Naughty Dog enthüllt The Last of Us 2 03.12.16 - Naughty Dog hat das Action/Adventure The Last of Us - Part II auf der PlayStation Experience mit einem ersten Trailer enthüllt. Die Entwickler versprechen ein tiefgehendes, schmerzhaftes und emotionales Abenteuer mit Ellie und Joel. Release: TBA (Europa)

The Last of Us Part 2 Reveal Trailer - Playstation Experience 2016

NieR Automata Live Stream am 27. Januar 26.01.17 - Square Enix gibt bekannt, dass ein Live Stream zum Action-Rollenspiel NieR Automata am 27.01.17 um 12:00 Uhr (MEZ) veröffentlicht wird. Der Stream wird auf YouTube und NicoNico übertragen.



Darin werden Director Yoko Taro, Produzent Yosuke Saito, Game Designer Takahisa Taura von Platinum Games und viele andere über das Spiel sprechen. Release: 10.03.17 (Europa)



Neue Bilder zu Nioh 26.01.17 - Hier sind neue Bilder zum Actionspiel Nioh von Koei Tecmo. Release: 08.02.17 (Europa)

Nioh



Death Stranding: Video stellt Kojima Productions vor / 16 Bilder 26.01.17 - IGN hat die Kojma Productions besucht, die an Death Straning (PS4) arbeiten. In einem Video sprechen Hideo Kojima und einige Kollegen über ihre Arbeit und das Studio. Auf 16 Fotos wird das Studio zudem vorgestellt.

16 x Kojima Productions

Kojima Explains Theory Behind New Death Stranding Studio - IGN Exclusive



Xbox Project Scorpio angeblich ohne Jaguar CPU 26.01.17 - Die Xbox Project Scorpio von Microsoft soll angeblich keine Jaguar CPU mehr besitzen, wie sie in der Standard Xbox One verbaut wurde. Das behauptet Jez Corden, Senior Editor von Windows Central.



Er schreibt, dass er "zu 99 Prozent sicher ist, dass sich keine Jaguar CPU in Scorpio befindet". Ob Microsoft deshalb auf die Zen-Architektur von AMD zurückgreift, bleibt abzuwarten.



Die Xbox Project Scorpio soll Ende 2017 in Europa auf den Markt kommen.



Microsoft entfernt Snap Feature 26.01.17 - Microsoft gibt bekannt, dass man das Snap Feature auf der Xbox One mit dem nächsten Update entfernen wird.



Mike Ybarra, Partner Director of Program Management, Xbox und Windows Platform bei Microsoft, erklärt, dass der Wegfall das Multitasking verbessert, die Speichernutzung reduziert, die Gesamtgeschwindigkeit erhöht und Ressourcen für andere Dinge bereitstellt.

XboxQwik: "We replaced Snap to improve multitasking, reduce memory use, improve overall speed, and free up resources going forward for bigger things."



The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Zwischensequenzen mit Sprachausgabe 26.01.17 - In The Legend of Zelda: Breath of the Wild wird es erstmals in allen Zwischensequenzen Sprachausgabe geben. Das hat Serien-Produzent Eiji Aonuma von Nintendo bestätigt. Release: 03.03.17 (Europa)

Gamekult: "Eiji Aonuma : "un Zelda où l'on prend plaisir à se perdre""



Über 430.000 Besucher auf der Taipei Game Show 2017 26.01.17 - Mehr als 430.000 Besucher kamen zur Taipei Game Show 2017 (20.01.17 - 24.01.17) in Taiwan, wie die Veranstalter mitteilen.



Zum Vergleich: Die Gamescom 2016 besuchten 345.000 Menschen, die Tokyo Game Show 2016 verzeichnete 271.224 Besucher und die E3 2016 über 50.300 Besucher.

TGS: "Taipei Game Show"



Resident Evil 7: Video mit Grafik-Vergleich auf PS4, Xbox One, PC 26.01.17 - Hier ist Video zu Capcoms Resident Evil 7 (PS4, Xbox One, PC), in dem die Grafik auf PS4, Xbox One und PC (Nvidia GeForce GTX 1070) miteinander verglichen wird.

Resident Evil 7 Graphics Comparison



Dark Souls III: 8 Bilder zum DLC "The Ringed City" 26.01.17 - Bandai Namco veröffentlicht 8 Bilder zum DLC "The Ringed City" für das Action RPG Dark Souls III (PS4, Xbox One). Release: 28.03.17 (Europa)

8 x Dark Souls III - The Ringed City



The Surge PAL Termin / Video Download 26.01.17 - Focus und Deck 13 geben bekannt, dass das Rollenspiel The Surge (PS4, Xbox One) im Mai 2017 in Europa veröffentlicht wird.

The Surge - Bad day at the office



Neue Bilder zu The Great Ace Attorney 2 26.01.17 - Hier sind neue Bilder zum Adventure The Great Ace Attorney 2 von Capcom. Release: TBA (Japan)

The Great Ace Attorney 2



Top 10: Vorbesteller-Charts aus Deutschland 26.01.17 - Hier sind die aktuell 10 meistvorbestellten Spiele in Deutschland. Die Daten basieren auf Handelsangaben und wurden vom 19.01.17 bis 25.01.17 erfasst.



1. ( 1 ) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch, Nintendo)

2. ( 3 ) Mario Kart 8 Deluxe (Switch, Nintendo)

3. ( 4 ) Super Bomberman R (Switch, Nintendo)

4. ( 6 ) Horizon: Zero Dawn (PS4, Sony)

5. ( 5 ) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Wii U, Nintendo)

6. ( 7 ) Super Mario Odyssey (Switch, Nintendo)

7. (NEU) Kingdom Hearts HD 1.5 & 2.5 Remix (PS4, Square Enix)

8. (10 ) For Honor (PS4, Ubisoft)

9. (NEU) Mass Effect Andromeda (PS4, EA)

10.(NEU) Splatoon 2 (Switch, Nintendo)

Videospiel zum Filmklassiker Apocalypse Now geplant / 10 Bilder 25.01.17 - Francis Ford Coppolas Filmstudio American Zoetrope arbeitet mit Veteranen der Spiele-Industrie zusammen, um ein psychologisches Survival Horror RPG zum Filmklassiker Apocalypse Now (1979) herzustellen. Das teilt Coppola mit.



