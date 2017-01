Last Update: Sonntag, 15. Januar 2017 - 17:20 Uhr

Naughty Dog enthüllt The Last of Us 2 03.12.16 - Naughty Dog hat das Action/Adventure The Last of Us - Part II auf der PlayStation Experience mit einem ersten Trailer enthüllt. Die Entwickler versprechen ein tiefgehendes, schmerzhaftes und emotionales Abenteuer mit Ellie und Joel. Release: TBA (Europa)

The Last of Us Part 2 Reveal Trailer - Playstation Experience 2016

Sonntag, 15.01.17





No More Heroes ist komplett neues Spiel 15.01.17 - Beim für Switch geplanten No More Heroes-Titel handelt es sich um ein komplett neues Spiel und keine Portierung einer bestehenden Episode. Das sagte Goichi "Suda 51 " Suda von Grasshopper gegenerüber 4gamer.net.



Er wird als Director an dem neuen Spiel arbeiten und auch die Geschichte entwerfen. Als Charakter Designer wird Yuusuke Kozaki tätig sein, der schon an den früheren Spielen mitgearbeitet hat. Er wird allerdings von einigen weiteren Designern unterstützt.



Die Arbeiten sollen jetzt beginnen - 2017 wird No More Heroes aber nicht mehr für die Switch auf den Markt kommen.

4gamer: "須田剛一氏がNintendo Switch向けに投入するのは,自らがシナリオとディレクションを手がける新作。主人公はあの男,トラヴィス・タッチダウンだ"



Mario Kart 8 Deluxe hat keine neuen Strecken / 12 Videos 15.01.17 - Nintendos Rennspiel Mario Kart 8 Deluxe wird 48 Strecken enthalten und damit keine neuen Pisten. Das meldet die Famitsu von einem Stage Event von Nintendos Switch Präsentation in Japan.



Es wird laut Nintendo insgesamt 48 Strecken geben, was der Wii U-Version entspricht: Das Hauptspiel wurde damals mit 32 Strecken ausgeliefert und mit 16 DLC-Pisten im Laufe der Zeit erweitert. Auf der Switch sind alle 48 Tracks von Anfang an enthalten.



Nachfolgend noch 12 Videos zu Mario Kart 8 Deluxe, das am 28.04.17 in Europa ausgeliefert wird.

12 x Mario Kart 8 Deluxe - Gameplay Videos Nintendo Switch

Famitsu: "収録コースは48種、ハンドルアシスト機能搭載。『マリオカート8 デラックス』の6つのポイントをステージイベントで紹介【Nintendo Switch 体験会 2017】"



18 Fotos mit Größenvergleich der Switch 15.01.17 - Hier sind 18 Fotos, auf denen die Größe der Switch mit Wii U, 3DS XL, PS Vita, Smartphone und Game Boy Micro verglichen wird. Release: 03.03.17 (Europa)

18 x Switch Hardware-Größenvergleich



Handel listet Pikmin World 15.01.17 - Einige Händler wie z.B. Intertoys listen seit kurzem Pikmin World für die Switch. Das Spiel wurde von Nintendo bislang nicht offiziell angekündigt, wobei sich ein neues Pikmin wohl schon seit längerem bei Nintendo in Arbeit befindet.



Nintendo korrigiert Aussage: "Switch unterstützt microSD Cards bis 2TB" 15.01.17 - Die Switch kann microSDXC Cards mit einer maximalen Speicherkapazität von bis zu 2TB nutzen. Das sagte ein Nintendo-Sprecher gegenüber Game Informer.



Damit korrigiert er die Aussage eines anderen Nintendo-Mitarbeiters: Er hatte im Treehouse Live Stream gestern gesagt, dass die Switch microSDXC Cards mit höchstens nur 256GB verwenden kann.



2TB Cards sind momentan noch nicht auf dem Markt - sobald sie verfügbar sind, können sie aber mit der Switch genutzt werden.

GameInformer: "[Update] Nintendo Switch Supports Micro SDXC Memory Cards Up To 2TB"



Project Octopath Traveler: Titelsong veröffentlicht 15.01.17 - Zum Square Enix-Rollenspiel Project Octopath Traveler wurde der Titelsong zum anhören veröffentlicht. Release: TBA (Japan)

Octopath Traveller Music - Main Theme



Sonic Mania entsteht bei Tantalus / Video Download 15.01.17 - Tantalus ist für die Switch-Version von Segas Actionspiel Sonic Mania (PS4, Xbox One, Switch) verantwortlich. Das teilt Entwickler Christian Whitehead mit.



Das australische Studio hat schon The Legend of Zelda: Twilight Princess HD (Wii U) und Zombi (PS4, Xbox One) entworfen. Release: 2. Quartal 2017 (Europa)

Sonic Mania - Nintendo Switch Event



Switch Event in Japan: Besucher warten seit 3 Uhr nachts auf Zelda / 8 Bilder 15.01.17 - Heute findet in Japan der zweite Tag statt, an dem Spieler die Switch von Nintendo ausprobieren können. Dazu lädt Nintendo alle Interessenten zum Messegelände Tokyo Big Sight in Tokio ein.



Die ersten Besucher fanden sich laut Famitsu bereits um 03:00 Uhr nachts auf dem Gelände ein, um Zelda: Breath of the Wild spielen zu können. In der Warteschlange für Splatoon 2 kamen die ersten Fans um 04:00 Uhr morgens, für 1-2-Switch stellten sich die Ersten um 06:00 Uhr morgens an.



