Naughty Dog enthüllt The Last of Us 2 03.12.16 - Naughty Dog hat das Action/Adventure The Last of Us - Part II auf der PlayStation Experience mit einem ersten Trailer enthüllt. Die Entwickler versprechen ein tiefgehendes, schmerzhaftes und emotionales Abenteuer mit Ellie und Joel. Release: TBA (Europa)

Samstag, 21.01.17





The Legend of Zelda: Breath of the Wild hat alternatives Ende, kein Dual-Audio 21.01.17 - Das Action/Adventure The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch, Wii U) von Nintendo wird keine "Dual Audio"-Option bieten. Das bestätigte Produzent Eiji Aonuma im Gespräch mit IGN.



Damit ist es z.B. nicht möglich, japanische statt englische Sprachausgabe zu hören. Laut Aonuma hat das Spiel ein alternatives Ende: Wenn man bestimmte Voraussetzungen erfülllt und ein paar spezielle Dinge erledigt, gelangt der Spieler zu einem anderen Ende. Release: 03.03.17 (Europa)

For Honor: 2 Videos mit über zwei Stunden Laufzeit 21.01.17 - Ubisoft hat zwei Videos zum mittelalterlichen Schwertkampfspiel For Honor (PS4, Xbox One, PC) veröffentlicht, die von der Taipei Game Show stammen: Im ersten Video ist ein Turnier auf der Messe mit 2 1/2 Stunden Laufzeit zu sehen, das zweite Video zeigt den Aufbau von Ubisofts Messestand. Release: 14.02.17 (Europa)

Gran Turismo Sport Video Download 21.01.17 - Hier ist ein neues Video zum Rennspiel Gran Turismo Sport von Sony von der Taipei Game Show. Release: 2017 (Europa)

Horizon: Zero Dawn Video Download / 40 minütiges Stage Event 21.01.17 - Hier ist ein 25 Minuten langes Video von einer Sony-Präsentation des Action RPGs Horizon: Zero Dawn von der Taipei Game Show, das bei Guerrilla Games entsteht. In einem zweiten Video ist ein fast 40 minütiges Stage Event mit den Entwicklern zu sehen, wo neue Spielszenen, Artworks, uvm. gezeigt wurden. Release: 01.03.17 (Europa)

Nioh: Über 30 Min. langer Stage Event von der TGS 21.01.17 - Koei Tecmo hat seinen 32 Minuten langen Stage Event zu Nioh auf der Taipei Game Show als Video veröffentlicht. Release: 08.02.17 (Europa)

Freitag, 20.01.17





Final Fantasy XV: Moogle Chocobo Carnival beginnt am 24. Januar / Video Download 20.01.17 - Square Enix gibt bekannt, dass das Event "Moogle Chocobo Carnival" in Final Fantasy XV (PS4, Xbox One) am 24.01.17 um 02:00 Uhr (MEZ) nachts beginnen wird.



Austragungsort ist Altissia, wo es Wasserrennen mit Chocobos und mehrere Minispiele gibt. Auch das Square Enix Cafe hat in dieser Zeit geöffnet. Das Festival endet am 19.02.17, für welches das "Holiday Pack" Add-On notwendig ist.

The Division: Details zur Erweiterung "Letztes Gefecht" und Update 1.6 / 2 Bilder 20.01.17 - Ubisoft hat Einzelheiten zum DLC "Letztes Gefecht" und zum Update 1.6 von The Division (PS4, Xbox One) bekanntgegeben.



Beide Inhalte werden gleichzeitig für PS4 und Xbox One als Download erscheinen. Die Aktualisierung 1.6 wird kostenlos für alle The Division-Spieler erhältlich sein. Die Erweiterung "Letztes Gefecht" ist Teil des Season-Passes, ist aber auch einzeln als DLC erhältlich.



Wenn die Situation in der Dark Zone eskaliert, der Ausbruch außer Kontrolle gerät und jeder Anschein einer Zivilisation zusammenbricht, ist die Joint Task Force dazu gezwungen, sich aus dem Gebiet zurückzuziehen und wichtige, taktische Terminals - SHD-Tech-Terminals mit Einsatzinformationen - zurückzulassen.



