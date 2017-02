Last Update: Mittwoch, 01. Februar 2017 - 18:20 Uhr

Naughty Dog enthüllt The Last of Us 2 03.12.16 - Naughty Dog hat das Action/Adventure The Last of Us - Part II auf der PlayStation Experience mit einem ersten Trailer enthüllt. Die Entwickler versprechen ein tiefgehendes, schmerzhaftes und emotionales Abenteuer mit Ellie und Joel. Release: TBA (Europa)

Aktuelle Wertungen der Famitsu 01.02.17 - Hier sind neue Wertungen der japanischen Famitsu. Vier Redakteure vergeben je bis zu 10 Punkte.



Nioh (PS4, Koei Tecmo): 10 / 9 / 9 / 8 - (36/40)

Dragon Quest Monsters: Joker 3 - Professional (3DS, Square Enix): 9 / 9 / 9 / 8 - (35/40)

Power Disc Slam (3DS, Cosen): 6 / 6 / 7 / 6 - (25/40)

Kamen Rider Atsume (3DS, Toei Animation): 7 / 7 / 7 / 5 - (26/40)

New Game! The Challenge Stage! (PS4/PS Vita, 5pb): 7 / 7 / 7 / 7 - (28/40)

Genkai! Yamadzumi Battle (3DS, Starsign): 6 / 6 / 6 / 5 - (23/40)

Yonmegami Online: Cyber Dimension Neptune (PS4, Idea Factory): 8 / 8 / 8 / 7 - (31/40)



Doom-Mitentwickler von ZeniMax gekauft 01.02.16 - Bethesdas Mutterkonzern ZeniMax hat den Doom-Mitentwickler Escalation Studios gekauft.



Das in Dallas, Texas, ansässige Studio wurde 2007 gegründet und hat am SnapMap Level Editor von Doom (PS4, Xbox One) mitgearbeitet. In einer Mitteilung von ZeniMax heißt es, dass Escalation an "einigen Projekten für PC, Konsole, Mobile und VR an der Seite von anderen ZeniMax-Studios arbeitet".



Weitere Studios von ZeniMax sind Arkane, id Software, Machine Games, Tango GameWorks, Battlecry Studios, Bethesda Game Studios und ZeniMax Online Studios.

Entlassungen bei Crytek 01.02.16 - Bei Crytek ist es zu Entlassungen gekommen, wie Eurogamer von einer firmennahen Quelle erfahren hat. Die Angaben wurden zwischenzeitlich von einem Firmenvertreter bestätigt.



15 Angestellte sollen in Frankfurt entlassen werden. Die Mitarbeiter gehörten Cryteks Vertriebs- und Marketing-Team an. Die Entlassungen sind laut Firmemmitgründer Avni Yerli notwendig, weil das Unternehmen sich verkleinern und auf Spiele-Entwicklung und Technologie konzentrieren will.

Take-Two kauft Mobile-Entwickler Social Point 01.02.16 - Take-Two gibt bekannt, dass man den spanischen Entwickler Social Point für USD 250 Mio. (EUR 231,42 Mio. / Yen 28,32 Mrd.) gekauft hat. Social Point ist ein Hersteller von Smartphone-Spielen.

Weltweite Software-Verkaufszahlen von Capcom 01.02.16 - Capcom hat weltweite Verkaufszahlen einiger Spiel veröffentlicht, die bis zum 31.12.16 erreicht wurden.



- Monster Hunter X (3DS): 900.000 St.

Release: 28.11.15 (Japan), 15.07.16 (Europa & USA)



- Resident Evil 5 (PS4/Xbox One): 750.000 St.

Release: 28.06.16 (Japan, Europa & USA)



- Resident Evil 6 (PS4/Xbox One): 700.000 St.

Release: 29.03.16 (Japan, Europa & USA)



- Dead Rising 4 (Xbox One, PC): 700.000 St.

Release: 08.12.16 (Japan), 06.12.16 (Europa & USA)

Plant Warner Ankündigung am 8. März? 01.02.16 - Warner könnte am 08.03.17 eine Ankündigung vornehmen. Das meldet IGN Frankreich unter Berufung auf eine Mitteilung von Warner. Um was es sich handelt, ist unklar.

Bereitet Ubisoft Far Cry 5 vor? 01.02.16 - Ubisoft soll angeblich an dem Shooter Far Cry 5 arbeiten. Das soll aus einer internen Liste mit Erscheinungsterminen von GameStop hervorgehen, wie SG Gaming Info herausgefunden hat.



Das Spiel soll demnach im November 2017 erscheinen, das Ubisoft noch nicht angekündigt oder bestätigt hat.

Neun-Monats-Ergebnis: Capcom mit über EUR 22 Mio. Gewinn 01.02.16 - Capcom hat die Ergebnisse für die ersten 9 Monate (01.04.16 - 31.12.16) des laufenden Geschäftsjahrs 2016 (01.04.16 - 31.03.17) bekanntgegeben.



- Nettogewinn: Yen 2,762 Mrd. (EUR 22,55 Mio. / USD 24,34 Mio.)

* Vorjahr: Yen 7,006 Mrd. (EUR 57,20 Mio. / USD 61,75 Mio.)

* Veränderung: - 60,6 Prozent



- Umsatz: Yen 53,507 Mrd. (EUR 436,87 Mio. / USD 471,63 Mio.)

* Vorjahr: Yen 57,060 Mrd. (EUR 465,88 Mio. / USD 502,94 Mio.)

* Veränderung: - 6,2 Prozent

Quartalsergebnis: Electronic Arts macht EUR 927.700 Verlust 01.02.16 - Electronic Arts hat seine Ergebnisse für das 3. Quartal (01.10.16 - 31.12.16) des laufenden Geschäftsjahres 2017 (01.04.16 - 31.03.17) bekanntgegeben.



- Nettoverlust: USD 1 Mio. (EUR 927.700 / Yen 113,52 Mio.)

* Vorjahresverlust: USD 45 Mio. (EUR 41,74 Mio. / Yen 5,10 Mrd. Mio.)



- Umsatz: USD 1,149 Mrd. (EUR 1,065 Mrd. / Yen 130,43 Mrd.)

* Vorjahr: USD 1,070 Mrd. (EUR 992,63 Mio. / Yen 121,46 Mrd.)

* Veränderung: + 7 Prozent

Mass Effect: Andromeda: EA will 3 Mio. St. im März ausliefern 01.02.17 - Electronic Arts geht davon aus, dass etwa 3 Mio. Einheiten von Mass Effect: Andromeda (PS4, Xbox One) im März 2017 weltweit an den Handel ausgeliefert werden.



Das sagte Blake J. Jorgensen, Chief Financial Officer von Electronic Arts, in einer Telefonkonferenz gegenüber Analysten. Das Spiel wird am 21.03.17 in den USA und am 23.03.17 in Europa veröffentlicht, und damit im 4. Quartal (01.01.17 - 31.03.17) des laufenden Geschäftsjahrs (01.04.16 - 31.03.17).



Jorgensen will diese 3 Mio. Einheiten in diesem 4. Geschäftsquartal an den Handel ausliefern.

Neues Need For Speed im Geschäftsjahr 2018 01.02.16 - Electronic Arts wird das neue Need For Speed-Spiel weiterhin wie geplant im Geschäftsjahr 2018 (01.04.17 - 31.03.18) auf den Markt bringen. Das bestätigte Andrew P. Wilson, CEO von Electronic Arts, in einer Telefonkonferenz des Unternehmens.

Buch "Skurriles Gaming Wissen" veröffentlicht 01.02.17 - "Skurriles Gaming-Wissen - Verrückte Fakten aus der Welt der Videospiele" heißt das 200 Seiten starke Taschenbuch von Jonas Weiser, das ab sofort erhältlich ist - z.B. bei Amazon.



In welchem Spiel sind Plakate von Final Fantasy XXVII zu finden? Warum kann der Spieler in Assassin's Creed 1 nicht schwimmen? Und was hat es mit den geheimen Telefonnummern in The Last of Us oder Infamous Second Son auf sich?



Erklärungen liefert das "Gaming-Wissen", das immer wieder zum schmökern einlädt. Der Leser erfährt, welcher Videospiel-Charakter außer Trevor aus Grand Theft Auto V noch Angst vor Clowns hat und dass Nintendo Spiele-Entwicklern auf dem NES vorschrieb, jährlich nur fünf Titel auf den Markt bringen zu dürfen.



Neben einer Taschenbuch-Ausgabe ist auch eine Kindle-Version erhältlich, die ab EUR 5,49 zu haben ist.

Derzeit kein Skate 4 in Arbeit 01.02.16 - Bei Electronic Arts wird momentan nicht an Skate 4 gearbeitet. Das bestätigte Andrew P. Wilson, CEO von Electronic Arts, in einer Telefonkonferenz.