Um 09:00 Uhr morgens war die Warteschlange so stark angewachsen, dass sie geschlossen wurde und sich keine weiteren Fans anstellen durften. Auf Twitter teilt Nintendo allen Fans mit, dass sie nicht mehr zur Messehalle kommen sollen, wenn sie Zelda spielen wollen: Die Warteschlange ist mittlerweile so lang, dass sie nicht mehr zum anspielen kommen werden.



Um 10:00 Uhr befanden sich laut den Organisatoren 3.700 Besucher auf dem Event (gestern: 3.500 Besucher). Am gesamten gestrigen Tag nahmen 9.727 Besucher an dem Switch Event teil.

8 x Warteschlange - Zelda: Breath of the Wild / Splatoon 2 / 1-2-Switch



Fast RMX Video Download 15.01.17 - Hier ist ein neues Video zum futuristischen Rennspiel Fast RMX von Shin'en. Release: TBA (Europa)

Fast RMX sur Nintendo Switch



4 Videos zu Super Bomberman R 15.01.17 - Hier sind 4 Videos zu Konamis Actionspiel Super Bomberman R, das am 03.03.17 in Europa in die Läden kommt.

4 x Super Bomberman R - Nintendo Switch Event Gameplay



Dragon Quest Heroes I & II Video Download 15.01.17 - Hier sind zwei Videos zu Nintendos und Square Enix' Action RPG Dragon Quest Heroes I & II (PS4, PS3, Switch) für die Switch. Release: 03.03.17 (Japan)

2 x Dragon Quest Heroes I & II for Nintendo Switch



Super Mario Odyssey Video Download 15.01.17 - Nintendo zeigt ein neues Video zum Jump'n Run Super Mario Odyssey. Release: Ende 2017 (Europa)

Super Mario Odyssey - Nintendo Switch 体験会 2017(1日目)



Disgaea 5 Complete Video Download 15.01.17 - Hier ist ein Video zum Strategie-Rollenspiel Disgaea 5 Complete von NIS America, das von einer Switch-Präsentation stammt. Release: TBA (Europa)

4 Minutes of Disgaea 5 Gameplay Running on the Switch



Ultra Street Fighter II The Final Challengers Video Download 15.01.17 - Hier sind drei Videos zum Prügelspiel Ultra Street Fighter II The Final Challengers von Capcom. Release: TBA (Europa)

3 x Ultra Street Fighter II: The Final Challengers Nintendo Switch Gameplay - Evil Ryu vs Violent Ken



12 Videos zu Splatoon 2 15.01.17 - Hier sind 12 neue Videos zu Nintends Actionspiel Splatoon 2. Release: Sommer 2017 (Europa)

12 x Splatoon 2 - Gameplay Demo Videos



12 Bilder zu Gran Turismo Sport 06.01.17 - Hier sind 12 neue Bilder zu Sonys Rennspiel Gran Turismo Sport von der Automobilmesse "Tokyo Auto Salon" (13.01.17 - 15.01.17, Makuhari Messe/Chiba). Release: 2017 (Europa)

12 x Gran Turismo Sport



I Am Bread auch für Xbox One / Video Download 15.01.17 - Die Bossa Studios geben bekannt, dass das Actionspiel I Am Bread (PS4) auch für die Xbox One veröffentlicht wird. Release: 2017 (Europa)

DOWNLOAD VIDEO (I am Bread Teaser)



17 Artworks zu Star Wars Darth Maul 15.01.17 - Grafik-Designer Thomas A. Szakolczay hat 17 Artworks zu Star Wars - Darth Maul veröffentlicht, das ab Ende 2010 bei Red Fly und LucasArts entwickelt wurde. Die Arbeiten wurden damals eingestellt, und das Spiel wird nicht mehr erscheinen.



Die Bilder zeigen - außer Darth Maul - eine Jedi, Darth Tigran Zabrak Sith Design, Darth VaGhal: Female Sith Design, Coruscant, Menü-Designs, uvm.

17 x Star Wars Darth Maul - Artwork



Guilty Gear Xrd: Rev 2 JAP Termin / Video Download 15.01.17 - Arc System Works gibt bekannt, dass das Prügelspiel Guilty Gear Xrd: Rev 2 (PS4, PS3, Arc) im Frühjahr 2017 in die japanischen Spielhallen kommen wird.

Guilty Gear Xrd: Rev 2 Announcement Trailer

Samstag, 14.01.17





Super Bomberman R entsteht beim Original Bomberman Team / Download-Größe 4GB 14.01.17 - Konamis Super Bomberman R entsteht bei den Original-Entwicklern der früheren Episoden, wie ein Firmensprecher gegenüber Siliconera bestätigt hat.



Das Projekt wurde von Nintendo und Konami ins Leben gerufen. Das Entwickler-Team befindet sich bei Konami und besteht aus ehemaligen Hudson-Leuten, die schon an früheren Bomberman-Spielen mitgearbeitet haben. Unterstützt werden sie von Heaxadrive (Final Fantasy Type-0 HD PS4/Xbox One, The 3rd Birthday PSP).



Super Bomberman R kommt in den stationäeren Einzelhandel und wird auch als Download angeboten, der eine Größe von 4GB haben wird. Release: 03.03.17 (Europa)

Siliconera: "Super Bomberman R Is Being Made By Former Bomberman Staff"



Switch unterstützt microSD Cards bis 256GB 14.01.17 - Die Switch kann microSDXC Cards mit einer Speicherkapazität von bis zu 256GB verwenden. Das bestätigte Nintendo in einem Treehouse Live Stream, wie GameInformer meldet.



Switch ohne Lieferengpass wie Nintendo Classic Mini 14.01.17 - Bei der Switch soll es keine Lieferengpässe wie bei Nintendos Retro-Konsole Nintendo Classic Mini: NES geben. Das verspricht Reggie Fils-Aime, der Präsident von Nintendo of America.