Für das Spiel konnte er die Schöpfer, Designer, Directors, Autoren und Produzenten von Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity, The Witcher, Neverwinter Nights 2, Wasteland 2, Torment: Tides of Numenera, Everquest, DC Universe Online, PlanetSide, PlanetSide 2, Star Wars Galaxies, uvm. gewinnen.



Die Finanzierung des Projektes soll mit der Crowdfunding-Plattform Kickstarter stattfinden. USD 900.000 sind für die Realisierung des Spiels notwendig.

10 x Apocalypse Now



Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Beta startet am 3. Februar / 11 Videos 25.01.17 - Hier sind 11 neue Videos zu Ubisofts Actionspiel Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands (PS4, Xbox One), für das der Beta-Test vom 03.02.17 bis 06.02.17 in Europa laufen wird. Das Pre-Loading ist für PS4 und Xbox One ab dem 01.02.17 möglich.



Anmeldungen für die Beta werden auf Ghost-Recon.Ubisoft.com angenommen. Release: 07.03.17 (Europa)

11 x Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands - Gameplay Demo



RE Engine von Resident Evil 7 ist Capcoms erste Wahl 25.01.17 - Capcoms RE Engine ist die Haupt-Engine, mit der Spiele für aktuelle Konsolen und VR-Systeme entwickelt werden sollen. Das teilt Jun Takeuchi, Managing Corporate Officer von Capcom, in einem Interview mit.



Mit der RE Engine wurde aktuell Resident Evil 7: Biohazard (PS4, Xbox One) entwickelt.

Capcom: "Developer Interviews"



Injustice 2 mit Robin / Kein Pay-To-Win-Modell geplant 25.01.17 - Die NetherRealm Studios geben bekannt, dass Robin in Injustice 2 (PS4, Xbox One) ein spielbarer Charakter sein wird.



Wie Creative Director Ed Boon mitteilt, wollen die Entwickler eine Pay-To-Win-Situation in dem Spiel verhindern: Deshalb wird es nicht möglich sein, mit Microtransactions Ausrüstung zu kaufen. Release: 16.05.17 (Europa)

Injustice 2 - Robin Gameplay Trailer

Gamespot: "New Injustice 2 Robin Gameplay Revealed, As Ed Boon Teases Obscure Characters"



Morgen Ankündigung von Square Enix und Marvel 25.01.17 - Square Enix gibt bekannt, dass man am 26.01.17 um 16:00 Uhr (MEZ) eine Ankündigung vornehmen wird. Gleichzeitig teilt Marvel mit, dass man zum selben Zeitpunkt ebenfalls eine Ankündigung vornehmen wird. Details liegen nicht vor.

Eurogamer: "Square Enix and Marvel announce is 3pm UK time tomorrow btw."



Erscheint Prey am 5. Mai? (UPDATE) 25.01.17 - Bethesda soll den Shooter Prey (PS4, Xbox One) von den Arkane Studios am 05.05.17 in den USA ausliefern. Das will GameStop erfahren haben und wirbt mit diesem Termin in einem neuen Werbeflyer (PDF).



Sollte das Datum stimmen, dann käme das Spiel etwa zur selben Zeit auch in Europa in den Handel. Bethesda hat den 05.05.17 bislang nicht bestätigt und gibt offiziell nur 2017 als Erscheinungstermin an.



UPDATE 16:00 UHR

Bethesda gibt bekannt, dass der Shooter Prey (PS4, Xbox One) am 05.05.17 in Europa erscheinen wird. Außerdem wurde noch ein neues Video veröffentlicht.

Prey - Gameplay Trailer #2



Battlefield 1 DLC "They Shall Not Pass" vorgestellt / 9 Bilder 25.01.17 - Electronic Arts und DICE haben Einzelheiten zum DLC "They Shall Not Pass" für Battlefield 1 (PS4, Xbox One) veröffentlicht, der im März 2017 in Europa erscheinen soll.



- 4 neue Karten



1. Verdun Höhen

* Der einleitende Beschuss in der Schlacht von Verdun hat weite Teile der Wälder, in denen die Spieler um die Vorherrschaft kämpfen, in Brand gesetzt. In dieser Schlacht musst du zu den Befestigungsanlagen von Verdun vorrücken, während die Artillerie unaufhörlich feuert und der "Devil's Anvil" unter den Soldaten hohe Verluste fordert.



2. Fort de Vaux

* Die erste große Auseinandersetzung des Ersten Weltkriegs innerhalb einer Festung findet in den unterirdischen Katakomben von Fort de Vaux statt. In einem Labyrinth aus dunklen Gängen und feuchten Stollen kämpfen deutsche und französische Soldaten mit Granaten, Gewehren, Bajonetten und Flammenwerfern.



3. Soissons

* Nimm an einer der größten Panzerschlachten des Ersten Weltkriegs teil. Nach dem Rückzug der 10. französische Armee mit ihren mächtigen Saint Chamond-Panzern nach Soissons wird die malerische Landschaft in den Morgenstunden zum Schauplatz heftiger Kämpfe mit Flugzeugen, Panzern und Bodentruppen.



4. Bruch

* Der Versuch, die Brücken über die Aisne zu besetzen, führt die Franzosen über ein Schlachtfeld, auf dem bereits der Mohn die rostigen Wracks vergangener Panzerschlachten überwuchert. Doch die Stille trügt, denn in diesem Labyrinth aus stählernen Bestien warten tödliche Hinterhalte. Wenn die Sonne über Fontenoy untergeht, erwacht die Schlacht.