Vor einigen Tagen hatte Daniel Lingen, Senior Manager für Community Engagement bei EA, einen Tweet einzig mit dem Hashtag #skate4 veröffentlicht.



Dadurch enstand die Vermutung, dass Electronic Arts vielleicht Skate 4 arbeiten würde. Das ist laut Wilson nicht der Fall, so dass im Geschäftsjahr 2018 (01.04.17 - 31.03.18) auch kein neues Skate erscheinen wird.

Star Wars Battlefront 2 mit Solo-Kampagne 01.02.16 - Der Shooter Star Wars Battlefront 2 wird eine Einzelspieler-Kampagne enthalten. Das sagte Andrew P. Wilson, CEO von Electronic Arts, in einer Telefonkonferenz.



Battlefront 2 soll mehr Schauplätze als der Vorgänger besitzen, ebenso mehr Spielmodi. Inhaltlich will man auf mehrere Star Wars-Epochen zurückgreifen; dies könnte auch Filme wie "The Force Awakens" und "Rogue One" betreffen.



Wilson wollte aber nicht eindeutig bestätigen, dass aus diesen zwei Filmen Charaktere und Schauplätze im Spiel auftauchen werden. Die Entwicklungsarbeiten teilen sich DICE, Criterion und die Motive Studios.

Neue Spielemarke von BioWare bis März 2018 01.02.16 - BioWare wird seine neue Spielemarke gegen Ende des Geschäftsjahres 2018 (01.04.17 - 31.03.18) von Electronic Arts veröffentlichen. Das sagte Andrew P. Wilson, CEO von Electronic Arts, in einer Telefonkonferenz.



Es handelt sich um neue Konzepte, neue Spielmechaniken und neue Geschichten, die in einem einzigartigen neuen Universum angesiedelt sind. Wilson meint, dass die Menschen wahrscheinlich anders über Actionspiele denken werden, wenn sie den neuen BioWare-Titel gesehen haben.



Das Spiel soll Freunde zusammenbringen, die auf spannende Art und Weise miteinander spielen können. "Wir freuen uns sehr auf die Zukunft dieser neuen Marke und ihre Fähigkeit, Menschen in der ganzen Welt anzusprechen", sagt Wilson.

Mehrere neue Final Fantasy-Spiele in Arbeit 01.02.17 - Bei Square Enix wird an mehreren neuen Final Fantasy-Spielen gearbeitet. Das hat Shinji Hashimoto, Brand Manager der Final Fantasy-Marke, in der aktuellen Famitsu bestätigt.



Die Veranstaltung "Final Fantasy 30th Anniversary Opening Ceremony" vor ein paar Tagen sollte nur den Anfang für die Feierlichkeiten darstellen: Es sind daher mehrere Ankündigungen in der nächsten Zeit geplant, die sich aber nicht nur auf Konsolenspiele beschränken.



Square Enix erhält viele Anfragen von Fans für ein Remake von Final Fantasy VI (SNES). Allerdings steht das nicht zur Debatte, weil das gesamte Team mit dem Final Fantasy VII Remake (PS4) beschäftigt ist, wie Hashimoto meint.



Erstmals TV Spot von Nintendo beim amerikanischen Super Bowl 01.02.17 - Nintendo gibt bekannt, dass man erstmals beim amerikanischen Super Bowl am 05.02.17 einen TV Spot zeigen wird. Es handelt sich um eine 30 Sekunden lange Werbung für Switch und The Legend of Zelda: Breath of the Wild.



Neben diesem Spot hat Nintendo noch eine längere Version (90 Sekunden) veröffentlicht.

Nintendo zeigt Entwickler-Menü der Switch / 8 Bilder / Video Download 01.02.17 - Nintendo Portugal hat einen Werbe-Trailer für die Switch auf YouTube veröffentlicht und vergessen, das Video mit dem Spielematerial zu bearbeiten. Dadurch ist eine Switch zu sehen, die kein Spiel sondern das Entwickler-Menü der Konsole anzeigt.



Aus dem Video liegen 8 Bilder vor, das mittlerweile gelöscht wurde - aber noch als Mirror auf YouTube zu finden ist.

Über einhundert Spiele bei 70 Publishern in Arbeit 01.02.17 - Für die Switch befinden sich mehr als einhundert Spiele bei 70 Publishern in Arbeit. Das bestätigte Tatsumi Kimishima, Firmenpräsident von Nintendo, auf einer Investorenkonferenz.

Project Giant Robot eingestellt 01.02.17 - Nintendo gibt bekannt, dass das Actionspiel Project Giant Robot eingestellt wurde und nicht mehr erscheinen wird.

1,5 Mio. Nintendo Classic Mini: NES weltweit verkauft 01.02.17 - Nintendo gibt bekannt, dass insgesamt 1,5 Mio. Einheiten weltweit von seiner Retro-Konsole Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System verkauft wurden. Die Hardware kam im November 2016 weltweit in den Handel.

Europa: PlayStation Plus-Spiele für Februar vorgestellt 30.11.16 - Sony gibt bekannt, dass PlayStation Plus-Mitglieder in Europa folgende Spiele kostenlos im Februar 2017 erhalten werden. Der Download ist ab dem 07.02.17 möglich:



- LittleBigPlanet 3 (PS4)

- Not a Hero (PS4)

- Starwhal (PS3/PS4)

- Anna: Extended Edition (PS3)

- Ninja Senki DX (PS Vita/PS4)

- TorqueL (PS Vita/PS4)

Cyber Danganronpa VR: Class Trial offenbar in Europa 01.02.17 - Das bislang nur in Japan veröffentlichte Cyber Danganronpa VR: Class Trial scheint wohl auch in Europa auf den Markt zu kommen. Das geht aus einer Prüfung der Altersfreigabe durch die PEGI hervor.



Eine offizielle Ankündigung von Spike Chunsoft steht noch aus.



1,6 Mio. Fire Emblem Fates verkauft 01.02.17 - Nintendo gibt bekannt, dass von dem Strategie-Rollenspiel Fire Emblem Fates 1,6 Mio. Einheiten weltweit verkauft wurden.



Etwa 500.000 Einheiten entfallen auf Japan, ungefähr 1,1 Mio. auf Europa und die USA. Das Spiel erschien in den Varianten Fire Emblem Fates: Birthright und Fire Emblem Fates: Conquest am 25.06.15 in Japan und am 19.02.16 in den USA sowie am 20.05.16 in Europa.

Fire Emblem Heroes Video Download 01.02.17 - Hier ist ein neues Video zum Strategie-Rollenspiel Fire Emblem Heroes (iOS, Android) von Nintendo. Release: 02.02.17 (in Europa für Android), TBA (in Europa für iOS)

Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan 01.02.17 - Das Marktforschungsunternehmen Media Create hat neue Hardware-Verkaufszahlen für den japanischen Markt veröffentlicht. Die Daten beziehen sich auf den Zeitraum vom 23.01.17 - 29.01.17.



Konsole Verkaufte Einheiten

(St.) Vorwoche 2017 Total

(ab 02.01.17) PS4 30.778 26.243 175.064 New 3DS LL 17.600 18.229 113.686 PS Vita 10.553 11.521 69.913 PS4 Pro 9.893 7.133 33.155 New 3DS 1.301 1.625 13.036 Wii U 710 794 5.820 PlayStation3 579 557 69.913 Xbox One 231 35 521



Aktuelle Software-Verkaufszahlen aus Japan 01.02.17 - Das Marktforschungsunternehmen Media Create hat neue Software-Verkaufszahlen für den japanischen Markt veröffentlicht. Die Daten beziehen sich auf die letzte Woche.

Top 10 Vorbesteller-Charts aus Japan 01.02.17 - Hier sind die derzeit 10 meistvorbestellten Spiele Japans, die von japanischen Großhändlern im Zeitraum vom 25.01.17 bis 31.01.17 ermittelt wurden.



1. ( 1 ) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch, Nintendo)

2. ( 2 ) Monster Hunter XX: Double Cross (3DS, Capcom)

3. ( 6 ) Nier Automata (PS4, Square Enix)

4. ( 5 ) Fire Emblem Echoes: Mo Hitori no Eiyuu (3DS, Nintendo)

5. ( 9 ) Super Robot Taisen V (PS4, Bandai Namco)

6. ( 7 ) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Wii U, Nintendo)

7. (NEU) Horizon Zero Dawn (PS4, Sony)

8. ( 4 ) Mario Kart 8 Deluxe (Switch, Nintendo)

9. (NEU) Dragon Quest Monsters: Joker 3 - Professional (3DS, Square Enix)

10.(10 ) Nioh (PS4, Koei Tecmo)

Musou Stars auf 30. März in Japan verschoben 31.01.17 - Koei Tecmo gibt bekannt, dass das Actionspiel Musou Stars (PS4, PS Vita) vom 02.03.17 auf den 30.03.17 in Japan verschoben wurde. In der Mehrzeit wollen die Entwickler die Qualität des Spiels verbessern.



