏に聞く去年の事・今年の事")



Neue Downloads in Europa 02.01.17 - Nintendo hat neue Downloads angekündigt, die in dieser Woche in Europa erscheinen werden.



Wii U eShop

- Cup Critters (RCMADIAX)

- Spheroids (Eclipse Games)



3DS eShop

- Quiet, Please! (Nostatic Software)



80's Overdrive Soundtrack Demo 02.01.17 - Insane Code veröffentlicht eine Soundtrack Demo zum Rennspiel 80's Overdrive. Release: 1. Halbjahr 2017 (Europa)

Top 30: Most Wanted Charts der Famitsu 02.01.17 - Hier sind die Most Wanted Charts der japanischen Famitsu und die 30 Spiele, auf die Spieler in Japan am meisten warten.

Sonntag, 01.01.17





Sony zeigt Video mit Exklusiv-Spielen 2017 / Detroit: Become Human und Dreams für 2017 bestätigt 01.01.17 - Sony hat ein Video mit Spielen veröffentlicht, die 2017 exklusiv für die PS4 auf den Markt kommen sollen.



Darin werden auch Dreams von Media Molecule und Detroit: Become Human von Quantic Dream genannt, die in diesem Jahr erscheinen sollen - sie hatten bislang keinen Termin.

Samstag, 31.12.16





Grant Kirkhope soll Soundtrack von Rabbids & Mario RPG komponieren 31.12.16 - Die Musik von dem rundenbasierten Rollenspiel Mario RPG: Invasion of the Rabbids (Arbeitstitel) von Ubisoft soll angeblich von Grant Kirkhope stammen. Das behauptet Laura Kate Dale von LetsPlayVideogames.



Kirkhope hat seit 1996 zahllose Videospiele-Soundtracks entworfen, darunter Star Fox Adventures (GC), Yooka-Laylee (PS4, Xbox One, Wii U), Castle of Illusion Starring Mickey Mouse (PS3, Xbox 360) und Donkey Kong 64 (N64).



Ubisoft und Nintendo haben das Rabbids & Mario-Rollenspiel bislang nicht offiziell angekündigt, während sich Kirkhope nicht zu dem Bericht geäußert hat.

GameStop USA beginnt mit Werbung für Switch 31.12.16 - In einigen amerianischen Filialen von GameStop gibt es ab sofort erste Werbung für die Switch von Nintendo, darunter Poster, Aufsteller, uvm. Das berichtet Reddit User beetleking22 und zeigt einige Fotos der Werbematerialien.



Die Switch kommt weltweit im März 2017 auf den Markt.

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Ghost Edition angekündigt 31.12.16 - Ubisoft gibt bekannt, dass die Sonderauflage Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Ghost Edition (PS4, Xbox One) exklusiv bei GameStop in den USA erhältlich sein wird.



Sie kostet USD 219,99 (EUR 209 / Yen 25.700), ist ab dem 07.03.17 zu haben und besteht aus:



- Spiel Ghost Recon Wildlands (Gold Edition mit allen Season Pass-Inhalten)

- Ca. 31 cm große Statue von Nomad, Anführer der Ghost und Waffenspezialist

- 5 bestickte Ghost Recon-Aufnäher

- Exklusive Lithografie von Bolivien

- Steelbook

- Premium Verpackung

Devil May Cry-Director will 2017 neues Spiel ankündigen 31.12.16 - Hideaki Itsuno von Capcom, der Director von Devil May Cry 2, 3, 4 und Dragon's Dogma, will 2017 ein neues Spiel ankündigen. Das teilt Itsuno in seinen Neujahrsgrüßen mit.



Hinweise zu dem neuen Spiel gibt er nicht - es könnte sich vielleicht um Devil May Cry 5 handeln.



Mafia III Patch 1.05: Video vergleicht PS4 Pro, PS4 und Xbox One 31.12.16 - NX Gamer hat ein Video zum Actionspiel Mafia III (PS4, Xbox One, PC) von 2K Games veröffentlicht, in dem es auf den drei Systemen nach Installation des neuesten Patches 1.05 miteinander verglichen wird.