Im ersten Monat der Veröffentlichung sollen 2 Mio. Switch weltweit in den Handel kommen. Diese Menge sieht Fils-Aime als sehr hoch an, weil der März kein saisonales Geschäft wie Weihnachten darstellt.



"Unser Fokus liegt darauf, sicherzustellen, dass der Kunde, der eine Switch kaufen will, diese auch kaufen kann", sagt Fils-Aime. Beim Nintendo Classic Mini: NES hat Nintendo die weltweite Nachfrage drastisch unterschätzt. Allerdings soll die Retro-Konsole weiterhin produziert und - zumindest in Nordamerika - an den Handel ausgeliefert werden.

MyNintendoNews: "Reggie Says That The Switch Won't Have The NES Classic's Supply Issues"



Adventure Syberia 3 auch für Switch 14.01.17 - Microids gibt bekannt, dass das Adventure Syberia 3 (PS4, Xbox One) auch für die Switch auf den Markt kommen wird. Während PS4- und Xbox One-Version im 1. Quartal 2017 in Europa erscheinen sollen, will Microids den Switch-Termin bald mitteilen.

Syberia: "We are glad to inform you that #Syberia3 is currently under development on #NintendoSwitch"



Kein Switch-Bundle: Nintendo erklärt fehlendes Beipackspiel 14.01.17 - Die Switch wird weltweit ohne Beipackspiel auf den Markt kommen. Nintendos amerikanischer Präsident Reggie Fils-Aime hat gegenüber Gamespot erklärt, weshalb Nintendo sich gegen ein Bundle entschied.



Zum einen will Nintendo es den Kunden überlassen, ein Spiel auszuwählen; die Kunden sollen selbst entscheiden, was sie spielen wollen. Zum anderen war es Nintendo nur durch Wegfall eines Beipackspiels möglich, den Preispunkt von USD 299,99 (in den USA) halten zu können. Release: 03.03.17 (Europa)

Gamespot: "Why Switch Doesn't Include Any Bundled Games - After landing on the $300 price, Nintendo decided to leave it to consumers to choose what games to buy."



Super Mario Odyssey ist für "Hardcore Gamer" wie Mario 64 / 2 Videos 14.01.17 - Nintendos Jump'n Run Super Mario Odyssey richtet sich in erster Linie an "Hardcore Gamer". Das sagte Mario-Schöpfer Shigeru Miyamoto von Nintendo im Treehouse Live Stream.



In der 30-järhigen Geschichte von Mario schwankten der Schwierigkeitsgrad und die Zielgruppe ständig hin und her. Super Mario 64 (N64) und Super Mario Sunshine (GC) hatten "Hardcore Gamer" im Auge, während Super Mario Galaxy (Wii) und sein Nachfolger auf der Wii U ein größeres Publium ansprechen sollten.



Super Mario Odyssey soll zu den Wurzeln der 3D-Mario-Spiele zurückkehren und eher die "Hardcore Gamer" ansprechen.

2 x New in-game Super Mario Odyssey footage

Gamespot: "Super Mario Odyssey Is on the "Core Side," Like Super Mario 64, Miyamoto Says"



18 Videos zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild 14.01.17 - Hier sind 18 neue Videos zu Nintendos Action/Adventure The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch, Wii U). Release: 03.03.17 (Europa)

Zelda: Breath of the Wild - New Gameplay Videos Switch Event



3 Videos zu Fast RMX 14.01.17 - Hier sind drei Videos zum futuristischen Rennspiel Fast RMX von Shin'en, die von Nintendos Switch Event stammen. Release: TBA (Europa)

DOWNLOAD VIDEO (3 x Fast RMX - Nintendo Demo Gameplay)



USA: Neuankündigungen im PlayStation Network 14.01.17 - Hier sind einige Neuheiten, die Sony in der nächsten Woche im amerikanischen PlayStation Network veröffentlichen will.



- 2064: Read Only Memories (PS4)

- Atelier Shallie Plus: Alchemists of the Dusk Sea (PS Vita)

- Dead Effect 2 (PS4)

- Fate/Extella: The Umbral Star (PS4, PS Vita)

- The Flame in the Flood: Complete Edition (PS4)

- Gravity Rush 2 (PS4)

- Joe's Diner (PS4)

- Quest of Dungeons (PS4)

- RWBY: Grimm Eclipse (PS4)

- Siegecraft Commander (PS4)

- Supermagical (PS Vita)

PlayStation: "The Drop: New PlayStation Games for 1/17/2017"



God of War: Kratos' Sohn heißt Atreus 14.01.17 - Der Sohn von Kratos in Sonys God of War heißt Atreus. Das hat Fabiano Banin durch das MP3 Tag des Soundtracks herausgefunden, was von Creative Director Cory Barlog bestätigt wurde.



Es handelt sich um einen griechischen Namen, so dass Kratos' Sohn nicht auf einem nordischen Charakter basiert. Release: TBA (Europa)



Serious Sam (Xbox 360) nicht für Xbox One geplant 14.01.17 - Das Croteam gibt bekannt, dass man derzeit keine Pläne hat, die Serious Sam-Spiele der Xbox 360 via Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox One anzubieten.



Auf der Xbox 360 wurden Serious Sam 3: BFE, Serious Sam HD: The Second Encounter und Serious Sam HD: The First Encounter veröffentlicht.

Reddit: "There are no plans for Serious Sam games to become backwards compatible at this time."