Trophies zu Nioh 31.01.17 - Hier sind die Torphies zum Actionspiel Nioh von Koei Tecmo. Release: 08.02.17 (Europa)

Horizon: Zero Dawn: 36 Bilder zeigen alle Fähigkeitenbäume im Detail / Unboxing Video der Collector's Edition 31.01.17 - Hier sind 36 Bilder zum Action RPG Horizon: Zero Dawn von Guerrilla Games, auf denen alle Talente der Fähigkeitenbäume zu sehen sind.



Sie teilen sich in drei Kategorien auf: Prowler (Stealth-basierte Angriffe und Fähigkeiten), Brave (konzentriert sich auf den Kampf und bietet Fähigkeiten, welche die Präzision und den Schaden erhöhen) und Forager (verbessert Gesundheit und Beschaffung von Ressourcen).



Außerdem hat Sony ein Unboxing Video der Collector's Edition des Spiels veröffentlicht. Release: 01.03.17 (Europa)

Zettai Zetsumei Toshi 4+: Summer Memories VR Demo auf Februar verschoben 31.01.17 - Granzella gibt bekannt, dass die PlayStation VR-Demo des Survival-Spiels Zettai Zetsumei Toshi 4+: Summer Memories (USA: "Disaster Report", Europa: "SOS: The Final Escape") von Januar 2017 auf Februar 2017 in Japan verschoben wurde. Zu den Gründen für die Verspätung macht Granzella keine genaue Angabe.

Ein Bild zu Final Fantasy VII Remake 31.01.17 - Square Enix hat ein neues Bild zum RPG Final Fantasy VII Remake veröffentlicht. Release: TBA (Europa)

Final Fantasy XII: The Zodiac Age PAL, USA, JAP Termin 31.01.17 - Square Enix gibt bekannt, dass das Rollenspiel Final Fantasy XII: The Zodiac Age am 11.07.17 in Europa und den USA sowie am 13.07.17 in Japan in den Handel kommen wird.

Friday the 13th: The Game Video des Panels von der PAX South 2017 31.01.17 - Gun Media hat ein über einstündiges Video seines Panels zu Friday the 13th: The Game (PS4, Xbox One) von der PAX South 2017 veröffentlicht. Release: Frühjahr 2017 (Europa)

Final Fantasy XV: Square Enix nennt Termine für Download-Inhalte / 4 Bilder 31.01.17 - Square Enix hat Erscheinungstermine für DLCs bekanntgegeben, die für das Rollenspiel Final Fantasy XV (PS4, Xbox One) geplant sind.



- 21.02.17: Booster Pack

- 28.03.17: Episode: Gladiolus

- Juni 2017: Episode: Prompto

Neun-Monats-Ergebnis: Konami mit über EUR 169 Mio. Gewinn 31.01.17 - Konami hat die Ergebnisse für die ersten 9 Monate (01.04.16 - 31.12.16) des laufenden Geschäftsjahres 2017 (01.04.16 - 31.03.17) bekanntgegeben.



- Nettogewinn: Yen 20,674 Mrd. (EUR 169,64 Mio. / USD 181,71 Mio.)

* Vorjahr: Yen 6,275 Mrd. (EUR 51,49 Mio. / USD 55,10 Mio.)

* Veränderung: + 229,5 Prozent



- Umsatz: Yen 163,941 Mrd. (EUR 1,34 Mrd. / USD 1,44 Mrd.)

* Vorjahr: Yen 179,251 Mrd. (EUR 1,47 Mrd. / USD 1,57 Mrd.)

* Veränderung: - 8,5 Prozent

Duke Nukem 3D vom Index gestrichen 31.01.17 - Der Shooter Duke Nukem 3D wurde vom Index in Deutschland gestrichen, wie aus dem Amtlichen Mitteilungsblatt der BPjM hervorgeht. Ebenso ist Duke Nukem 3D: Plutonium Pak von 3D Realms nicht länger in Deutschland indiziert.



Project Cars 2 Video Download 31.01.17 - Hier ist ein geleaktes Video zum Rennspiel Project Cars 2 (PS4, Xbox One) von den Slightly Mad Studios. Release: 2017 (Europa)

Ein Bild zu Kingdom Hearts III 31.01.17 - Square Enix hat ein neues Bild zum Rollenspiel Kingdom Hearts III (PS4, Xbox One) veröffentlicht, das vom Stil her an eine Szene mit Cloud aus Final Fantasy VII angelehnt ist. Release: TBA (Europa)

Resident Evil 7 Biohazard Video zum DLC "Verbotenes Filmmaterial" 31.01.17 - Capcom hat ein Video zum DLC "Verbotenes Filmmaterial" (Banned Footage) für das Horrorspiel Resident Evil 7 Biohazard (PS4, Xbox One) veröffentlicht.



"Verbotenes Filmmaterial 1" erscheint am 31.01.17 für die PS4 in Europa, Teil 2 folgt für die PS4 am 14.02.17. Die Xbox One erhält beide Episoden am 21.02.17.

Weltweite Erscheinungstermine von Nintendo 31.01.17 - Nintendo hat weltweite Erscheinungstermine für seine Spiele und die von Drittanbietern veröffentlicht, die für Switch, Wii U und 3DS 2017 auf den Markt kommen sollen.

Switch wird ohne Demo oder Beipackspiel ausgeliefert / Gewinn mit Switch am ersten Tag 31.01.17 - Nintendo hat auf seiner heutigen Investorenkonferenz bestätigt, dass die Switch weltweit am 03.03.17 ohne Demo, Trial-Version oder Beipackspiel ausgeliefert wird.



Wie Firmenpräsident Tatsumi Kimishima sagt, wird die Switch ab dem ersten Tag mit Gewinn verkauft.



Nintendo will Switch-Produktion erhöhen 31.01.17 - Nintendo plant eine Erhöhung der Switch-Produktion. Das bestätigte Firmenpräsident Tatsumi Kimishima auf einer Investorenkonferenz des Unternehmens.



Nintendo ist außerdem mit den bisherigen Vorbestellungen der Konsole sehr zufrieden, wie Kimishima sagt. Bislang sollen im ersten Monat der Veröffentlichung 2 Mio. Switch weltweit in den Handel kommen.



Neun-Monats-Ergebnis: Nintendo mit über EUR 844 Mio. Gewinn 31.01.17 - Nintendo hat die Ergebnisse für die ersten neun Monate (01.04.16 - 31.12.16) des laufenden Geschäftsjahres 2016 (01.04.16 - 31.03.17) vorgelegt.



Das Unternehmen erwirtschaftet einen Nettogewinn von Yen 102,969 Mrd. (EUR 844,19 Mio. / USD 904,53 Mio.), nachdem der Gewinn im letzten Jahr bei Yen 40,558 Mrd. (EUR 332,51 Mio. / USD 356,28 Mio.) lag - ein Plus von 153,9 Prozent.



Der operative Gewinn beträgt Yen 26,315 Mrd. (EUR 215,74 Mio. / USD 231,16 Mio.), im Vorjahr waren es Yen 42,485 Mrd. (EUR 348,31 Mio. / USD 373,20 Mio.). Der Umsatz in den neun Monaten beträgt Yen 311,121 Mrd. (EUR 2,55 Mrd. / USD 2,73 Mrd.) und ist 38,1 Prozent niedriger als zuvor.



760.000 Wii U konnte Nintendo in den neun Monaten bis zum 31.12.16 weltweit verkaufen (Vorjahr: 3,06 Mio. St.). Vom 3DS wurden 6,45 Mio. Einheiten (Vorjahr: 5,88 Mio. St.) abgesetzt.



Die weltweit installierte Hardware-Basis der Nintendo-Systeme sieht zum 31.12.16 wie folgt aus:



Wii U: 13.560.000 St.

3DS: 65.300.000 St.

Wii U Produktion in Japan offiziell beendet 31.01.17 - Nintendo hat die Produktion der Wii U in Japan offiziell beendet. Das geht aus einer heute veröffentlichten Angabe auf der Website des Konzerns hervor.



Weltweit 14,69 Mio. Pokemon Sonne & Mond verkauft 31.01.17 - Nintendo gibt bekannt, dass weltweit 14,69 Mio. Einheiten von Pokemon Sonne und Pokemon Mond bis zum 31.12.16 verkauft wurden.



Die Spiele kamen am 18.11.16 in den USA und Japan sowie am 23.11.16 in Europa in den Handel.

Fate/Grand Order erreicht 8 Mio. Downloads 31.01.17 - Sony gibt bekannt, dass dass Rollenspiel Fate/Grand Order (iOS, Android) vom Aniplex-Studio mittlerweile 8 Mio. Mal in Japan heruntergeladen wurde.



Fate/Grand Order basiert auf der Anime-TV-Serie Fate: Die Spieler reisen in dem von DELiGHTWORKS entwickelten Spiel in der Zeit zurück und verbinden sich mit historischen Figuren wie Julius Caesar, Leonardo da Vinci oder Jeanne d'Arc, um gegen das Böse zu kämpfen.