- Neuer Spielmodus: Frontlinien

* DICE kombiniert Eroberung und Rush: Kämpft euch von Flagge zu Flagge in Richtung des gegnerischen Hauptquartiers. Habt ihr eine Flagge eingenommen, gehts zur nächsten in Richtung des gegnerischen Hauptquartiers. Habt ihr das eingenommen, geht das Spiel als Rush-Partie weiter. Das Ziel: Telegrafenmasten zu attackieren oder zu verteidigen.



- Neue Fahrzeuge

* Char 2C-Panzer

* St. Chamond Sturmgeschützpanzer



- Neue Elite-Klasse

* Der Grabenkämpfer beherrscht Nahkampfkünste, attackiert mit Kämpferkeule und einem Arsenal von Granaten.



- Neue stationäre Waffe

* Ähnlich wie das Feldgeschütz kann auch die Haubitze von einem Infanteriespieler bedient werden. Diese neue stationäre Waffe wird wie Mörser und auf Fahrzeugen montierte Artilleriegeschütze durch indirektes Zielen/Feuern bedient.

9 x Battlefield 1 - They Shall Not Pass

Battlefield: "They Shall Not Pass"



Microsoft entfernt VR-Hinweis von Scorpio-Website (UPDATE) 25.01.17 - Microsoft hat den Hinweis "Hi-Fidelity VR" von der offiziellen Website der Xbox Scorpio entfernt. Bislang bezeichnete Microsoft Scorpio als eine Konsole, die VR-kompatibel ist. Warum der VR-Hinweis ab sofort nicht mehr als ein Feature von Scorpio aufgeführt wird, ist unklar.

Gamespot: "Project Scorpio Website Removes Mention Of VR - Report"



UPDATE 19:00 UHR

Ein Microsoft-Sprecher hat gegenüber Gamespot bestätigt, dass Project Scorpio "high-fidelity VR Erfahrungen" bieten wird. Warum diese Angabe auf der Website entfernt wurde, sagte der Sprecher nicht.

Gamespot: "A Microsoft representative told GameSpot that Project Scorpio will offer "high-fidelity VR experiences""



Xbox Project Scorpio: Technische Daten offenbar überholt 25.01.17 - Die gestern veröffentlichten technischen Daten zu Xbox Project Scorpio von Digital Foundry sollen mittlerweile überholt sein. Das schreibt Jez Corden, Senior Editor von Windows Central.



Die gestrigen Infos stammen von einem Whitepaper von Microsoft, das für Spiele-Entwickler bestimmt war. Es datierte auf Frühsommer 2016. Corden teilt mit, dass er etwa zum Zeitpunkt der E3 2016 ebenfalls Scorpio-Dokumente gesehen hat und sich darin schon Dinge geändert haben.



Microsoft hat die technischen Details der Konsole noch nicht offiziell bekanntgegeben, die Ende 2017 in Europa in den Handel kommen soll.



Ori-Macher: "Xbox Project Scorpio ist voll entwickelte Next-Gen-Konsole" 25.01.17 - Thomas Mahler, Director von Ori and the Blind Forest (Xbox One, Xbox 360) der Moon Studios, hat sich zu den gestern geleakten technischen Daten von Xbox Project Scorpio geäußert.



Deuten die Daten darauf hin, dass die Xbox Scorpio leistungstechnisch womöglich der PS4 Pro sehr ähnlich ist, so sieht Mahler in der Microsoft-Konsole eher ein komplett neues Next Generation System.



"Mittlerweile sind alle Konsole X86 PCs, und die Architektur ist immer gleich. Deshalb unternahm Sony mit der PS4 diesen Schritt und entwickelte mit der PS4 Pro eine stärkere Variante", erklärt Mahler.



"Die Xbox Scorpio ist eine Next Generation Maschine mit dem Vorteil, dass alle Deine alten Spiele mit ihr kompatibel sind.Von diesem Punkt an, verlierst Du nicht einfach Deine gesamte Spielesammlung, wenn Du ein neues Next-Gen System kaufst - genau so wie beim PC.



Ich denke, dass Microsoft noch etwas mehr daran arbeiten muss, den verwirrten Leuten klar zu machen, dass Scorpio kein halbherziges Upgrade wie die PS4 Pro ist, sondern eine vollständige Next Generation Maschine, die abwärtskompatibel zu Deiner aktuellen Spielesammlung ist."

Thomas Mahler (Ori and the Blind Forest) calls Xbox Scorpio a "Full Blown Next-Generation" games console



Horizon: Zero Dawn PS4 Bundle angekündigt 25.01.17 - Sony gibt bekannt, dass man zum Action RPGs Horizon: Zero Dawn ein PS4-Hardware-Bundle am 01.03.17 in Europa veröffentlichen wird. Es besteht aus:



- Spiel Horizon: Zero Dawn (Disc)

- PS4 (1TB)

- 2 x DualShock 4 Controller

- 3 Monate PlayStation Plus

Horizon: Zero Dawn PS4 Bundle



Trophies zu Final Fantasy XII: The Zodiac Age 25.01.17 - Hier sind die Trophies zum Rollenspiel Final Fantasy XII: The Zodiac Age von Square Enix. Release: 2017 (Europa)

Final Fantasy XII: The Zodiac Age - Trophies



Nightdive schließt Turok 2 nicht aus 25.01.17 - Die Nightdive Studios können sich vorstellen, den Shooter Turok 2 Remake (Xbox One) auch für die Switch zu entwickeln. Das sagte Studioleiter Stephen Kick auf Twitch.



Voraussetzung ist allerdings, dass gute Nachfrage nach der Xbox One-Version des Spiels besteht.



Keine Pläne für Psychonauts 2 auf Switch 25.01.17 - Double Fine hat aktuell keine Pläne, Psychonauts 2 (PS4, Xbox One) für die Switch zu entwickeln. Das teilen die Entwickler auf Twitter mit.



Pikmin weiterhin für 2017 geplant 25.01.17 - Nintendo wird Pikmin weiterhin wie angekündigt 2017 auf den Markt bringen. Das hat Nintendo gegenüber IGN bestätigt.



Von dem im September 2016 angekündigten Spiel hat man seitdem nichts mehr gehört, so dass Zweifel entstanden, ob Nintendo es überhaupt noch ausliefern wird.