Friday the 13th: The Game mit Jason aus "Friday the 13th, Part 6: Jason Lives" / Video Download 14.01.17 - Gun Media gibt bekannt, dass Jason aus dem Film "Friday the 13th, Part 6: Jason Lives" in dem Actionspiel Friday the 13th: The Game (PS4, Xbox One) mitspielen wird.



Das Modell ist in einem neuen Video zu sehen: Jason wirft Messer und besitzt einen Sperr. Außerdem steuern The Misfift ihren Song "Friday the 13th" (MISFITS "FRIDAY THE 13TH" CD & LP") zum Soundtrack des Spiels bei. Release: Frühjahr 2017 (Europa)

Friday the 13th: The Game - Misfits 'Friday the 13th' and Jason Part 6 Gameplay Reveal



Has Been Heroes Video Download 14.01.17 - Hier ist ein neues Video zur Switch-Version von Frozenbytes Actionspiel Has Been Heroes (PS4, Xbox One, Switch). Release: März 2017 (Europa)

Nintendo Switch: Has-Been Heroes Gameplay Demo - Treehouse Live



Sonic Mania Video Download 14.01.17 - Hier ist ein neues Video zu Segas Actionspiel Sonic Mania (PS4, Xbox One, Switch). Release: 2. Quartal 2017 (Europa)

Sonic Mania - Nintendo Switch Gameplay

Freitag, 13.01.17





Switch erscheint weltweit am 3. März 2017 / Konsole ist Region-Free / Akku-Laufzeit 2,5 - 6 Stunden 13.01.17 - Nintendo gibt bekannt, dass die Switch am 03.03.17 in Japan, den USA und den wichtigsten Ländern Europas auf den Markt kommen wird.



Der Preis beträgt Yen 29.980 (EUR 245 / USD 260) in Japan und USD 299,99 (EUR 282 / USD 34.500) in den USA. Für Europa nennt Nintendo keinen Preis und verweist an den Handel, wo der Kunde den Preis erfragen soll - auf Amazon.de ist sie gerade für EUR 329,99 vorbestellbar.



Die Switch wird Region-Free sein und besitzt damit keine Ländersperre: Spiele aus Japan sind damit auf US-Konsolen lauffähig, amerikanische Spiele auf europäischen Systemen, usw.



Die Akku-Laufzeit soll zwischen 2,5 Std. und 6 Std. liegen; je nachdem, welches Spiel gespielt wird. Ist der Akku voll geladen, kann man etwa drei Stunden lang The Legend of Zelda: Breath of the Wild spielen. Das Aufladen funktioniert über USB-C und dauert maximal 3,5 Stunden.



Die Nutzung des Internet-Services für die Switch soll bis Herbst 2017 kostenlos sein. Anschließend wird die Nutzung kostenpflichtig, so wie es auch bei Xbox Live und PSN der Fall ist. Dann können sich Abonnenten jeden Monat kostenlose ein NES- oder Super NES-Spiel - mit Online-Funktionen - herunterladen.



Features Online-Service für Abonnenten

- Online-Spielen

- Online Lobby & Voice Chat App

- Monatlicher Spiele-Download

- Exklusive Angebote



Features Online-Service für Nicht-Abonnenten (Zugriff auch mit Abo)

- eShop-Zugang

- Freunde verwalten

- Screenshots in sozialen Medien teilen

- Zugang zur Switch Kindersicherungs-App



Der Verpackungsinhalt der Switch

- Nintendo Switch Konsole

- Joy-Con (Links und Rechts)

- Nintendo Switch Dock

- Joy-Con Grip

- Nintendo Switch Netzteil

- HDMI-Kabel

- Joy-Con Halteschlaufen



Nintendo Switch wird in zwei Versionen erhältlich sein: eine mit einem Satz grauer Joy-Con und eine, in der die beiden Controller in Neon-Rot und in Neon-Blau gehalten sind.

Nintendo Switch Verpackung & Inhalte

YouTube: "Nintendo Switch Präsentation 2017"



11 Hardware-Fotos und -Video der Switch 13.01.17 - Nintendo hat auf 11 Bildern die Switch-Hardware mitsamt allen Anschlüssen und Details vorgestellt. In einem Video wird die Hardware von Nintendo Treehouse näher unter die Lupe genommen. Release: 03.03.17 (Europa)

Closer look at Switch hardware - Nintendo Treehouse Live with Nintendo Switch

11 x Switch Hardware



Super Mario Odyssey von Nintendo angekündigt / Video Download 13.01.17 - Nintendo gibt bekannt, dass man das Jump'n Run Super Mario Odyssey für die Switch entwickelt.



Mario hüpft in dem Sandbox-Titel durch eine realistisch aussehende Stadt, erkundet aber auch typische Mario-Schauplätze wie eine Welt mit schwebenden Plattformen, einen Sumpf, eine Ort mit Kristallen, einen Strand, uvm.



Er kann seine Mütze nach vorne werfen, auf sie springen und sie fliegt wieder auf seinen Kopf zurück. Die Mütze besitzt auch Augen und ist lebendig. Mit einem Luftschiff reist Mario zwischen verschiedenen Welten hin und her. Release: Weihnachtsgeschäft 2017 (Europa)

DOWNLOAD VIDEO (Super Mario Odyssey Reveal Trailer)



The Legend of Zelda: Breath of the Wild PAL Termin / Video Download / Sonderauflagen geplant / Download-Größe 13.4GB 13.01.17 - Nintendo gibt bekannt, dass das Action/Adventure The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch, Wii U) am 03.03.17 in Europa in den Handel kommen wird.