Super Mario Run mit 78 Mio. Downloads / Update 1.1.0 veröffentlicht 31.01.17 - Nintendos Super Mario Run (iPhone, iPad) wurde mittlerweile 78 Mio. Mal weltweit heruntergeladen. Das bestätigte Tatsumi Kimishima, Präsident von Nintendo, auf einer heutigen Investorenkonferenz des Unternehmens.



Mehr als 5 Prozent der User haben für das Spiel bezahlt, um weitere Levels freizuschalten. Bei einem Preis von EUR 9,99 hat Nintendo dadurch Einnahmen von EUR 37,1 Mio. generieren können.



Super Mario Run wurde am 15.12.16 weltweit für iOS veröffentlicht. Eine Android-Version folgt im März 2017.



Heute wurde noch das Update 1.1.0 veröffentlicht, das eine Größe von 167MB hat. Im neu hinzugefügten Anfängermodus kann man ohne Zeit- und Luftblasenlimit spielen. Es gibt außerdem eine neue Aktion.



Die Zahl Toads, die man im Falle einer Niederlage bei der Toad-Rallye verliert, wurde reduziert. Es ist jetzt leichter, die Anzahl an gesammelten Toads zu erhöhen. Und es ist jetzt möglich, die My Nintendo-Belohnung "Toad" mehrfach zu erhalten.



Spieler, die Toad bereits als Belohnung erhalten hatten, konnten ihn bisher nach dem Löschen ihrer Speicherdaten nicht erneut erhalten. Dieses Problem ist nun behoben.



Nintendo verschiebt Animal Crossing auf nächstes Geschäftsjahr 31.01.17 - Nintendo gibt bekannt, dass Animal Crossing vom aktuellen Geschäftsjahr (01.04.16 - 31.03.17) auf das nächste Geschäftsjahr (01.04.17 - 31.03.18) weltweit verschoben wurde.

Dissidia Final Fantasy: Opera Omnia JAP Termin 31.01.17 - Square Enix gibt bekannt, dass das Rollenspiel Dissidia Final Fantasy: Opera Omnia (iOS, Android) am 01.02.17 in Japan veröffentlicht wird.

Final Fantasy XV Active Time Report am 2. Februar 30.01.17 - Square Enix gibt bekannt, dass der Active Time Report "New Year Special" für Final Fantasy XV (PS4, Xbox One) an 02.02.17 um 12:00 Uhr (MEZ) veröffentlicht wird.



In dem Stream wollen Director Hajime Tabata und Marketing Manager Akio Ofuji über zukünftige Updates und DLCs sprechen. Der Live Stream wird auf YouTube zu sehen sein.



Quartalsergebnis: Koei Tecmo macht über EUR 48 Mio. Gewinn 30.01.17 - Koei Tecmo hat die Ergebnisse für das 3. Quartal (01.10.16 - 31.12.16) des laufenden Geschäftsjahres 2016 (01.04.16 - 31.03.17) bekanntgegeben.



- Nettogewinn: Yen 5,987 Mrd. (EUR 48,83 Mio. / USD 52,20 Mio.)

* Vorjahr: Yen 6,830 Mrd. (EUR 55,71 Mio. / USD 59,55 Mio.)

* Veränderung: - 12,3 Prozent



- Umsatz: Yen 24,199 Mrd. (EUR 197,40 Mio. / USD 211,00 Mio.)

* Vorjahr: Yen 22,542 Mrd. (EUR 183,88 Mio. / USD 196,54 Mio.)

* Veränderung: + 7,3 Prozent

Kein neues Deus Ex-Spiel in absehbarer Zeit 30.01.17 - Square Enix wird in absehbarer Zeit keine neues größeres Deus Ex-Spiel mehr veröffentlichen. Das behauptet Eurogamer.



Square Enix hat seinen Fokus stattdessen auf das kürzlich vorgestellte Marvel-Projekt sowie die Tomb Raider-Marke gelegt. Außerdem sollen die schwachen Verkaufszahlen von Deus Ex: Mankind Divided (PS4, Xbox One) Grund dafür sein, dass Square Enix Deus Ex in der nächsten Zeit ruhen lassen will.

Fallout 4 PS4 Pro Patch in der nächsten Woche 30.01.17 - Bethesda gibt bekannt, dass das Action RPG Fallout 4 (PS4, Xbox One, PC) mit dem Update 1.9 in der nächsten Woche PS4 Pro-Unterstützung erhalten wird.



Das Spiel läuft dann in nativer 1440p-Auflösung und besitzt eine höhere Zeichentiefe für Bäume, Gras, Objekte und NPCs. Außerdem wurden die Godray-Beleuchtungseffekte verbessert.

Japan: Double Dragon IV verschoben 30.01.17 - Arc System Works gibt bekannt, dass man das Prügelspiel Double Dragon IV vom 30.01.17 auf einen unbestimmten Termin in Japan verschoben hat. Der Grund sind "nicht vorhersehbare Umstände".

Sony stellt PS4 im Design von NieR Automata vor / 5 Bilder 30.01.17 - Sony und Square Enix geben bekannt, dass das Hardware-Bundle PlayStation 4 NieR: Automata Emil Edition am 23.02.17 in Japan erscheinen wird.



Es besteht aus einer PS4 mit 500GB (Yen 33.480) oder 1TB (Yen 38.480) Festplatte. Auf der Oberseite der Konsole befindet sich ein Bild von Emils Kopf. Dazu kommen ein DualShock 4 Controller, HDMI-Kabel, Headset, NieR Automata PS4 Theme und USB Kabel.



Das Spiel NieR Automata ist nicht enthalten.

Psychonauts in the Rhombus of Ruin PAL Termin / Video Download 30.01.17 - Double Fine Productions geben bekannt, dass das Actionspiel Psychonauts in the Rhombus of Ruin für PlayStation VR am 21.02.17 in Europa erscheinen wird.

4 Videos zu Horizon: Zero Dawn 30.01.17 - Hier sind vier Videos mit über 40 Minuten Laufzeit zu Sonys Action RPG Horizon: Zero Dawn. Release: 01.03.17 (Europa)

Zelda-ähnliches Oceanhorn für Switch angekündigt 30.01.17 - FDG Entertainment gibt bekannt, dass das Action/Adventure Oceanhorn (PS4, Xbox One) auch für die Switch erscheinen wird.



Oceanhorn greift viele Spielmechaniken und Grafiken von Nintendos The Legend of Zelda auf. Auch Einflüsse der Final Fantasy- und Seiken Densetsu-Reihen sind in dem von Cornfox & Bros. entwickelten Spiel zu finden.



Der Soundtrack stammt vom Final Fantasy-Komponisten Nobuo Uematsu. Einige Tracks sind vom Seiken Densetsu-Komponisten Kenji Ito zusammengestellt worden. Die Spielzeit soll bei rund fünfzehn Stunden liegen. Release: 2017 (Europa)

7 Fotos zeigen Switch-Werbematerial in Japan 30.01.17 - Hier sind 7 Fotos von Sofmap Akihabara, auf denen Nintendos Werbematerial für die Switch in japanischen Geschäften zu sehen ist. Release: 03.03.17 (Europa)

Neue Downloads in Europa 30.01.17 - Nintendo hat neue Downloads angekündigt, die in dieser Woche in Europa erscheinen werden.



Wii U eShop

- BRICK RACE

- COLOR CUBES

- Koi DX

- Shadow Archer

- Star Splash: Shattered Star



Wii U Virtual Console

- Bomberman '94

- Gradius



3DS eShop

- Poochy's & Yoshi's Woolly World

- Legna Tactica

- Punch Club



New 3DS Virtual Console

- Lifespeed



Phantom Dust HD soll vor der E3 2017 erscheinen 30.01.17 - Microsoft gibt bekannt, dass das Actionspiel Phantom Dust HD noch vor der E3 2017 (13.06.17 - 15.06.17) weltweit auf den Markt kommen soll.

Abwärtskompatibilität: Call of Duty: Black Ops II nicht im Februar 30.01.17 - Microsoft gibt bekannt, dass der Xbox 360-Shooter Call of Duty: Black Ops II (PS3, Xbox 360, Wii U) von Activision im Februar 2017 nicht zu den Spielen gehören wird, die via Abwärtskompatibilität auf der Xbox One lauffähig sein werden.

EAG 2017: Sega zeigt Spiele-Lineup im Video 30.01.17 - Sega hat ein Video von der Automatenmesse EAG 2017 veröffentlicht, in dem mehrere Spiele (Daytona USA Championship, Luigi's Mansion, Ghostbusters, uvm.) zu sehen sind.

Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission X Video Download 30.01.17 - Bandai Namco zeigt ein erstes Video zum Card Battle Spiel Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission X. Release: 27.04.17 (Japan)

Namco-Gründer Masaya Nakamura (91) verstorben 30.01.17 - Bandai Namco gibt bekannt, dass sein Firmengründer Masaya Nakamura im Alter von 91 Jahren am 22.01.17 verstorben ist.



Nakamura gründete sein Unternehmen Nakamura Manufacturing 1955 in Tokio. Anfangs wurden Fahrgeschäfte für Kinder hergestellt. 1958 wurde die Firma in in Nakamura Amusement Machine Manufacturing Company, kurz Namco, umbenannt.



1970 entwarf man einen ersten Rennspiel-Automaten mit dem Titel Racer. 1974 stand das finanziell schwache Atari Japan zum Verkauf. Nakamura kaufte die Atari-Niederlassung und stach Mitbewerber wie den Flipper-Hersteller Sega aus.



Namco besaß für 10 Jahre die exklusive Lizenz zum Vertrieb von Atari-Spielen in Japan. Daher eröffnete Nakamura Arcades mit Atari-Videospielen. Später entwickelte Namco eigene Spiele wie Galaxian (1979), Pac-Man (1980) und Galaga (1981).

Top 30: Most Wanted Charts der Famitsu 30.01.17 - Hier sind die Most Wanted Charts der japanischen Famitsu und die 30 Spiele, auf die Spieler in Japan am meisten warten.

Aktuelle Software-Charts aus Großbritannien 30.01.17 - UKIE und ChartTrack haben offizielle Software-Charts für den UK-Markt veröffentlicht. Die Daten beziehen sich auf letzte Woche und berücksichtigen alle Formate (auch PC).

Electronic Arts gibt Hinweis auf Skate 4 29.01.17 - Electronic Arts könnte womöglich an dem Actionspiel Skate 4 arbeiten. Das geht aus einem Tweet von Daniel Lingen hervor, der Senior Manager für Community Engagement bei EA ist.



Er hat eine kurzen Tweet einzig mit dem Hashtag #skate4 veröffentlicht. Ob aufgrund dieser Andeutung in der nächsten Zeit ein Skate 4 angekündigt wird, bleibt abzuwarten.

Samstag, 28.01.17





Michel Ancel arbeitet weiter an Wild / Ein Bild 28.01.17 - Das Wild Sheep Studio von Rayman-Schöpfer Michel Ancel arbeitet im Auftrag von Sony Interactive Entertainment weiterhin an dem Action-Survival-Spiel Wild. Das bestätigt Ancel auf Instagram.



Zu Wild wurde zuletzt am 28.10.15 neues Bildmaterial veröffentlicht, so dass seitdem unklar war, ob Ancel noch weiter an dem Spiel arbeiten würde. Jetzt verspricht er, regelmäßig neue Bilder zu Wild veröffentlichen zu wollen. Release: TBA (Europa)

CLICK PICTURE (Wild)



Fallout 4 PS4 Pro Patch weiterhin geplant 28.01.17 - Bethesda plant weiterhin einen PS4 Pro Patch zum Action RPG Fallout 4 (PS4, Xbox One, PC) für Sonys neue Konsole zu veröffentlichen. Das bestätigt Pete Hines, Vice President of PR & Marketing bei Bethesda. Einen Termin für das PS4 Pro Update nennt er nicht.

Overwatch mit über 25 Mio. Spielern 27.01.17 - Blizzard gibt bekannt, dass der Shooter Overwatch (PS4, Xbox One, PC) mittlerweile mehr als 25 Mio. Spieler weltweit vorweisen kann. Das bedeutet allerdings nicht, dass auch 25 Mio. Einheiten des Spiels verkauft wurden.



Overwatch kam am 23.05.16 in den USA und am 24.05.16 in Europa und Japan in den Handel.

Über 2,5 Mio. Resident Evil 7 Biohazard ausgeliefert 27.01.17 - Capcom gibt bekannt, dass bislang mehr als 2,5 Mio. Einheiten des Horrorspiels Resident Evil 7 Biohazard (PS4, Xbox One, PC) weltweit ausgeliefert wurden.



Das Spiel wurde am 24.01.17 in Europa und den USA sowie am 26.01.17 in Japan veröffentlicht.

Tales of Festival 2017 findet am 2. Juni statt 27.01.17 - Bandai Namco gibt bekannt, dass das Tales of Festival 2017 vom 02.06.17 bis 04.06.17 in der Yokohama Arena in Japan stattfinden wird. Höchstwahrscheinlich wird auf der Veranstaltung ein neues Tales of-Rollenspiel angekündigt.

Software-Verkaufs-Charts aus Deutschland 27.01.17 - GfK Entertainment hat die offiziellen Spiele-Verkaufs-Charts für Deutschland bekanntgegeben, die sich auf den Zeitraum vom 16.01.17 bis 21.01.17 beziehen.



PS4

1. (NEU) Resident Evil 7 Biohazard (Capcom)

2. ( 1 ) FIFA 17 (EA)

...

9. (NEU) Gravity Rush 2 (Sony)



Xbox One

1. (NEU) Resident Evil 7 Biohazard (Capcom)

2. ( 1 ) Battlefield 1 (EA)



PS3

1. ( 1 ) FIFA 17 (EA)

2. ( 2 ) Call of Duty Black Ops 2 (Activision)



Xbox 360

1. ( 1 ) Minecraft (Microsoft)

2. ( 2 ) FIFA 17 (EA)



Wii

1. ( 1 ) Just Dance 2017 (Ubisoft)

2. ( 2 ) Mario Kart Wii Selects (Nintendo)



Tokyo 42 Video Download 27.01.17 - SMAC Games veröffentlicht ein neues Video zum Shooter Tokyo 42 (PS4, Xbox One), der Anfang 2017 in Europa erscheinen soll.

Dead Rising 4 erhält USK 18-Freigabe 27.01.17 - Capcom gibt bekannt, dass das Actionspiel Dead Rising 4 von der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) eine Alterskennzeichnung ab 18 Jahren erhalten hat.



Das Spiel wird ungeschnitten in Deutschland erscheinen: Am 31.01.17 als Download, am 28.02.17 auf Disc im Handel.



Shadows of the Damned und Rocket Knight jetzt auf Xbox One spielbar 27.01.17 - Microsoft gibt bekannt, dass die Xbox 360-Titel



- Shadows of the Damned (EA, 2011)

- Rocket Knight (Konami, 2010)



ab sofort auf der Xbox One via Abwärtskompatibilität lauffähig sind.

Quartalsergebnis: Microsoft erwirtschaftet EUR 4,86 Mrd. Gewinn 27.01.17 - Microsoft hat sein Ergebnis für das 2. Quartal (01.10.16 - 31.12.17) des laufenden Geschäftsjahres 2017 (01.07.16 - 30.06.17) vorgelegt und einen Nettogewinn von USD 5,200 Mrd. (EUR 4,86 Mrd. / Yen 598,58 Mrd.) erwirtschaftet; im Vorjahr lag der Gewinn bei USD 5,018 (EUR 4,69 Mrd. / Yen 577,63 Mrd.).



Der Umsatz beträgt USD 24,090 Mrd. (EUR 22,55 Mrd. / Yen 2,77 Billionen) und ist damit um 1 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum.



Die für das Xbox One und Xbox 360 Geschäft verantwortliche Abteilung "More Personal Computing" erzielte Einnahmen von USD 11,823 Mrd. (EUR 11,07 Mrd. / Yen 1,36 Billionen), ein Rückgang von 5 Prozent. Der operative Gewinn liegt bei USD 2,499 Mrd. (EUR 2,340 Mrd. / Yen 287,66 Mrd.).



Zur "More Personal Computing" Abteilung gehören u.a. auch Surface und Windows OEM. Absatzzahlen von Xbox One oder Xbox 360 teilte Microsoft nicht mit. Dafür wurden neue Zahlen über die monatlich aktiven Xbox Live-User mitgeteilt, die jetzt bei 55 Mio. Usern liegen (Vorjahr: 47 Mio. User).

Ein Bild zu State of Decay 2 27.01.17 - Undead Labs veröffentlicht ein neues Bild zum Survival RPG State of Decay 2, das den Bau einer Basis zeigt. Release: 2017 (Europa)

Japan: Über 80 Prozent der Switch-Auslieferungsmenge vorbestellt 27.01.17 - Mehr als 80 Prozent der Erstauslieferungsmenge der Switch ist in Japan durch Vorbestellungen bereits verkauft worden. Das hat Media Create ermittelt.



Wie hoch Nintendos Liefermenge zum Marktstart am 03.03.17 in Japan sein wird, teilt Media Create nicht mit.

2 Bilder zu Splatoon 2 27.01.17 - Nintendo hat zwei neue Bilder zum Actionspiel Splatoon 2 veröffentlicht, auf denen die neue Karte "Barnacles Sports Club" zu sehen ist. Release: Sommer 2017 (Europa)

PS4 im Design von NieR Automata geplant / Video Download 27.01.17 - Square Enix gibt bekannt, dass man zusammen mit Sony eine PS4 im Design von NieR Automata in Japan veröffentlichen wird.