IGN: "任天堂、3DS版「ピクミン」は"2017年内発売の予定に変わりはない"と語る"



Fire Emblem Heroes Video Download 25.01.17 - Nintendo zeigt ein neues Video zum Strategie-Rollenspiel Fire Emblem Heroes (iOS, Android). Release: 02.02.17 (in Europa für Android), TBA (in Europa für iOS)

Fire Emblem Heroes - Heroes and Heroines



Top 10 Vorbesteller-Charts aus Japan 25.01.17 - Hier sind die derzeit 10 meistvorbestellten Spiele Japans, die von japanischen Großhändlern im Zeitraum vom 18.01.17 bis 24.01.17 ermittelt wurden.



1. (NEU) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch, Nintendo)

2. ( 1 ) Monster Hunter XX: Double Cross (3DS, Capcom)

3. ( 2 ) Biohazard 7 (PS4, Capcom)

4. (NEU) Mario Kart 8 Deluxe (Switch, Nintendo)

5. (NEU) Fire Emblem Echoes: Mo Hitori no Eiyuu (3DS, Nintendo)

6. ( 3 ) Nier Automata (PS4, Square Enix)

7. (NEU) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Wii U, Nintendo)

8. (NEU) 1-2-Switch (Switch, Nintendo)

9. ( 4 ) Super Robot Taisen V (PS4, Bandai Namco)

10.(NEU) Nioh (PS4, Koei Tecmo)

Ubisoft kauft Guitar Hero Live- & DJ Hero-Entwickler von Activision 24.01.17 - Ubisoft gibt bekannt, dass man das britische Entwicklungsstudio FreeStyle Games von Activision gekauft hat. Der Entwickler ist u.a. für die Guitar Hero Live- und DJ Hero-Serien verantwortlich.



Das Studio heißt fortan Ubisoft Leamington und hat seinen Sitz in Leamington Spa. Es soll mit Ubisoft Reflections und anderen Ubisoft-Studios an "AAA"-Spielen zusammenarbeiten.

Gamespot: "Ubisoft Buys Guitar Hero Live, DJ Hero Dev From Activision"



Aktuelle Wertungen der Famitsu 24.01.17 - Hier sind neue Wertungen der japanischen Famitsu. Vier Redakteure vergeben je bis zu 10 Punkte.



Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 - Road to Boruto (PS4, Bandai Namco): 10 / 9 / 9 / 9 - (37/40)

Double Dragon IV (Arc System Works): 7 / 7 / 7 / 7 - (28/40)

Creeping Terror (3DS, Sushi Typhoon Games): 7 / 7 / 7 / 7 - (28/40)

Rive (PS4, Rainy Frog): 8 / 7 / 7 / 8 - (30/40)

Color Guardians (PS4, Fair Play Laby): 7 / 7 / 7 / 7 - (28/40)

Hako Boy! Hakobume Box (3DS, Nintendo): 8 / 8 / 9 / 9 - (34/40)



Resident Evil 7 Launch Trailer / DLCs für nächste Woche angekündigt. 24.01.17 - Capcom veröffentlicht den Launch Trailer zum Horrorspiel Resident Evil 7 (PS4, Xbox One), das ab sofort in Europa zu haben ist.



Der DLC "Banned Footage Vol. 1" (USD 9,99) soll am 31.01.17 für PS4 und am 21.02.17 für Xbox One in Europa erscheinen. Er enthält zwei Teile des "Banned Footage" und neue Spielmodi:



Bedroom: Der Spieler ist in einem Zimmer eingesperrt und muss entkommen, ohne dass Marguerite Baker bemerkt, dass er aufgestanden ist.



Nightmare: Der Spieler wehrt zahllose Feindwellen ab und muss bis zum Morgen überleben.



Extra Mode - Ethan Must Die: Ein sehr schwerer Modus ohne Handlung und Videokassetten des Hauptspiels.



Ein zweiter DLC heißt "Banned Footage Vol. 2" (USD 14,99), der am 14.02.17 auf PS4 und am 21.02.17 auf Xbox One erscheinen wird. Er enthält die beiden neuen Szenarien "21" - ein tödliches Spiel mit Lucas Baker - und "Daughters": Der Spieler erfährt, wie es der Baker-Familie vor den tragischen Ereignissen von Resident Evil 7 biohazard erging.



Dazu gibt's noch den witzigen Extra Modus "Jack's 55th Birthday": Im Wettlauf gegen die Uhr muss der Spieler Jack tonnenweise Nahrung zukommen lassen. Release: 24.01.17 (Europa)

Resident Evil 7 biohazard TAPE-4 "Biohazard" - Launch Trailer

Capcom-Unity: "The family is waiting for you - Resident Evil 7 biohazard is available now!"



Final Fantasy XV soll Monster-Lexikon erhalten / Video zum Game Developers Conference Panel 24.01.17 - UBM Technology hat ein Video zum bevorstehenden Panel von Final Fantasy XV (PS4, Xbox One) auf der Game Developers Conference (27.02.17 - 03.03.17) veröffentlicht, das den Titel "Prompto's Facebook: How a Buddy-AI Auto-Snapshots Your Adventure in FFXV" trägt.



Square Enix plant, irgendwann in Zukunft ein Update mit einer Monster-Enzyklopädie für das Rollenspiel zu veröffentlichen. Darin könnte z.B. stehen, welche Items ein Monster als Beute hinterlässt oder was seine Schwachpunkte sind. Director Hajime Tabata bestätigt, dass Square Enix an einem solchen Update arbeitet; wann es erscheinen wird, ist unklar.

GDC 2017 Flash Forward: Prompto's Facebook: How a Buddy-AI Auto-Snapshots Your Adventure in FFXV

EntertainmentStation: "現実と幻想の入り混じった新しい『ファイナルファンタジー』"



For Honor: Einladungen für Closed Beta verschickt 24.01.17 - Ubisoft hat mit dem Versand von Einladungen für die geschlossenen Beta von For Honor (PS4, Xbox One, PC) begonnen, wie aus User-Berichten hervorgeht.