Neben einer Standard-Version soll es auch eine Special Edition und eine Master Edition in den USA geben:



Special Edition für USD 99,99

- Spiel The Legend of Zelda: Breath of the Wild

- Sheikah Tasche

- Sheikah Münze

- Relic of Hyrule: Calamity Ganon Tapestry

- Karte

- Soundtrack CD



Master Edition für USD 129,99

- Alle Inhalte der Special Edition

- Modell "Master Sword of Resurrection" (Master-Schwert des Lebens)



In Europa ist eine Limited Edition geplant:

- Spiel The Legend of Zelda: Breath of the Wild

- Modell "Master Sword of Resurrection" (Master-Schwert des Lebens)

- Soundrack CD



Wer das Spiel als digitalen Download für die Switch kauft, muss mit einer Download-Größe von 13.4GB rechnen; auf der Wii U ist der Download 13GB groß, wie sich Nintendos Website entnehmen lässt.

Zelda: Breath of the Wild Special Edition & Master Edition Announced

Zelda: Breath of the Wild - Story & Release Date Trailer



Puyo Puyo Tetris von Sega angekündigt / PAL Termin / Video Download 13.01.17 - Sega gibt bekannt, dass man das Puzzlespiel Puyo Puyo Tetris (PS4) auch für die Switch entwickelt.



Puyo Puyo Tetris beinhaltet eine Vielzahl verschiedener Spielmodi: Vom Einzelspieler über einen Wettkampfmodus, bis hin zu 4-Spieler Arcade-Varianten.



Adventure ist der Einzelspieler-Modus, der über 10 einzigartige Szenarien, jede bestehend aus zehn Missionen mit verschiedenen Charakteren der Puyo Puyo- und Tetris-Universen, bietet. Jede Mission enthält individuelle Herausforderungen, welche der Spieler in vorgegebener Reihenfolge meistern muss.



Multiplayer Arcade ist ein lokaler Mehrspielermodus, der für bis zu vier Spieler verschiedene Varianten bietet und Wettkampf-Feeling garantieren soll (Versus, Fusion, Big Bang, Party).



Im globalen Wettstreit treten Spieler online in verschiedenen Disziplinen gegen bis zu vier Kontrahenten aus der ganzen Welt an. Release: Herbst 2017 (Europa)

Puyo Puyo Tetris Teaser Trailer



NeoGeo-Klassiker für Switch geplant / 8 Bilder 13.01.17 - Hamster gibt bekannt, dass man die Ake Aka NEOGEO- und Arcade Achives-Serien für die Switch ab März 2017 in Japan veröffentlichen wird. Der Preis pro Spiel liegt bei Yen 823, den Anfang machen fünf Titel:



- The King of Fighters'98 (SNK)

- Waku Waku 7 (SunSoft)

- Shock Trooper (SNK)

- World Heroes Perfect (SNK)

- Metal Slug 3 (SNK)

8 x NeoGeo Klassiker

Famitsu: ""NEOGEO"の名作をNintendo Switchで遊べる!『ザ・キング・オブ・ファイターズ'98』など5タイトルが配信決定"



Ubisoft stellt Switch Spiele-Lineup vor 13.01.17 - Ubisoft gibt bekannt, dass man ab folgenden Spielen für die Switch arbeitet:



- Just Dance 2017

* Release: 03.03.17 (Europa)

* Der Charts Hit "How Deep Is Your Love" von Calvin Harris & Disciples wird als exklusiver Track für Nintendo Switch-Besitzer über Just Dance Unlimited verfügbar sein. Zu diesem Song kommen 40 weitere Tracks hinzu, die schon im Spiel verfügbar sind, einschließlich "Lean On" von Major Lazer ft. MØ & DJ Snake, neue Songs wie "Don't Wanna Know" von Maroon 5, Partyhits wie "Single Ladies (Put a Ring on It)" von Beyoncé und Klassiker wie "Don't Stop Me Now" von Queen.



Nintendo Switch-Spieler haben zudem drei Monate lang freien Zugang zu Just Dance Unlimited, dem Abo-basierten Streaming-Dienst, der mehr als 200 zusätzliche Songs bereithält und Zugang zu exklusiven Titeln sowie neuen Inhalten bietet, die ständig hinzugefügt werden.



- Rayman Legends Definitive Edition

* Release: TBA (Europa)

* Diese Edition beinhaltet alle traditionellen Eigenschaften des Spiels, einschließlich Kung Foot und weiteren neuen Überraschungen. Rayman, Globox, und die Teensies wandern durch den Zauberwald, als sie ein geheimnisvolles Zelt, gefüllt mit einer Reihe von faszinierenden Gemälden, entdecken.



Als sie es näher betrachten, bemerken sie, dass jedes Bild scheinbar die Geschichte einer geheimnisumwobenen Welt erzählt. Beim näheren Betrachten eines Gemäldes, das ein mittelalterliches Land zeigt, werden sie plötzlich in das Kunstwerk gesaugt und das Abenteuer beginnt. Die Bande muss durch verschiedene Welten laufen, springen und kämpfen, um sich und die Welt zu retten und die Geheimnisse der legendären Gemälde zu enthüllen.



- Steep

* Release: TBA (Europa)

* In Steep besuchen Spieler die Alpen und fahren auf Skiern und Snowboards oder fliegen mit Wingsuits und Paraglidern durch eine gigantische und mit Herausforderungen gefüllte, offene Spielwelt.



Shin'en entwickelt Fast RMX / 4 Bilder 13.01.17 - Shin'en gibt bekannt, dass man an dem futuristischen Rennspiel Fast RMX arbeitet; es basiert auf Fast Racing NEO (Wii U).