Auf der Oberseite der Konsole befindet sich Emil - mehr Details sollen in der nächsten Woche mitgeteilt werden. Außerdem wurde noch ein neues Video des heutigen Live Streams veröffentlicht: Es zeigt u.a. eine Prototypen-Version des Spiels, das damals noch Nier: Androids heiß. Release: 10.03.17 (Europa)

Dexed PAL Termin / Video Download 27.01.17 - Ninja Theory gibt bekannt, dass der Shooter Dexed für PlayStation VR am 01.02.17 in Europa erscheinen wird.

Double Dragon IV Video Download 27.01.17 - Arc System Works veröffentlicht ein neues Video zum Prügelspiel Double Dragon IV. Release: 30.01.17 (USA)

The Witch And The Hundred Knight 2 Video Download 27.01.17 - Nippon Ichi zeigt ein 20 Min. langes Video zum Rollenspiel The Witch And The Hundred Knight 2 (jap. "Majo to Hyakkihei 2"), das am 23.02.17 in Japan erscheinen wird.

Über 400.000 Downloads von Megami Meguri 27.01.17 - Capcom gibt bekannt, dass das Action/Adventure Megami Meguri über 400.000 Mal im japanischen eShop heruntergeladen wurde. Das Spiel wurde am 08.12.16 in Japan veröffentlicht.

Fire Emblem Heroes Video Download 27.01.17 - Nintendo zeigt ein weiteres Video zum Strategie-Rollenspiel Fire Emblem Heroes (iOS, Android). Release: 02.02.17 (in Europa für Android), TBA (in Europa für iOS)

NieR Automata Live Stream am 27. Januar 26.01.17 - Square Enix gibt bekannt, dass ein Live Stream zum Action-Rollenspiel NieR Automata am 27.01.17 um 12:00 Uhr (MEZ) veröffentlicht wird. Der Stream wird auf YouTube und NicoNico übertragen.



Darin werden Director Yoko Taro, Produzent Yosuke Saito, Game Designer Takahisa Taura von Platinum Games und viele andere über das Spiel sprechen. Release: 10.03.17 (Europa)



Neue Infos zu Ni no Kuni II: Revenant Kingdom / 5 Bilder / Video Download 26.01.17 - Bandai Namco hat neue Einzelheiten zum Rollenspiel Ni no Kuni II: Revenant Kingdom von Level 5 veröffentlicht, das 2017 in Europa auf den Markt kommen wird.



An der Entwicklung waren auch der ehemalige Studio Ghibli-Animator Yoshiyuki Momose und Joe Hisaishi beteiligt, der erneut das musikalische Ruder in der Hand hielt.



In der Welt von Ni no Kuni liegt ein Königreich namens Katzbuckel, in dem einst Katzenvolk, Mäusevolk und Menschen in harmonischer Eintracht lebten. Nach einem Putsch wurden das Katzenvolk und sein König Evan verbannt. Ni no Kuni II erzählt die Geschichte dieses entthronten Königs, dem es daran lag, sein eigenes Königreich zu errichten und die gesamte Welt zu vereinen.



Begleitet wird er von seinen treuen Kameraden Roland, Tani und Wesen namens Higgledies, die der Macht des Herzens entstammen - einer Macht, die den Menschen, den Tieren und Elementen wie Feuer und Wasser eigen ist. Nur jene mit einem reinen Herzen sind in der Lage, sie zu sehen.



Die Higgledies helfen Evan im Laufe seiner gesamten Reise - so unterstützen sie ihn beispielsweise im Kampf oder lassen ihn Orte erreichen, die er andernfalls nicht durchqueren könnte. Der Spieler begleitet Evan auf seiner Reise, stellt sich mächtigen Monstern, durchstreift gefahrvolle Dungeons und verhilft ihm zur Krone.

Neue Bilder zu Nioh 26.01.17 - Hier sind neue Bilder zum Actionspiel Nioh von Koei Tecmo. Release: 08.02.17 (Europa)

Death Stranding: Video stellt Kojima Productions vor / 16 Bilder 26.01.17 - IGN hat die Kojma Productions besucht, die an Death Straning (PS4) arbeiten. In einem Video sprechen Hideo Kojima und einige Kollegen über ihre Arbeit und das Studio. Auf 16 Fotos wird das Studio zudem vorgestellt.

Ace Combat 7 für Xbox One bestätigt / Video Download 26.01.17 - Bandai Namco gibt bekannt, dass das Luftkampfspiel Ace Combat 7: Skies Unknown (PS4) auch für die Xbox One auf den Markt kommen wird. Release: 2017 (Europa)

Spiele in nativen 4K auf Xbox Project Scorpio 26.01.17 - Auf der Xbox Project Scorpio werden Spiele auch in nativen 4K dargestellt werden könnnen. Das bestätigt Phil Spencer, Head of Xbox bei Microsoft. Scorpio soll Ende 2017 in Europa in die Läden kommen.

CLICK (XboxP3: "Will Scorpio Still be able to do Native 4K on games?")



Xbox Project Scorpio angeblich ohne Jaguar CPU 26.01.17 - Die Xbox Project Scorpio von Microsoft soll angeblich keine Jaguar CPU mehr besitzen, wie sie in der Standard Xbox One verbaut wurde. Das behauptet Jez Corden, Senior Editor von Windows Central.



Er schreibt, dass er "zu 99 Prozent sicher ist, dass sich keine Jaguar CPU in Scorpio befindet". Ob Microsoft deshalb auf die Zen-Architektur von AMD zurückgreift, bleibt abzuwarten.



Die Xbox Project Scorpio soll Ende 2017 in Europa auf den Markt kommen.



Microsoft entfernt Snap Feature 26.01.17 - Microsoft gibt bekannt, dass man das Snap Feature auf der Xbox One mit dem nächsten Update entfernen wird.



Mike Ybarra, Partner Director of Program Management, Xbox und Windows Platform bei Microsoft, erklärt, dass der Wegfall das Multitasking verbessert, die Speichernutzung reduziert, die Gesamtgeschwindigkeit erhöht und Ressourcen für andere Dinge bereitstellt.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Zwischensequenzen mit Sprachausgabe 26.01.17 - In The Legend of Zelda: Breath of the Wild wird es erstmals in allen Zwischensequenzen Sprachausgabe geben. Das hat Serien-Produzent Eiji Aonuma von Nintendo bestätigt. Release: 03.03.17 (Europa)

Square Enix kündigt Partnerschaft mit Marvel für mehrere Videospiele an / The Avengers Project in Arbeit / Video Download 26.01.17 - Square Enix gibt bekannt, dass man eine mehrjährige Partnerschaft mit Marvel für die Entwicklung von mehreren Spielen eingegangen ist.



Als erstes Spiel soll The Avengers Project erscheinen. Es entsteht bei Crystal Dynamics (Tomb Raider-Serie) und Eidos Montreal (Deus Ex-Serie). Mehr Details zu The Avengers Projekt sollen 2018 folgen. Release: TBA (Europa)

Codemasters entwickelt Dirt 4 / 15 Bilder / Video Download / PAL Termin 26.01.17 - Codemasters gibt bekannt, dass man an dem Offroad-Rennspiel Dirt 4 (PS4, Xbox One) arbeitet.



Dirt 4 setzt auf Realismus, soll aber auch etwas zugänglicher sein. Das Spiel hat die offizielle FIA World Rallycross Championship Lizenz, zeigt Schauplätze wie Lohéac Bretagne, Hell, Lydden Hill und Holjes in Australien, Spanien, Michigan, Wales und Schweden.



Die Entwickler planen außerdem Dirt-Track-Rennen in Buggies, Crosskarts und Trucks. Während die Career Mode Rally-Routen wiederspielbar und behutsam kuratiert sind, um Fahrern mit Entwicklungspotenzial eine Herausforderung zu bieten, gibt es jetzt auch ein neues Feature namens Your Stage.



Your Stage ist ein Tool, mit dem die roboterartige Vorgangsweise eine Strecke zu lernen, der Vergangenheit angehören soll. Es ist ein Routen-Generator, der Spielern ermöglicht, Level nach eigenen Angaben zu erschaffen, inklusive vieler Optionen wie Länge, Komplexität und Tageszeit.



Auf Knopfdruck kann man einen Level generieren, den noch niemand zuvor gesehen hat - und mit über einer Milliarde möglicher Level in fünf verschiedenen Locations sind die Möglichkeiten nahezu unendlich.



Diese Strecken können dann auch online mit Freunden geteilt werden. Man kann also eine Strecke erschaffen, eine Zeit hinlegen und dann seine Freunde herausfordern, diese zu schlagen.