Ferner hat das Pre-Loading der Beta begonnen: Wer eine Einladung erhalten hat, kann die Beta schon herunterladen und installieren - spielbar ist sie vom 26.01.17 bis 29.01.17. Release: 14.02.17 (Europa)

Reddit: "Closed Beta Mega Key thread (Invites/Extra Keys)"



Deus Ex: Mankind Divided DLC "A Criminal Past" PAL Termin 24.01.17 - Square Enix gibt bekannt, dass der DLC "A Criminal Past" für das Actionspiel Deus Ex: Mankind Divided (PS4, Xbox One) am 23.02.17 in Europa veröffentlicht wird. Der Download-Inhalt ist Teil des Season Passes, kann aber auch separat gekauft werden.



Inhatlich muss Adam Jensen in ein feindliches Gefängnis für Schwerverbrecher eindringen und sensible Informationen von einem befreundeten Undercover-Agenten beschaffen.



Neuheiten im Playstation Store in Europa 24.01.17 - Sony hat für seinen PlayStation Store in Europa einige Neuheiten angekündigt, die - wenn nicht anders angegeben - ab sofort erhältlich sind.



PS4

- Resident Evil 7 Biohazard Deluxe Edition

- Resident Evil 7 Biohazard

- Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue

- Yakuza 0

- Pineview Drive - House of Horror

- The Turing Test

- Enigmatis: The Ghosts of Maple Creek

- Subterrain **25.01.17**

- Three Fourths Home/Paranautical Activity Bundle **ab 25.01.17**

- Letter Quest/Three Fourths Home Bundle **ab 25.01.17**

- ACA Neo Geo World Heroes **ab 26.01.17**

- Tales of Berseria **ab 27.01.17**

- Digimon World: Next Order **ab 27.01.17**

- Earthlock: Festival of Magic **ab 27.01.17**

uvm.

PlayStation: "New on PlayStation Store this week: Resident Evil 7, Yakuza 0, Kingdom Hearts HD 2.8"



Japan: Phantasy Star Online 2 verzeichnet über 500.000 Downloads 24.01.17 - Sega gibt bekannt, dass das Free-To-Play Online-Rollenspiel Phantasy Star Online 2 (PS4, PS Vita, PC) über 500.000 Mal auf der PS4 in Japan heruntergeladen wurde. Das Spiel kam am 20.04.16 in Japan auf den Markt.

Famitsu: "『ファンタシースターオンライン』PS4版が国内累計50万DLを突破"



Death Stranding: Keine kreative Beteiligung von Guillermo Del Toro 24.01.17 - Der Filmemacher Guillermo Del Toro wird an Hideo Kojimas Death Stranding nicht kreativ beteiligt sein. Das sagte Del Toro gegenüber IGN. Er wird lediglich einen Charakter im Spiel darstellen. Release: TBA (Europa)

IGN: "Death Stranding: Guillermo del Toro on His Role in Hideo Kojima's Next Game"



Yakuza 0 Launch Trailer 24.01.17 - Sega zeigt den Launch Trailer zum Actionspiel Yakuza 0. Release: 24.01.17 (Europa)

Yakuza 0 | Welcome to the Neon Jungle



Zero Escape: The Nonary Games JAP Termin 24.01.17 - Spike Chunsoft gibt bekannt, dass das Adventure Zero Escape: The Nonary Games (PS4, PS Vita) am 13.04.17 in Japan erscheinen wird.

Famitsu: "【先出し週刊ファミ通】『ZERO ESCAPE 9時間9人9の扉 善人シボウデス ダブルパック』発売決定! 時を巡る名作がPS Vita、PS4、Steamで復活!(2017年1月26日発売号)"



Toukiden 2 PAL Termin / Video Download 24.01.17 - Koei Tecmo gibt bekannt, dass das Action RPG Toukiden 2 (PS4, PS Vita) am 24.03.17 in Europa ausgeliefert wird.

TOUKIDEN 2 - RELEASE DATE TRAILER



Neue Details zur Xbox Project Scorpio: Kein ESRAM, aber Checkerboard 24.01.17 - Digital Foundry hat neue Einzelheiten zur Xbox Project Scorpio erhalten, die aus einem Whitepaper aus Microsofts Entwickler-Portal stammen. Die darauf enthaltenen Daten sind auf Frühsommer 2016 datiert.



Scorpio soll demnach auf ESRAM (Embedded-SRAM) verzichten, das noch in der Xbox One zum Einsatz kommt. Da ein Spiel aber sowohl auf Project Scorpio als auch Xbox One lauffähig sein muss und es kein Scorpio-exklusiv Spiel geben darf, werden Entwickler weiterhin ihre Spiele für ESRAM optimieren müssen.



Ob stattdessen GDDR5 verwendet wird, ist aus dem Papier nicht ersichtlich - es ist aber wahrscheinlich. Die GPU soll - wie gemeldet - eine Rechenleistung von 6 Teraflops und vier Mal mehr L2 Cache besitzen. Die Hardware hat acht CPU-Kerne sowie eine Datentransferrate von 320GB pro Sekunde; hier hält Microsoft wohl an Jaguar fest.



Microsoft rät Entwicklern in dem Whitepaper, ihre Spiele mit 60 fps zu berechnen. Die Animationen sollen jedoch mit 30 fps berechnet und dann interpoliert werden. Diese Anweisung bekräftigt die Vermutung, dass Microsoft auf höher getaktete Jaguar-Kerne zurückgreift - bei einer Zen-Architektur von AMD wäre dieser Hinweis wohl überflüssig.



Es gibt überarbeitete Farbwertkompression (DCC) und einen schnelleren Rasterizer. Dazu kommt Sparse-Rendering, was dem auf der PS4 Pro bekannten Checkerboard-Rendering entspricht.



Microsofts Project Scorpio soll Ende 2017 in Europa auf den Markt kommen.