Das Spiel läuft mit 60 fps und 1080p Auflösung. Es sollen mehr als dreißig Strecken geboten werden, die Canyons, Alpen, Städte, uvm. zeigen. 15 Rennmaschinen stehen dem Spieler zur Wahl.



Mehrspieler-Duelle sind im geteilten Bildschirm (4 Spieler), lokal (8 Spieler) oder online (8 Spieler) möglich. Release: TBA (Europa)

4 x Fast RMX



Joy-Con Lenkrad von Nintendo vorgestellt 13.01.17 - Nintendo gibt bekannt, dass ein Joy-Con Lenkrad am 28.04.17 in Japan auf den Markt kommen wird; zeitgleich wird das Zubehör wohl auch in Deutschland zu haben sein.



In das Lenkrad lässt sich ein Joy-Con einlegen, so dass z.B. Mario Kart 8 Deluxe damit gesteuert werden kann. Zwei solcher Lenkräder befinden sich in der Verpackung. Preis: Yen 1.480 (EUR 12 / USD 13).

Joy-Con Lenkrad



Rollenspiel Project Octopath Traveler bei Square Enix geplant / Video Download 13.01.17 - Square Enix gibt bekannt, dass der Bravely Default-Entwickler Silicon Studio an dem Rollenspiel Project Octopath Traveler arbeitet. Das Spiel setzt auf 2D Sprites, die auf der Switch auf völlig neue Weise dargestellt werden sollen. Details wurden nicht genannt. Release: TBA (Japan)

DOWNLOAD VIDEO (Project OCTOPATH TRAVELER)



Tales of Rollenspiel für Switch geplant 13.01.17 - Bandai Namco plant die Veröffentlichung eines Rollenspiels aus seiner Tales of-Serie für die Switch. Das geht aus einer Ankündigung auf Nintendos offizieller Website hervor. Einzelheiten wurden nicht genannt. Release: TBA (Japan)



Xenoblade Chronicles 2 bei Monolith Soft in Arbeit / Video Download 13.01.17 - Monolith Soft gibt bekannt, dass man an dem Rollenspiel Xenoblade Chronicles 2 arbeitet. Release: 2017 (Japan)

Xenoblade 2 Reveal Trailer



Shin Megami Tensei für Switch in Vorbereitung / Video Download / Homepage eröffnet 13.01.17 - Atlus gibt bekannt, dass man ein Rollenspiel aus seiner Shin Megami Tensei-Reihe für die Switch entwickeln wird.



Das Spiel wurde bislang nur für Japan angekündigt - ob es auch in Europa/USA auf den Markt kommen wird, kann Atlus zum momentanen Zeitpunkt noch nicht sagen. Release: TBA (Japan)

Shin Megami Tensei - Teaser

Offizielle Homepage: "Shin Megami Tensei"



Capcom enthüllt Ultra Street Fighter II The Final Challengers / 11 Bilder / Video Download 13.01.17 - Capcom gibt bekannt, dass man an dem Prügelspiel Ultra Street Fighter II The Final Challengers für Switch arbeitet.



Das 1992 veröffentlichte Street Fighter II kehrt mit allen klassischen Charakteren, neuen Features und den beiden neuen Kämpfern Evil Ryu und Violent Ken zurück.



Der Grafik-Stil ist wahlweise im traditionellen Pixel-Art-Design gehalten, um ein nostalgisches Spielerlebnis hervorzurufen. Dazu kommt alternativ aber auch ein komplett moderner Look für die Switch.



Neben dem Standard-Kampf Mann-gegen-Mann gibt es auch die Möglichkeit, gemeinsam mit einem Freund gegen einen Computer-Gegner anzutreten. Release: TBA (Europa)

Ultra Street Fighter II The Final Challengers

11 x Ultra Street Fighter II The Final Challengers



Nintendo kündigt 1-2-Switch! an / Video Download 13.01.17 - Nintendo hat die Minispiel-Sammlung 1-2-Switch! vorgestellt, die am 03.03.17 als Starttitel in Europa erscheinen soll.



1 2 Switch kann auch ohne Switch und Bildschirm gespielt werden, da sich die Spieler auf Joy-Con und Feedback konzentrieren. In dem Party-Spiel gibt es Wildwest-Duelle, u.ä.

1 2 Switch Reveal Trailer (Nintendo Switch)



Minna de Wai Wai! Spelunker bei Square Enix in Arbeit 13.01.17 - Square Enix gibt bekannt, dass man an dem Actionspiel Spelunker World arbeitet. Einzelheiten und ein Termin wurden nicht genannt.



I am Setsuna von Square Enix auch für Switch / Video Download 13.01.17 - Square Enix gibt bekannt, dass Tokyo RPG Factory das Rollenspiel I am Setsuna (PS4) für die Switch umsetzen wird. Release: TBA (Europa)

I am Setsuna - Switch



Japan: Nintendo stellt Start- & Spiele-Lineup vor 13.01.17 - Nintendo hat das Start- und Spiele-Lineup für die Switch in Japan vorgestellt, soweit die Titel schon Termine haben.