Im Zuge der Spielentwicklung bat Codemasters Top-Rally-Fahrer Kris Meeke sowie den ehemaligen Rally-Champ und zweifachen World Rallycross Champion Petter Solberg, ihnen dabei zu helfen, das Fahrgefühl der Autos perfekt ins Spiel zu transportieren.



Petter und Kris kamen zum Entwicklungsstudio, um im Bereich Handling zu beraten und zu assistieren. Und dank ihren jahrelangen Erfahrungen in Weltklasse-Rally und -Rallycross, soll das Feeling und Handling in Dirt 4 auf eine neue Stufe befördert werden.



Petters Sohn (und Motorsport-Champion der Zukunft) Oliver Solberg half den Entwicklern ebenfalls mit dem Handling und Verhalten der Crosskarts, die dieses Jahr neu zum Dirt-Franchise hinzukommen.



Auch die Stimmen in Dirt 4 sollen authentische Motorsport-Erfahrung bieten - mit Rally-Co-Driver, Kommentator, und Motorsport-Präsentator Jen Horsey, der die Rolle des Rally-School-Instructor übernimmt und als Co-Driver für US-Spieler fungiert.



Spieler aus Großbritannien werden hingegen den walisischen Akzent von Colin McRaes altem Co-Driver Nicky Grist hören, den man vielleicht aus der Colin McRae Rally-Serie kennt.



Das neue Spiel bringt einige neue amerikanische Schauplätze zu Dirt. Michigan ist eine von fünf Rally-Stage-Locations, während Nevada, Kalifornien und Baja in Mexiko ihre Debüts in DiRT geben und Truck sowie Buggy Racing in Landrush ihre Rückkehr feiern.



Die neue DirtFish Rally School in Washington wird zudem die ersten paar Schritte des Spielers als Rennfahrer beobachten, wo Jen Horsey ihm alle Tipps und Tricks beibringt, die er brauchen wird, wenn er sich mit dem Auto auf die Strecke wirft. Die Schule wird ferner als freie Übungszone fungieren, in der die Spieler sofort neue Vehikel und Einstellungen testen können.



Der neue Joyride Modus wird den Spielern auch Lap Time und Smash the Blocks Herausforderungen bieten, die im Rally School Areal zu finden sind. Release: 09.06.17 (Europa)

Über 430.000 Besucher auf der Taipei Game Show 2017 26.01.17 - Mehr als 430.000 Besucher kamen zur Taipei Game Show 2017 (20.01.17 - 24.01.17) in Taiwan, wie die Veranstalter mitteilen.



Zum Vergleich: Die Gamescom 2016 besuchten 345.000 Menschen, die Tokyo Game Show 2016 verzeichnete 271.224 Besucher und die E3 2016 über 50.300 Besucher.

Resident Evil 7: Video mit Grafik-Vergleich auf PS4, Xbox One, PC 26.01.17 - Hier ist Video zu Capcoms Resident Evil 7 (PS4, Xbox One, PC), in dem die Grafik auf PS4, Xbox One und PC (Nvidia GeForce GTX 1070) miteinander verglichen wird.

2 Videos zu Mass Effect: Andromeda 26.01.17 - BioWare zeigt zwei neue Videos zum Action RPG Mass Effect: Andromeda (PS4, Xbox One). Release: 23.03.17 (Europa)

For Honor Video Download 26.01.17 - Hier ist ein neues Video zu Ubisofts mittelalterlichem Schwertkampfspiel For Honor (PS4, Xbox One). Release: 14.02.17 (Europa)

Dark Souls III: 8 Bilder zum DLC "The Ringed City" 26.01.17 - Bandai Namco veröffentlicht 8 Bilder zum DLC "The Ringed City" für das Action RPG Dark Souls III (PS4, Xbox One). Release: 28.03.17 (Europa)

The Surge PAL Termin / Video Download 26.01.17 - Focus und Deck 13 geben bekannt, dass das Rollenspiel The Surge (PS4, Xbox One) im Mai 2017 in Europa veröffentlicht wird.

Mario Sports Superstars PAL Termin 26.01.17 - Nintendo gibt bekannt, dass das Sportspiel Mario Sports Superstars am 10.03.17 in Europa erscheint.



Neue Bilder zu The Great Ace Attorney 2 26.01.17 - Hier sind neue Bilder zum Adventure The Great Ace Attorney 2 von Capcom. Release: TBA (Japan)

Top 10: Vorbesteller-Charts aus Deutschland 26.01.17 - Hier sind die aktuell 10 meistvorbestellten Spiele in Deutschland. Die Daten basieren auf Handelsangaben und wurden vom 19.01.17 bis 25.01.17 erfasst.



1. ( 1 ) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch, Nintendo)

2. ( 3 ) Mario Kart 8 Deluxe (Switch, Nintendo)

3. ( 4 ) Super Bomberman R (Switch, Nintendo)

4. ( 6 ) Horizon: Zero Dawn (PS4, Sony)

5. ( 5 ) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Wii U, Nintendo)

6. ( 7 ) Super Mario Odyssey (Switch, Nintendo)

7. (NEU) Kingdom Hearts HD 1.5 & 2.5 Remix (PS4, Square Enix)

8. (10 ) For Honor (PS4, Ubisoft)

9. (NEU) Mass Effect Andromeda (PS4, EA)

10.(NEU) Splatoon 2 (Switch, Nintendo)

Videospiel zum Filmklassiker Apocalypse Now geplant / 10 Bilder 25.01.17 - Francis Ford Coppolas Filmstudio American Zoetrope arbeitet mit Veteranen der Spiele-Industrie zusammen, um ein psychologisches Survival Horror RPG zum Filmklassiker Apocalypse Now (1979) herzustellen. Das teilt Coppola mit.



Für das Spiel konnte er die Schöpfer, Designer, Directors, Autoren und Produzenten von Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity, The Witcher, Neverwinter Nights 2, Wasteland 2, Torment: Tides of Numenera, Everquest, DC Universe Online, PlanetSide, PlanetSide 2, Star Wars Galaxies, uvm. gewinnen.



Die Finanzierung des Projektes soll mit der Crowdfunding-Plattform Kickstarter stattfinden. USD 900.000 sind für die Realisierung des Spiels notwendig.

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Beta startet am 3. Februar / 11 Videos 25.01.17 - Hier sind 11 neue Videos zu Ubisofts Actionspiel Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands (PS4, Xbox One), für das der Beta-Test vom 03.02.17 bis 06.02.17 in Europa laufen wird. Das Pre-Loading ist für PS4 und Xbox One ab dem 01.02.17 möglich.



Anmeldungen für die Beta werden auf Ghost-Recon.Ubisoft.com angenommen. Release: 07.03.17 (Europa)

RE Engine von Resident Evil 7 ist Capcoms erste Wahl 25.01.17 - Capcoms RE Engine ist die Haupt-Engine, mit der Spiele für aktuelle Konsolen und VR-Systeme entwickelt werden sollen. Das teilt Jun Takeuchi, Managing Corporate Officer von Capcom, in einem Interview mit.



Mit der RE Engine wurde aktuell Resident Evil 7: Biohazard (PS4, Xbox One) entwickelt.

CLICK (Capcom: "Developer Interviews")



Injustice 2 mit Robin / Kein Pay-To-Win-Modell geplant 25.01.17 - Die NetherRealm Studios geben bekannt, dass Robin in Injustice 2 (PS4, Xbox One) ein spielbarer Charakter sein wird.



Wie Creative Director Ed Boon mitteilt, wollen die Entwickler eine Pay-To-Win-Situation in dem Spiel verhindern: Deshalb wird es nicht möglich sein, mit Microtransactions Ausrüstung zu kaufen. Release: 16.05.17 (Europa)

Morgen Ankündigung von Square Enix und Marvel 25.01.17 - Square Enix gibt bekannt, dass man am 26.01.17 um 16:00 Uhr (MEZ) eine Ankündigung vornehmen wird. Gleichzeitig teilt Marvel mit, dass man zum selben Zeitpunkt ebenfalls eine Ankündigung vornehmen wird. Details liegen nicht vor.

Erscheint Prey am 5. Mai? (UPDATE) 25.01.17 - Bethesda soll den Shooter Prey (PS4, Xbox One) von den Arkane Studios am 05.05.17 in den USA ausliefern. Das will GameStop erfahren haben und wirbt mit diesem Termin in einem neuen Werbeflyer (PDF).



Sollte das Datum stimmen, dann käme das Spiel etwa zur selben Zeit auch in Europa in den Handel. Bethesda hat den 05.05.17 bislang nicht bestätigt und gibt offiziell nur 2017 als Erscheinungstermin an.



UPDATE 16:00 UHR

Bethesda gibt bekannt, dass der Shooter Prey (PS4, Xbox One) am 05.05.17 in Europa erscheinen wird. Außerdem wurde noch ein neues Video veröffentlicht.