Die Auflösung auf PS4 Pro beträgt 1620p (Checkerboard), auf der PS4 1080p und der Xbox One 900p. Die Bildrate liegt konstant bei 30 fps auf allen Konsolen, während keine Einbrüche der Bildrate auftreten.

Resident Evil 7 Biohazard: Datamining zeigt Ganzkörperportrait des Hauptcharakters 31.12.16 - Hier ist ein Ganzkörperportrait des Hauptcharakters Ethan aus Capcoms Horrorspiel Resident Evil 7 Biohazard (PS4, Xbox One), das via Datamining erstmals zusammengesetzt werden konnte. Release: 24.01.17 (Europa)

Offenbar zwei Harvest Moon-Klassiker für PS4 geplant 31.12.16 - Die PS2-Klassiker Harvest Moon: A Wonderful Life Special Edition und Harvest Moon: Save the Homeland von Natsume werden wohl bald für die PS4 in den USA erscheinen. Darauf weisen Datenbankeinträge der amerikanischen ESRB hin. Eine offizielle Bestätigung liegt noch nicht vor.



Sonys Aniplex kündigt Fate/Grand Order Part 1.5 und Part 2 an 31.12.16 - Sony gibt bekannt, dass sein Aniplex-Studio die Rollenspiele Fate/Grand Order Part 1.5 und Part 2 2017 in Japan veröffentlichen wird.



Part 1.5 soll aus vier einzelnen Episoden bestehen und die Geschichte vom Original zu Part 2 überleiten. Einzelheiten liegen noch nicht vor.



Fate/Grand Order basiert auf der Anime-TV-Serie Fate: Die Spieler reisen in dem von DELiGHTWORKS entwickelten Spiel in der Zeit zurück und verbinden sich mit historischen Figuren wie Julius Caesar, Leonardo da Vinci oder Jeanne d'Arc, um gegen das Böse zu kämpfen.



Fate/Grand Order (iOS, Android) wurde bislang mehr als 7 Mio. Mal in Japan heruntergeladen und hat dort mehr Geld eingespielt als Nintendos/Niantics Pokemon Go (iOS, Android).

Freitag, 30.12.16





Mass Effect: Andromeda: Neue Spielszenen auf der CES 2017 30.12.16 - BioWare wird auf der CES 2017 (05.01.17 - 08.01.17) in Las Vegas neue Spielszenen aus Mass Effect: Andromeda (PS4, Xbox One) zeigen. Das teilen die Entwickler mit.



Das Material soll während der NVIDIA Keynote von Firmenmitgründer und CEO Jen-Hsun Huang zu sehen sein. Seine Schwerpunktrede findet am Mittwoch, den 04.01.17, um 18:30 Uhr (Ortszeit Las Vegas) statt; in Deutschland ist es dann bereits Donnerstag, der 05.01.17, 03:30 Uhr nachts. Release: 1. Quartal 2017 (Europa)



Formula Fusion Video Download 30.12.16 - Hier ist ein neues Video zum futuristischen Rennspiel Formula Fusion (PS4, Xbox One, PC) von R8 Games, das von Wipeout inspiriert wurde. Release: 2017 (Europa)

Gears of War 2 wird vom Index genommen 30.12.16 - Microsoft gibt bekannt, dass der Shooter Gears of War 2 von Epic Games von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) aus der Liste der jugendgefährdenden Medien gestrichen wurde.



Im Anschluss wurde das Spiel von der USK mit dem Prüfsiegel USK 18 gekennzeichnet. Die Streichung tritt ab sofort in Kraft, der Titel ist demnach in Deutschland frei verkäuflich und wird Anfang 2017 als "Games on Demand" im Xbox Store verfügbar sein. Somit sind ab sofort alle Gears of War-Spiele in Deutschland verfügbar.



Mehr Hinweise auf Switch-Markteinführung am 17. März 30.12.16 - Es verdichten sich die Hinweise, dass Nintendo die Switch am 17.03.17 in Europa auf den Markt bringen wird. Bislang nennt Nintendo offiziell nur März 2017 als Termin für die Markteinführung.