Eurogamer: "The race for 4K: how Project Scorpio targets ultra HD gaming "



Alice: Madness Returns jetzt auf Xbox One spielbar 24.01.17 - Microsoft gibt bekannt, dass der Xbox 360-Titel Alice: Madness Returns (EA, 2011) ab sofort auf der Xbox One via Abwärtskompatibilität lauffähig ist.

MajorNelson: "Xbox One Backward Compatibility"



"Games With Gold"-Spiele für Februar angekündigt 24.01.17 - Microsoft gibt bekannt, dass Xbox Live Gold-Mitglieder im Februar 2017 folgende Spiele im Rahmen des "Games with Gold"-Programms weltweit kostenlos erhalten werden:



Xbox One

- Lovers in a Dangerous Spacetime (01.02.17 - 28.02.17)

- Project Cars Digital Edition (16.02.17 - 15.03.17)



Xbox One & Xbox 360

- Monkey Island 2: Special Edition (01.02.17 - 15.02.17)

- Star Wars: The Force Unleashed (16.02.17 - 28.02.17)



Xbox Insider erhalten heute neue Xbox One Features / Video vergleicht altes und neues Interface 24.01.17 - Microsoft gibt bekannt, dass heute die erste Welle von neuen Xbox One Features für das Creators Update an Mitglieder des Xbox Insiders Programms ausgeliefert wird.



Das Update richtet sich an User, die auf Xbox One und Windows 10 PCs spielen. Es umfasst hunderte Verbesserungen, die sich speziell an Spieler richten und die Bereiche Performance, Wettbewerb, Freunde und Streamen betreffen.



Nutzer sollen schneller Zugriff auf Funktionen haben als jemals zuvor. Der Guide wurde dazu optimiert und vereinfacht. In einem Video wird die alte mit der neuen Benutzeroberfläche verglichen.

New Xbox UI Preview (Creators Update) - Before and After - First Build

MajorNelson: "First Wave Of New Xbox Update Features Ship To Select Xbox Insiders Today"



Video zeigt erstmals Touchscreen der Switch 24.01.17 - Hier ist ein neues Video zur Switch, in dem erstmals der Touchscreen ausführlich vorgestellt wird. Release: 03.03.17 (Europa)

NINTENDO SWITCH EVENT FOOTAGE! (Zelda Breath of the Wild on Handheld, ARMS, & More!)



4 Bilder zu I am Setsuna 24.01.17 - Square Enix veröffentlicht vier Bilder zum Rollenspiel I am Setsuna (PS4, Switch) von Tokyo RPG Factory, das am 03.03.17 für die Switch als digitaler Download in Europa erscheinen wird.

4 x I am Setsuna



Splash Video Download 24.01.17 - Raw Thrills zeigt ein neues Video zum Rennspiel Splash. Releae: 2017 (Europa)

Splash (gameplay)



Neue Infos zu The Great Ace Attorney 2 24.01.17 - Die Famitsu hat neue Einzelheiten zu Capcoms Adventure The Great Ace Attorney 2 veröffentlicht.



Im Mittelpunkt steht Ryunosuke Naruhodo, der im späten 19. Jahrhundert in Japan lebt und nach London reist, um einen mysteriösen Fall aufzuklären. In London trifft er auf einige berühmte Charaktere wie z.B. Sherlock Holmes.



Die Entwickler versprechen, dass es viele neue Mysterien und Fälle geben wird, die im Vorgänger nicht behandelt wurden. Wichtige Pfeiler der Geschichte sind die Weltausstellung in London, unheimliche Unterkünfte und der Besuch von Susato Mikotoba, Ryunosuke Naruhodos Partnerin, an einem Grab.



Der Fertigungsstand von The Great Ace Attorney 2 liegt bei 35 Prozent. Release: TBA (Japan)

Famitsu: "【先出し週刊ファミ通】待望の大続編が大登場! 新作スクープ『大逆転裁判2 -成歩堂龍ノ介の覺悟-』(2017年1月26日発売号)"



Mario Sports Superstars PAL & USA Termin 24.01.17 - Nintendo gibt bekannt, dass das Sportspiel Mario Sports Superstars am 24.03.17 in Europa und den USA erscheint.

Kein Resident Evil 7 für Switch 23.01.17 - Capcom hat keine Pläne, das Horrorspiel Resident Evil 7 (PS4, Xbox One) für die Switch umzusetzen. Das sagte Director Koshi Nakanishi gegenüber Daily Express. Release: 24.01.17 (Europa)

Express: "Will Capcom bring the horror to Nintendo Switch?"



The Legend of Zelda: Breath of the Wild mit Epona / Spieleberater verrät Zahl der Nebenmissionen, Dungeons 23.01.17 - In Nintendos Action/Adventure The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch, Wii U) wird auch Links Pferd Epona mitspielen. Das hat Produzent Eiji Aonuma gegenüber IGN verraten.



Wie und wo der Spieler Epona finden kann, sagte er nicht. Epona spielte bislang in vier Zelda-Titeln mit, erstmals in The Legend of Zelda: Ocarina of Time (N64).



Eine auf Amazon UK (via Google Cache) veröffentlichte Inhaltsangabe zum offiziellen Spieleberater von Breath of the Wild hat Angaben zu Puzzles, Dungeons und Quests enthalten. Der Eintrag zum Buch von Piggyback wurde mittlerweile wieder gelöscht.



Demnach enthält Breath of the Wild:



- 120 Shrine Mini-Dungeons

- 900 Korok Seed Puzzles

- 76 Nebenmissionen



Dazu kommen noch optionale Herausforderungen, Minispiele, verschiedene freischaltbare Dinge, Easter Eggs, uvm. Release: 03.03.17 (Europa)

IGN: "Zelda: Não vamos poder jogar com as vozes originais"



Switch-Vorbestellungen: Kundenandrang lässt Nintendos Website abstürzen 23.01.17 - Seit heute nimmt Nintendo in seinem japanischen Online Shop Vorbestellungen für die Switch entgegen. Der große Kundenandrang brachte die Seite nach kurzer Zeit zum abstürzen, die seit Stunden nur noch eine Fehlermeldung zeigt ("zu viel Traffic").