03.03.17

- 1 2 Switch

- Disgaea 5

- Dragon Quest Heroes I & II

- I Am Setsuna

- Nobunaga's Ambition: Sphere of Influence with Power Up Kit - Puyo Puyo Tetris S

- Romance of the Three Kingdoms 13 with Power Up Kit

- Snipperclips

- Super Bomberman R

- The Legend of Zelda: Breath of the Wild



28.04.17

- Mario Kart 8 Deluxe



Frühjahr 2017

- ARMS

- Minna de Waiwai! Spelunker



Sommer 2017

- Splatoon 2



Winter 2017

- Super Mario Odyssey



2017

- Xenoblade 2



Ohne Termin

- Arcade Archives

- BlazBlue

- Derby Stallion - Dragon Ball Xenoverse 2

- Dragon Quest X

- Dragon Quest XI

- FIFA

- Fire Emblem Warriors

- Minecraft: Switch Edition

- NBA 2k18

- New Frontier Days: Founding Pioneers

- Project Octopath Traveler

- Project Sonic 2017

- Shin Megami Tensei

- Sonic Mania

- Story of Seasons

- Taiko no Tatsujin

- Tales of

- The Elder Scrolls V: Skyrim

- Ultra Street Fighter II: The Final Challengers

Nintendo: "Lineup"



Nintendo enthüllt Mario Kart 8 Deluxe / PAL & USA Termin / Video Download 13.01.17 - Nintendo gibt bekannt, dass man an dem Rennspiel Mario Kart 8 Deluxe arbeitet. Es gibt in der Neuauflage lokale, drahtlose Mehrspieler-Duelle mit bis zu acht Teilnehmern.



Aus der Wii U-Version sind alle Strecken (inkl. DLCs) und Charaktere enthalten. Dazu kommen noch neue Fahrer, wie z.B. Inkling Girl und Inkling Boy aus Splatoon, King Boo, Dry Bones und Bowser Jr.



Der Battle Modus wurde überarbeitet und enthält auch "Balloon Battle" und "Bob-omb Blast" mit neuen Pisten (Urchin Underpass und Battle Stadium). Andere, wie GCN Luigi's Mansion und SNES Battle Course 1 kehren zurück.



Die Spieler können jetzt zwei Items gleichzeitig besitzen, worunter sich auch neue Items aus früheren Mario Kart-Episoden befinden (Boo, Feder).



Anfänger und Kinder können mit der "Smart-Lenk-Methode" leichter auf der Strecke bleiben und fahren - selbst in der Geschwindigkeitsklasse 200cc. Auf dem Fernseher soll 1080p unterstützt werden. Release: April 2017 (Europa) / 28.04.17 (USA)

Mario Kart 8 Deluxe - Reveal Trailer

BusinessWire: "Nintendo Switch Launches March 3 at $299.99"



Video zeigt komplette Switch Präsentation 2017 13.01.17 - Nintendo hat ein Video seiner heutigen Switch Präsentation 2017 veröffentlicht, in dem nochmals alle Ankündigungen zu sehen sind.

Nintendo Switch Präsentation 2017



Minecraft: Switch Edition in Vorbereitung / Ein Bild 13.01.17 - Die 4J Studios geben bekannt, dass das Aufbauspiel Minecraft: Switch Edition auf der Switch veröffentlicht wird. Release: 2017 (Europa)

Minecraft: Switch Edition



Dragon Ball: Xenoverse 2 für Switch bestätigt 13.01.17 - Bandai Namco gibt bekannt, dass das Prügelspiel Dragon Ball: Xenoverse 2 (PS4, Xbox One) für die Switch umgesetzt wird. Lokal soll es einen Co-Op-Modus geben. Weitere Details teilte Bandai Namco nicht mit. Release: TBA (Europa)



Suda 51 plant No More Heroes-Spiel / Ein Bild 13.01.17 - Suda 51 gibt bekannt, dass er ein Spiel mit Travis Touchdown aus No More Heroes (PS3, Xbox 360, Wii) für Switch in Arbeit hat. Einzelheiten nannte er nicht. Release: TBA (Europa)

Travis Touchdown - Artwork



Foto zeigt Benutzeroberfläche der Switch 13.01.17 - Hier ist ein Fotos der Benutzeroberfläche der Switch. Die Menüpunkte (von links nach rechts) sind: Game News, eShop, Album, Controller, System-Einstellungen, Sleep Mode.

Switch User Interface



Dragon Quest Heroes I und II für Switch angekündigt 13.01.17 - Nintendo gibt bekannt, dass Square Enix die Action RPGs Dragon Quest Heroes I (PS4, PS3) und Dragon Quest Heroes II (PS4, PS3, PS Vita) auch für die Switch anbieten wird.



Die Switch-Version enthält eine überarbeitete Spielbalance, alle zuvor veröffentlichten DLCs und einige neue Inhalte. Release: März 2017 (Japan)

Dragon Quest Heroes - Switch Trailer



Sega bestätigt Spiele-Entwicklung für Switch / Sonic Mania in Arbeit 13.01.17 - Sega gibt bekannt, dass man an Spielen für die Swich arbeitet. Darunter befindet sich auch das Jump'n Run Sonic Mania (PS4, Xbox One). Release: TBA (Europa)

Sonic Mania - Nintendo Switch Trailer



Nicalis stellt Redout vor / Video Download 13.01.17 - Nicalis gibt bekannt, dass 34Big Things das futuristische Rennspiel Redout für die Switch entwickelt. Das an Wipeout angelehnte Spiel soll im Handel und als Download im Frühjahr 2017 in Europa zu haben sein.

Nintendo Switch Redout Announcement Trailer



The Elder Scrolls V: Skyrim für Switch bestätigt 13.01.17 - Bethesda gibt bekannt, dass man das Rollenspiel The Elder Scrolls V: Skyrim (PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360) für Nintendos Switch umsetzen wird. Release: Herbst 2017 (Europa)



Bomberman für Switch geplant / Video Download / 9 Bilder 13.01.17 - Konami gibt bekannt, dass man an Super Bomberman R exklusiv für die Switch arbeitet.