Battlefield 1 DLC "They Shall Not Pass" vorgestellt / 9 Bilder 25.01.17 - Electronic Arts und DICE haben Einzelheiten zum DLC "They Shall Not Pass" für Battlefield 1 (PS4, Xbox One) veröffentlicht, der im März 2017 in Europa erscheinen soll.



- 4 neue Karten



1. Verdun Höhen

* Der einleitende Beschuss in der Schlacht von Verdun hat weite Teile der Wälder, in denen die Spieler um die Vorherrschaft kämpfen, in Brand gesetzt. In dieser Schlacht musst du zu den Befestigungsanlagen von Verdun vorrücken, während die Artillerie unaufhörlich feuert und der "Devil's Anvil" unter den Soldaten hohe Verluste fordert.



2. Fort de Vaux

* Die erste große Auseinandersetzung des Ersten Weltkriegs innerhalb einer Festung findet in den unterirdischen Katakomben von Fort de Vaux statt. In einem Labyrinth aus dunklen Gängen und feuchten Stollen kämpfen deutsche und französische Soldaten mit Granaten, Gewehren, Bajonetten und Flammenwerfern.



3. Soissons

* Nimm an einer der größten Panzerschlachten des Ersten Weltkriegs teil. Nach dem Rückzug der 10. französische Armee mit ihren mächtigen Saint Chamond-Panzern nach Soissons wird die malerische Landschaft in den Morgenstunden zum Schauplatz heftiger Kämpfe mit Flugzeugen, Panzern und Bodentruppen.



4. Bruch

* Der Versuch, die Brücken über die Aisne zu besetzen, führt die Franzosen über ein Schlachtfeld, auf dem bereits der Mohn die rostigen Wracks vergangener Panzerschlachten überwuchert. Doch die Stille trügt, denn in diesem Labyrinth aus stählernen Bestien warten tödliche Hinterhalte. Wenn die Sonne über Fontenoy untergeht, erwacht die Schlacht.



- Neuer Spielmodus: Frontlinien

* DICE kombiniert Eroberung und Rush: Kämpft euch von Flagge zu Flagge in Richtung des gegnerischen Hauptquartiers. Habt ihr eine Flagge eingenommen, gehts zur nächsten in Richtung des gegnerischen Hauptquartiers. Habt ihr das eingenommen, geht das Spiel als Rush-Partie weiter. Das Ziel: Telegrafenmasten zu attackieren oder zu verteidigen.



- Neue Fahrzeuge

* Char 2C-Panzer

* St. Chamond Sturmgeschützpanzer



- Neue Elite-Klasse

* Der Grabenkämpfer beherrscht Nahkampfkünste, attackiert mit Kämpferkeule und einem Arsenal von Granaten.



- Neue stationäre Waffe

* Ähnlich wie das Feldgeschütz kann auch die Haubitze von einem Infanteriespieler bedient werden. Diese neue stationäre Waffe wird wie Mörser und auf Fahrzeugen montierte Artilleriegeschütze durch indirektes Zielen/Feuern bedient.

Microsoft entfernt VR-Hinweis von Scorpio-Website (UPDATE) 25.01.17 - Microsoft hat den Hinweis "Hi-Fidelity VR" von der offiziellen Website der Xbox Scorpio entfernt. Bislang bezeichnete Microsoft Scorpio als eine Konsole, die VR-kompatibel ist. Warum der VR-Hinweis ab sofort nicht mehr als ein Feature von Scorpio aufgeführt wird, ist unklar.

UPDATE 19:00 UHR

Ein Microsoft-Sprecher hat gegenüber Gamespot bestätigt, dass Project Scorpio "high-fidelity VR Erfahrungen" bieten wird. Warum diese Angabe auf der Website entfernt wurde, sagte der Sprecher nicht.

Xbox Project Scorpio: Technische Daten offenbar überholt 25.01.17 - Die gestern veröffentlichten technischen Daten zu Xbox Project Scorpio von Digital Foundry sollen mittlerweile überholt sein. Das schreibt Jez Corden, Senior Editor von Windows Central.



Die gestrigen Infos stammen von einem Whitepaper von Microsoft, das für Spiele-Entwickler bestimmt war. Es datierte auf Frühsommer 2016. Corden teilt mit, dass er etwa zum Zeitpunkt der E3 2016 ebenfalls Scorpio-Dokumente gesehen hat und sich darin schon Dinge geändert haben.



Microsoft hat die technischen Details der Konsole noch nicht offiziell bekanntgegeben, die Ende 2017 in Europa in den Handel kommen soll.



Ori-Macher: "Xbox Project Scorpio ist voll entwickelte Next-Gen-Konsole" 25.01.17 - Thomas Mahler, Director von Ori and the Blind Forest (Xbox One, Xbox 360) der Moon Studios, hat sich zu den gestern geleakten technischen Daten von Xbox Project Scorpio geäußert.



Deuten die Daten darauf hin, dass die Xbox Scorpio leistungstechnisch womöglich der PS4 Pro sehr ähnlich ist, so sieht Mahler in der Microsoft-Konsole eher ein komplett neues Next Generation System.



"Mittlerweile sind alle Konsole X86 PCs, und die Architektur ist immer gleich. Deshalb unternahm Sony mit der PS4 diesen Schritt und entwickelte mit der PS4 Pro eine stärkere Variante", erklärt Mahler.



"Die Xbox Scorpio ist eine Next Generation Maschine mit dem Vorteil, dass alle Deine alten Spiele mit ihr kompatibel sind.Von diesem Punkt an, verlierst Du nicht einfach Deine gesamte Spielesammlung, wenn Du ein neues Next-Gen System kaufst - genau so wie beim PC.



Ich denke, dass Microsoft noch etwas mehr daran arbeiten muss, den verwirrten Leuten klar zu machen, dass Scorpio kein halbherziges Upgrade wie die PS4 Pro ist, sondern eine vollständige Next Generation Maschine, die abwärtskompatibel zu Deiner aktuellen Spielesammlung ist."

Horizon: Zero Dawn PS4 Bundle angekündigt 25.01.17 - Sony gibt bekannt, dass man zum Action RPGs Horizon: Zero Dawn ein PS4-Hardware-Bundle am 01.03.17 in Europa veröffentlichen wird. Es besteht aus:



- Spiel Horizon: Zero Dawn (Disc)

- PS4 (1TB)

- 2 x DualShock 4 Controller

- 3 Monate PlayStation Plus

Trophies zu Final Fantasy XII: The Zodiac Age 25.01.17 - Hier sind die Trophies zum Rollenspiel Final Fantasy XII: The Zodiac Age von Square Enix. Release: 2017 (Europa)

Nightdive schließt Turok 2 nicht aus 25.01.17 - Die Nightdive Studios können sich vorstellen, den Shooter Turok 2 Remake (Xbox One) auch für die Switch zu entwickeln. Das sagte Studioleiter Stephen Kick auf Twitch.



Voraussetzung ist allerdings, dass gute Nachfrage nach der Xbox One-Version des Spiels besteht.



Keine Pläne für Psychonauts 2 auf Switch 25.01.17 - Double Fine hat aktuell keine Pläne, Psychonauts 2 (PS4, Xbox One) für die Switch zu entwickeln. Das teilen die Entwickler auf Twitter mit.



Pikmin weiterhin für 2017 geplant 25.01.17 - Nintendo wird Pikmin weiterhin wie angekündigt 2017 auf den Markt bringen. Das hat Nintendo gegenüber IGN bestätigt.



Von dem im September 2016 angekündigten Spiel hat man seitdem nichts mehr gehört, so dass Zweifel entstanden, ob Nintendo es überhaupt noch ausliefern wird.

CLICK (IGN: "任天堂、3DS版「ピクミン」は“2017年内発売の予定に変わりはない”と語る")



Fire Emblem Heroes Video Download 25.01.17 - Nintendo zeigt ein neues Video zum Strategie-Rollenspiel Fire Emblem Heroes (iOS, Android). Release: 02.02.17 (in Europa für Android), TBA (in Europa für iOS)

Top 10 Vorbesteller-Charts aus Japan 25.01.17 - Hier sind die derzeit 10 meistvorbestellten Spiele Japans, die von japanischen Großhändlern im Zeitraum vom 18.01.17 bis 24.01.17 ermittelt wurden.



1. (NEU) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch, Nintendo)

2. ( 1 ) Monster Hunter XX: Double Cross (3DS, Capcom)

3. ( 2 ) Biohazard 7 (PS4, Capcom)

4. (NEU) Mario Kart 8 Deluxe (Switch, Nintendo)

5. (NEU) Fire Emblem Echoes: Mo Hitori no Eiyuu (3DS, Nintendo)

6. ( 3 ) Nier Automata (PS4, Square Enix)

7. (NEU) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Wii U, Nintendo)

8. (NEU) 1-2-Switch (Switch, Nintendo)

9. ( 4 ) Super Robot Taisen V (PS4, Bandai Namco)

10.(NEU) Nioh (PS4, Koei Tecmo)