Auf Amazon Japan konnte die Konsole seit Samstag vorbestellt werden, die - je nach Farbvariante - bereits nach 15 Min. bzw. 35 Min. ausverkauft war. Release: 03.03.17 (Japan)



I am Setsuna PAL Termin 23.01.17 - Square Enix gibt bekannt, dass das Rollenspiel I am Setsuna (PS4, Switch) von Tokyo RPG Factory am 03.03.17 für die Switch als digitaler Download in Europa veröffentlicht wird.



Neue Downloads in Europa 23.01.17 - Nintendo hat neue Downloads angekündigt, die in dieser Woche in Europa erscheinen werden.



3DS eShop

- Butterfly: Inchworm Animation II

- Candy, Please!

- Mini Golf Resort

- Word Search 10K



New 3DS Virtual Console

- Castlevania Dracula X



Mass Effect: Andromeda: 10-stündige Trial Version für EA Access Mitglieder fünf Tage vor Auslieferung 23.01.17 - Electronic Arts gibt bekannt, dass man für das Action RPG Mass Effect: Andromeda (PS4, Xbox One) eine 10-stündige Trial Version auf der Xbox One anbieten wird.



Sie wird fünf Tage vor der offiziellen Auslieferung des Spiels zur Verfügung stehen. Voraussetzung ist eine EA Access-Mitgliedschaft.



Als EA Access Mitglied können Xbox One-Besitzer kommende EA-Spiele vor dem Erscheinungsdatum herunterladen und für begrenzte Zeit austesten, in "The Vault" auf eine Spielebibliothek von EA zugreifen und einen exklusiven Rabatt von 10 Prozent auf digitale Käufe von EA-Produkten für Xbox One erhalten. Release: 23.03.17 (Europa)

Eurogamer: "10-hour trial of Mass Effect: Andromeda out five days before launch"



The King of Fighters XIV Patch 1.11 veröffentlicht 23.01.17 - SNK gibt bekannt, dass der Patch 1.11 für das Prügelspiel The King of Fighters XIV veröffentlicht wurde.

Der Patch soll einige Fehler des Spiels korrigieren. Im kommenden Patch 1.12 sollen dann Matchmaking- und Online-Probleme behoben werden.

SNK: "最新パッチVer.1.11 配信のご案内"



Dead or Alive Xtreme 3 erhält PS VR- und PS4 Pro-Unterstützung / 10 Bilder 23.01.17 - Koei Tecmo gibt bekannt, dass für Dead or Alive Xtreme 3 der zunächst kostenlose Download "VR Passport" in Japan am 24.01.17 veröffentlicht wird.



Der DLC fügt dem Spiel PlayStation VR-Unterstützung in Form des Modus "VR Paradise" hinzu. Ab dem 28.02.17 kostet der DLC Yen 1.500, der auch die PS4 Pro unterstützt.

10 x Dead or Alive Xtreme 3

Famitsu: "『DOAX3』のPS VR専用モード"VRパラダイス"、1月24日配信決定! 製品版ユーザー向けに期間限定で無料配布"



Sega eröffnet offiziellen Yakuza Twitter-Kanal 23.01.17 - Sega hat zu seiner Yakuza-Serie einen offiziellen, englischen Twitter Kanal eröffnet. Möglicherweise sollen in Zukunft mehr Episoden der Reihe auch im Westen erscheinen, so dass man via Twitter engeren Kontakt mit den Fans halten will.



Aktuell soll Yakuza 0 am 24.01.17 in Europa und den USA auf den Markt kommen.



Über 400 Mio. PS4-Spiele weltweit verkauft 23.01.17 - Für die PS4 wurden weltweit bislang 401,1 Mio. Spiele verkauft. Das hat Hiroyuki Oda, General Manager von Sony Interactive Entertainmant Japan, auf der Taipei Game Show bestätigt.

TheWolfHall: "SIE Japan GM Apologizes For PS4 Pro And PSVR Supply Issues, Says VR Games Will Improve With Enhanced Tech"



Blue Reflection: Maboroshi ni Mau - Shoujo no Ken Video Download 23.01.17 - Koei Tecmo veröffentlicht ein neues Video zum Rollenspiel Blue Reflection: Maboroshi ni Mau - Shoujo no Ken (PS4, PS Vita) von Gust. Release: 30.03.17 (Japan)

Blue Reflection Debut - PV2



NieR Automata: Video zeigt Stage Event der Taipei Game Show 23.01.17 - Sony hat den über 30 Minuten langen Stage Event von Square Enix' Action-Rollenspiel NieR Automata auf der Taipei Game Show als Video veröffentlicht, das viele neue Spielszenen enthält. Release: 23.02.17 (Japan)

NieR Automata - Nier Automata Complete TGS Stage



Ys VIII: Lacrimosa of DANA Video Download 23.01.17 - Falcom zeigt ein neues Video zum Rollenspiel Ys VIII: Lacrimosa of DANA, das am 25.03.17 in Japan erscheint.

Ys VIII: Lacrimosa of DANA - TGS Video



The Division: Erscheinen DLC "Letztes Gefecht" und Update 1.6 am 28. Februar? / Patch Notes 23.01.17 - Ubisoft hat im offiziellen Forum ausführliche Patch Notes und Details zum DLC "Letztes Gefecht" und Update 1.6 von The Division (PS4, Xbox One) bekanntgegeben.



Commmunity Developer Yannick Banchereau schrieb in den Patch Notes, dass die Erweiterung "Letztes Gefecht" und das Update 1.6 auf allen Plattformen am 28.02.17 weltweit erscheinen werden. Wenige Minuten später wurde diese Angabe allerdings gelöscht.



Vielleicht durfte Banchereau den Termin noch nicht nennen, der wohl erst zu einem späteren Zeitpunkt offiziell von Ubisoft bekanntgegeben wird - oder er war falsch und wurde deshalb gelöscht.