Das Spielprinzip bleibt dem Original von 1983 treu: Mehrere Spieler steuern ihren Bomberman durch einen Labyrinth-ähnlichen Level und öffnen mit Zeitbomben Wege oder schalten andere Spieler/CPU-Gegner aus.



Super Bomberman R soll verbesserte Grafik bieten. Im "Battle Mode" kämpfen bis zu acht Spieler gegeneinander. Im "Story Mode" säubern ein oder zwei Spieler (kooperativ) eine Serie von 50 Stages. Die Entwickler versprechen 3D Stages mit dynamischen Umgebungen, lokale Mehrspieler-Kämpfe sowie Online-Schlachten. Release: 03.03.17 (Europa)

9 x Super Bomberman R

Super Bomberman R - Reveal Leak



FIFA für Switch von EA angekündigt 13.01.17 - Electronic Arts gibt bekannt, dass man seine Fußballspiel-Serie FIFA auch auf der Switch veröffentlichen wird. Termin und Details wurden nicht genannt. Release: 2017 (Europa)



Nintendo enthüllt Splatoon 2 / Video Download 13.01.17 - Nintendo gibt bekannt, dass sich das Actionspiel Splatoon 2 in Arbeit befindet. Es gibt neue Waffen und Levels. Die Steuerung ist auch mit dem Pro-Controller möglich. Mittels IR-Modus kann mit Gyro-Steuerung gespielt werden.



Splatoon 2 handelt außerdem zwei Jahre nach dem Original. Release: Sommer 2017 (Europa)

Splatoon 2 Reveal Trailer



Koei Tecmo enthüllt Fire Emblem Warriors / Video Download 13.01.17 - Koei Tecmo gibt bekannt, dass man an Fire Emblem Warriors arbeitet. Es ist eine Mischung aus Nintendos Strategiespiel-Serie Fire Emblem und der Actionspiel-Serie Warriors (jap. "Musou") von Koei Tecmo. Details liegen noch nicht vor. Release: TBA (Japan)

Fire Emblem Warriors Teaser Trailer



Nintendo stellt ARMS vor / Video Download 13.01.17 - Nintendo gibt bekannt, dass man an dem Prügelspiel ARMS arbeitet. Darin können die Charaktere ihre Arme extrem lang machen.



Es gibt eine Bewegungssteuerung, indem man mit die Joy-Cons schlägt und durch Änderung des Winkels die Schlagvariante wählt. ARMS ist lokal auf einem Bildschirm, mit zwei Switch und online spielbar. Release: Frühjahr 2017 (Europa)

2 x ARMS Reveal Trailer (Switch Presentation)



Video mit Joy-Con Demonstration 13.01.17 - Hier ist ein Video mit einer Demonstration des Joy-Con: Die Controller werden vom Joy-Con Grip entfernt, an das Nintendo Switch Dock befestigt und wieder mit dem Grip verbunden.

Nintendo Switch Joy-Con Demonstration



PS4 war meistverkaufte Konsole im Dezember in den USA 13.01.17 - Die NPD Group gibt bekannt, dass die PS4 die meistverkaufte Konsole im Dezember 2016 in den USA war. Stückzahlen wurden nicht genannt.

Venturebeat: "PlayStation 4 was the top-selling home console in December in the United States"



Titanfall 2 erhält neuen Modus "Live Fire", neue Karten und neue Oberfläche 13.01.17 - Respawn gibt bekannt, dass man für den Shooter Titanfall 2 (PS4, Xbox One) den kostenlosen Modus "Live Fire" demnächst veröffentlichen wird.



Es handelt sich um einen rasanten 6-gegen-6 Piloten-Modus, der Nahkämpfe an vorderster Front bieten wird. In diesem rundenbasierten Best of 5-Modus ohne Respawns haben die Spieler nur eine Minute Zeit, um das gegnerische Team zu besiegen und die Runde zu gewinnen.



Man gewinnt die Runde aber auch, wenn sein Team am Ende der Runde die neutrale Flagge hält. Das Ganze ist laut Respawn schnell und abgefahren, damit man an seinem Teamwork und seiner Beweglichkeit arbeiten kannt. Außerdem führen die Macher mit Stacks und Meadow zwei neue Karten ein, die speziell für Live Fire entwickelt wurden.



Die nur in der Live-Fire-Playlist spielbaren Karten sind eng umgrenzte Todeszonen, die perfekt auf die Rasanz und Intensität des Modus abgestimmt sind.



Neben Live Fire und den beiden neuen Karten für diesen Modus wird Respawn auch eine neue Coliseum-Karte namens Columns und eine weitere Piloten-Exekution sowie mehrere neue Commander-Intros für die einzelnen Gruppierungen einführen. Weitere Infos, wann diese neuen kostenlosen Inhalte erscheinen werden, sollen in Kürze bekannt gegeben werden.



Die Entwickler haben außerdem an einem umfassenden Update der Playlist-Oberfläche gearbeitet. Sie stimmen mit dem Großteil des Feedbacks überein, dass die Aufteilung von Spielmodi auf zwei Bildschirme kein ideales Spielerlebnis ermöglicht.



Das Team hat daher an einer neuen Oberfläche für das nächste Inhaltsupdate für Konsolen gearbeitet. Respawn hat sich zum Ziel gesetzt, dass Spieler ihre eigenen "Mixtapes" erstellen und die Modi bestimmen können, denen sie zugeteilt werden. Will man nur Materialschlacht, Verstärkter Hardpoint oder Last Titan Standing spielen? Dann soll man einfach die gewünschten Modi auswählen und den Spielen-Button drücken. Weitere Informationen dazu folgen in den nächsten Wochen.

Titanfall: "Willkommen bei Live Fire"