Der 17.03.17 wurde zuvor u.a. von Laura Kate Dale von LetsPlayVideogames.com sowie vom britischen Händler Gameseek genannt. Jetzt deutet Nintendo selbst auf dieses Datum hin.



Die Belohungen von MyNintendo laufen für gewöhnlich zum Ersten eines jeden Monats aus, bevor sie Platz machen für neue Belohnungen. Doch jetzt verfallen viele Belohnungen bereits Mitte März 2017, am 16.03.17.



Dies könnte vielleicht damit zu tun haben, dass die Switch tatsächlich am 17.03.17 in Europa erscheint und spezielle Switch-Belohnungen ab diesem Tag angeboten werden sollen. Nintendo hat sich zu der Meldung nicht geäußert.

Switch-Werbematerial nächste Woche in USA? / Erste Werbung in Australien gestartet 30.12.16 - GameStop soll in der nächsten Woche Werbematerialien für die Switch von Nintendo erhalten, so dass alle amerikanischen Filialen ab diesem Zeitpunkt mit Werbung für die neue Konsole beginnen können. Das meldet GoNintendo unter Berufung auf eine vertrauens- und glaubwürdige Quelle.



Die GameStop-Niederlassungen sollen diese Ankündigung von ihrer Zentrale erhalten haben. In der Nachricht befindet sich keine Datum, ab wann das Werbematerial verwendet werden darf.



Damit wäre es möglich, dass schon ab der nächsten Woche in US-Filialen von GameStop Switch-Werbung zu sehen ist, darunter Poster, Aufsteller, Infoständer, Prospekte, usw.



In Australien hat Nintendo zwischenzeitlich mit der ersten Werbung für Switch begonnen und Läden mit entsprechendem POS-Material ausgestattet.

Nex Machina Video Download 30.12.16 - Hier ist ein neues Video zum Top-Down-Shooter Nex Machina von Housemarque. Release: 2017 (Europa)

Donnerstag, 29.12.16





PlayStation Plus-Spiele für Januar vorgestellt 29.12.16 - Sony gibt bekannt, dass PlayStation Plus-Mitglieder in Europa folgende Spiele und Inhalte kostenlos ab dem 03.01.17 erhalten werden.



- Day of the Tentacle Remastered (PS4, PS Vita)

- This War of Mine: The Little Ones (PS4)

- Blazerush (PS3)

- The Swindle (PS3, PS4, PS Vita)

- Azkend 2

- Titan Souls (PS Vita, PS4)

Nächstes Assassin's Creed auch für Switch? 29.12.16 - Ubisoft soll das nächste Spiel der Assassin's Creed-Serie (PS4, Xbox One) auch für die Switch auf den Markt bringen. Das behaupten der YouTuber OBE1plays und Laura Kate Dale von LetsPlayVideogames.



Ubisoft hat den Bericht nicht kommentiert.



Ein Bild zu Zelda: Breath of the Wild 29.12.16 - Nintendo hat ein neues Bild zum Action/Adventure The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch, Wii U) veröffentlicht. Release: 2017 (Europa)

Neue Downloads in den USA 29.12.16 - Nintendo hat neue Downloads angekündigt, die in dieser Woche in den USA erscheinen werden.



Wii U Virtual Console

- Mario Kart 64



New 3DS Virtual Console

- Castlevania Dracula X



Star Wars: Battlefront III: Videos zeigen eingestellten Shooter 29.12.16 - Hier sind zwei Videos, die den Shooter Star Wars: Battlefront III zeigen sollen. Das Spiel wurde bei Free Radical entwickelt, dann aber eingestellt und nicht mehr weiterentwickelt. Es handelt sich um Pre-Alphha-Material von der Xbox 360. Die Soundqualität in den Videos ist leider ziemlich schlecht.

Top 10: Japanische Entwickler wählen Spiele des Jahres 29.12.16 - 4gamer.net hat 149 japanische Spiele-Entwickler nach ihren Spielen des Jahres 2016 befragt.