Reddit: "/u/yannickbch, on the ubi forums, did you delete the line where you mentioned 28th of February, as a release date for 1.6? Can we get an estimate on that btw?"



Dark Souls III The Fire Fades Edition angekündigt / DLC "The Ringed City" PAL Termin / Video Download 23.01.17 - Bandai Namco gibt bekannt, dass der DLC "The Ringed City" für das Action RPG Dark Souls III (PS4, Xbox One) am 28.03.17 in Europa erscheinen wird.



Dieses neue Abenteuer führt die Spieler auf der Jagd nach dem Sklavenritter Gale buchstäblich an das Ende der Welt, an das ihn die Suche nach der Dunklen Seele der Menschlichkeit treibt.



Außerdem wurde die Dark Souls III The Fire Fades Edition (PS4/Xbox One) angekündigt: Es handelt sich um eine Game of the Year Edition, die alle bislang veröffentlichten DLCs des Spiels enthält. Sie soll am 21.04.17 in Europa in die Läden kommen.

Dark Souls III The Ringed City - PC/PS4/X1 - Am Ende der Welt (DLC 2 announcement trailer) (German)



30 Jahre Final Fantasy: 45 Min. Video von der Taipei Game Show 23.01.17 - Square Enix hat auf der Taipei Game Show den 30. Geburtstag von Final Fantasy mit einem 45-minütigen Stage Event auf der Taipei Game Show gefeiert. In einem dazu veröffentlichten Video sind u.a. neue Spielszenen aus Final Fantasy XII The Zodiac Age (PS4) zu sehen.

Final Fantasy 30th Anniveresary - Taipei Game Show



Taipei Game Show: For Honor-Video zeigt Stage Event 23.01.17 - Sony hat Ubisofts Stage Event zum mittelalterlichen Schwertkampfspiel For Honor (PS4, Xbox One) auf der Taipei Game Show als über 20 Minuten langes Video veröffentlicht, in dem viele neue Spielzenen enthalten sind. Release: 14.02.17 (Europa)

For Honor - Taipei Game Show Stage Event



Tekken 7 Video Download / PAL Termin 23.01.17 - Hier sind zwei neue Video zum Prügelspiel Tekken 7 (PS4, Xbox One) von Bandai Namco: Neben einem neuen offiziellen Trailer wurde auch ein Offscreen-Video von der Taipei Game Show veröffentlicht. Release: 02.06.16 (Europa)

2 x TEKKEN7 - PS4/XB1/PC - Rage and Sorrow (German Trailer), Tekken 7 - Taipei Game Show Offscreen Video



The Great Ace Attorney 2 für 3DS bestätigt / Video Download 23.01.17 - Capcom gibt bekannt, dass das Adventure The Great Ace Attorney 2 für den 3DS auf den Markt kommen wird. Release: TBA (Japan)

The Great Ace Attorney 2 - Trailer 3DS



Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission X JAP Termin 23.01.17 - Bandai Namco gibt bekannt, dass das Card-Battle-Spiel Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission X am 27.04.17 in Japan ausgeliefert wird.



Aktuelle Software-Charts aus Großbritannien 23.01.17 - UKIE und ChartTrack haben offizielle Software-Charts für den UK-Markt veröffentlicht. Die Daten beziehen sich auf letzte Woche und berücksichtigen alle Formate (auch PC).

UK Top 40



Top 30: Most Wanted Charts der Famitsu 23.01.17 - Hier sind die Most Wanted Charts der japanischen Famitsu und die 30 Spiele, auf die Spieler in Japan am meisten warten.

Top 30 Most Wanted Charts Famitsu

The Legend of Zelda: Breath of the Wild hat alternatives Ende, kein Dual-Audio 21.01.17 - Das Action/Adventure The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch, Wii U) von Nintendo wird keine "Dual Audio"-Option bieten. Das bestätigte Produzent Eiji Aonuma im Gespräch mit IGN.



Damit ist es z.B. nicht möglich, japanische statt englische Sprachausgabe zu hören. Laut Aonuma hat das Spiel ein alternatives Ende: Wenn man bestimmte Voraussetzungen erfülllt und ein paar spezielle Dinge erledigt, gelangt der Spieler zu einem anderen Ende. Release: 03.03.17 (Europa)

IGN: "Zelda: Não vamos poder jogar com as vozes originais"



For Honor: 2 Videos mit über zwei Stunden Laufzeit 21.01.17 - Ubisoft hat zwei Videos zum mittelalterlichen Schwertkampfspiel For Honor (PS4, Xbox One, PC) veröffentlicht, die von der Taipei Game Show stammen: Im ersten Video ist ein Turnier auf der Messe mit 2 1/2 Stunden Laufzeit zu sehen, das zweite Video zeigt den Aufbau von Ubisofts Messestand. Release: 14.02.17 (Europa)

2 x For Honor - Taipei Game Show Ubisoft



Gran Turismo Sport Video Download 21.01.17 - Hier ist ein neues Video zum Rennspiel Gran Turismo Sport von Sony von der Taipei Game Show. Release: 2017 (Europa)

Gran Turismo Sport - Taipei Game Show Offscreen Gameplay



Horizon: Zero Dawn Video Download / 40 minütiges Stage Event 21.01.17 - Hier ist ein 25 Minuten langes Video von einer Sony-Präsentation des Action RPGs Horizon: Zero Dawn von der Taipei Game Show, das bei Guerrilla Games entsteht. In einem zweiten Video ist ein fast 40 minütiges Stage Event mit den Entwicklern zu sehen, wo neue Spielszenen, Artworks, uvm. gezeigt wurden. Release: 01.03.17 (Europa)

2 x PlayStation Live - Horizon Zero Dawn - TGS Presentation, Horizon Stage Event



Nioh: Über 30 Min. langer Stage Event von der TGS 21.01.17 - Koei Tecmo hat seinen 32 Minuten langen Stage Event zu Nioh auf der Taipei Game Show als Video veröffentlicht. Release: 08.02.17 (Europa)

Nioh - Taipei Game Show Stage Event