Titel / Systeme / Anzahl der Stimmen

1. Persona 5 (PS4/PS3): 21

2. Pokemon GO (iOS): 20

3. Final Fantasy XV (PS4/Xbox One): 17

4. The Last Guardian (PS4): 8

5. Inside (PS4/Xbox One/PC): 7

6. Overwatch (PS4/Xbox One): 5

7. Summer Lesson (PS4): 4

8. Uncharted 4: A Thief's End (PS4): 3

9. Dragon Quest Builders (PS4/PS3/PSVita): 3

10. Shadowverse (iOS/Android): 3

Dragon Quest XI mit Camping, Schmiede und Drachenreiten / Video Download / 11 Bilder 29.12.16 - Im Rollenspiel Dragon Quest XI: Sugi Sarishi Toki o Motomete (PS4, Switch, 3DS) können die Spieler Campen und auf einem Drachen reiten. Das geht aus einem Beitrag des japanischen Fernsehsenders NHK hervor, der diesen zum 30. Geburtstag von Dragon Quest ausstrahlte.



Sobald sich die Party ums Lagerfeuer versammelt hat, öffnet sich ein "Camp Menü": Die Charaktere ruhen sich aus und erhalten HP und MP zurück, nehmen "mysteriöse Schmiedearbeiten" vor, patroullieren die Gegend und preisen die Götter.



In der Schmiede kann der Spieler u.a. verschiedene Waffen herstellen. Dazu braucht man verschiedene Zutaten. Die Items, die man erhält, sind unterschiedlich schwer herzustellen. Zu sehen waren:



- Modified Miracle Sword (Kiseki no Tsurugi Kai)

- Platinum Sword

- Zombie Killer

- Zombie Buster

- Magic Swordsman Rapier (Makenshi no Rapier)

- Silver Rapier (Zan no Rapier)

- Fire Sword (Honoo no Tsurugi)

- Metal Slime Sword (Metasura no Tsurugi)

- Hayabusa Sword Modified (Hayabusa no Tsurugi Kai)

- Inferno Sword

- Copper Sword (Seidou no Tsurugi)

- Iron Sword (Tetsu no Tsurugi)



Dragon Quest XI wird 2017 in Japan auf den Markt kommen.

Resident Evil 7 Biohazard: Datamining zeigt neue Schauplätze und Charaktere 29.12.16 - Durch Datamining der neuesten Demo von Capcoms Horrorspiel Resident Evil 7 Biohazard (PS4, Xbox One) sind einige bislang noch nicht offiziell gezeigte Schauplätze bekannt geworden.



Die 13 Bilder zeigen Räume, zu denen man in der Demo keinen Zugang hat, sowie andere Bereiche, die wohl erst im finalen Spiel begehbar sind (Keller, Raum hinter der Voodoo-Puppe, usw.).

For Honor Apollyon Collector's Edition angekündigt 29.12.16 - Ubisoft gibt bekannt, dass für das mittelalterliche Schwertkampfspiel For Honor (PS4, Xbox One, PC) die Sonderauflage "Apollyon Collector's Edition" exklusiv bei GameStop in den USA erhältlich sein wird. Sie kostet USD 219,99 (EUR 210 / Yen 25.700), erscheint am 14.02.17 in den USA und enthält:



- Spiel For Honor (Gold Edition)

- 44 cm große Apollyon Statue

- Exklusive Apollyon Lithografie

- Notiz "Origins Note" über die Geheimnisse von Apollyon

- Premium Collector's Edition Verpackung

Destiny: Womöglich auch Patches mit Story-Inhalten geplant? 29.12.16 - Neue Stellenanzeigen von Bungie deuten darauf hin, dass es in kommenden Patches für Destiny (PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360) auch Story-Inhalte geben könnte.



Zunächst werden ein "Head of Narrative Development" und ein "Narrative Director" gesucht. Sie sollen sich um Erweiterungen, Nachfolger, uvm. kümmern, wobei der "Head of Narrative Development" sämtliche Arbeiten überwacht und leitet.



Speziell ein Stellenangebot für einen "Live Narrative Director" sticht heraus, der sich um "regular small-scale Relases" kümmern soll. Damit sind wohl kleine, herkömmliche Patches gemeint.



Bislang gab es für Destiny keine "regular small-scale Relases", die etwas mit der Story zu tun hatten. Mit ihnen wurden nur Events veröffentlicht. Der "Live Narrative Director" wäre deshalb eigentlich auch nicht notwendig, weil fernab von DLCs keine Inhalte erschienen, die etwas mit der Geschichte zu tun hatten.



Deshalb könnte es sein, dass Bungie in Zukunft auch Patches mit Story-Inhalten veröffentlichen wird.

Friday the 13th: The Game: Entwickler starten Umfrage für Beta-Feedback 29.12.16 - Gun Media führt eine Umfrage unter den Beta-Teilnehmern von Friday the 13th: The Game (PS4, Xbox One) durch, um Feedback zum Spiel zu erhalten. Die erhaltenen Meinungen und Kritiken sollen bei der Fertigstellung des Spiels berücksichtigt werden. Release: Frühjahr 2017 (Europa)

Final Fantasy Awakening mit über 2 Mio. Downloads 29.12.16 - Square Enix gibt bekannt, dass das Online RPG Final Fantasy Awakening mehr als 2 Mio. Mal seit seiner Veröffentlichung am 15.12.16 heruntergeladen wurde.



Das Spiel basiert auf Final Fantasy Type-0 Online (PC, iOS, Android) und ist nur in China erhältlich. Es wurde von Perfect World China entwickelt, die die Final Fantasy-Marke offiziell von Square Enix lizenziert haben.

Super Mario Run Vorregistrierung für Android möglich 29.12.16 - Nintendo gibt bekannt, dass ab sofort Vorregistrierungen für die Android-Version von Super Mario Run (iPhone, iPad, Android) im Google Playstore möglich sind.



Nutzer erhalten dann an dem Tag, an dem die App veröffentlicht wird, eine Benachrichtigung. Einen Erscheinungstermin gibt es noch nicht.



Top 10: Vorbesteller-Charts aus Deutschland 29.12.16 - Hier sind die aktuell 10 meistvorbestellten Spiele in Deutschland. Die Daten basieren auf Handelsangaben und wurden vom 22.12.16 bis 28.12.16 erfasst.



1. ( 1 ) Resident Evil 7 Biohazard (PS4, Capcom)

2. ( 2 ) Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (PS4, Square Enix)

3. ( 3 ) Poochy & Yoshi's Woolly World (3DS, Nintendo)

4. ( 5 ) Horizon: Zero Dawn (PS4, Sony)

5. ( 4 ) Dragon Quest VIII: Die Reise des verwunschenen Königs (3DS, Nintendo)

6. ( 7 ) For Honor (PS4, Ubisoft)

7. ( 6 ) Digimon World - Next Order (PS4, Bandai Namco)

8. ( 8 ) Resident Evil 7 Biohazard (Xbox One, Capcom)

9. ( 9 ) Tales of Berseria (PS4, Bandai Namco)

10.(10 ) Tom Clancy's: Ghost Recon Wildlands (PS4, Ubisoft)



Aktuelle Software-Charts aus Großbritannien 29.12.16 - UKIE und ChartTrack haben offizielle Software-Charts für den UK-Markt veröffentlicht. Die Daten beziehen sich auf letzte Woche und berücksichtigen alle Formate (auch PC).

Mittwoch, 28.12.16





FCC-Eintrag gibt technische Details der Switch preis 28.12.16 - Nintendo hat die Switch bei der FCC (Federal Communications Commission), der Zulassungsbehörde für Kommunikationsgeräte in den USA, vorgelegt, wodurch einige neue technische Details bekannt wurden:



- Switch hat weder 3G noch LTE

- Bluetooth wird unterstützt

- Akku nicht vom Kunden herausnehmbar

- Netzteil Ausgangsleistung: 5V - 15V, 2.6A (max. 39 W)

- Unterstützung von 2.GHz und 5 GHz WLAN-Band, einschließlich 801.11ac



Die Switch soll im März 2017 in Europa auf den Markt kommen.