Jetzt sind abtrünnige Agenten auf dem Weg zu den Relais. Falls sie es schaffen, an die Informationen zu gelangen, könnte das katastrophale Folgen haben. Zudem gefährdet das die Mission, New York zu retten. Die Spieler haben die Aufgabe, im Team mit sieben anderen Agenten dieses Szenario zu verhindern.



In der kommenden Erweiterung erleben die Spieler einen neuen Spielmodus in der Dark Zone: Letztes Gefecht. Der rundenbasierte, konfliktreiche Modus liefert klare Ziele und Siegbedingungen, während die Hauptelemente der Dark Zone wie beispielsweise NSC-Gegner oder Sehenswürdigkeiten erhalten bleiben.



Die Spieler werden Teil eines achtköpfigen Teams (zwei Gruppen bestehend aus 4 Division-Agenten), das gegen ein Team aus acht abtrünnigen Agenten (zwei Gruppen bestehend aus vier Gegnern) antritt, während diese versuchen, die taktischen Terminals einzunehmen. Das erste Team, das die meisten Informationen über die Terminals hochgeladen hat, gewinnt die Runde. Des Weiteren bringt Letztes Gefecht mehr PvE-Aktivitäten ins Spiel, inklusive einem neuen Übergriff.



Zusammen mit der Veröffentlichung von "Letztes Gefecht" liefert das Entwickler-Team zudem das Versions-Update 1.6, welche die Spielkarte erweitern wird. Ebenfalls bringt die Aktualisierung neue Kontaminierungsereignisse, neue exotische Waffen und einen Legendär-Modus ins Spiel.



Die nördlichen Teile der Dark Zone werden offiziell freigeschaltet, und die Spieler werden die Möglichkeit erhalten, die Bereiche 7, 8 und 9 der Dark Zone zum ersten Mal in "Letztes Gefecht" zu erkunden. Der Zustand in den Teilen der Dark Zone ist sehr trostlos und angereichert mit den unheimlichsten Umgebungen und herausforderndsten NSCs im Spiel.

Injustice 2 Beta-Anmeldungen möglich 20.01.17 - Die NetherRealm Studios geben bekannt, dass Anmeldungen für die Beta von Injustice 2 (PS4, Xbox One) ab sofort möglich sind. Interessenten können sich zum Testen des Prügelspiels auf beta.injustice.com anmelden. Release: 16.05.17 (Europa)



Software-Verkaufs-Charts aus Deutschland 20.01.17 - GfK Entertainment hat die offiziellen Spiele-Verkaufs-Charts für Deutschland bekanntgegeben, die sich auf den Zeitraum vom 09.01.17 bis 14.01.17 beziehen.



PS4

1. ( 1 ) FIFA 17 (EA)

2. ( 2 ) Battlefield 1 (EA)



Xbox One

1. ( 2 ) Battlefield 1 (EA)

2. ( 1 ) Forza Horizon 3 - Standard Edition (Microsoft)



PS3

1. ( 1 ) FIFA 17 (EA)

2. ( 2 ) Call of Duty Black Ops 2 (Activision)



Xbox 360

1. ( 2 ) Minecraft (Microsoft)

2. ( 1 ) FIFA 17 (EA)



Wii

1. ( 1 ) Just Dance 2017 (Ubisoft)

2. ( 2 ) Mario Kart Wii Selects (Nintendo)



Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Video Download 20.01.17 - Ubisoft zeigt ein neues Video zum Actionspiel Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands (PS4, Xbox One). Release: 07.03.17 (Europa)

Thimbleweed Park Video Download 20.01.17 - Ron Gilbert zeigt ein neues Video zum Point-and-Click Adventure Thimbleweed Park. Release: 1. Quartal 2017 (Europa)

Horizon: Zero Dawn Video Download 20.01.17 - Hier ist ein neues Video zu Guerrilla Games' Action RPG Horizon: Zero Dawn von der Taipei Game Show. Release: 01.03.17 (Europa)

Final Fantasy XII: The Zodiac Age Video Download 20.01.17 - Hier ist ein neues Video zum Rollenspiel Final Fantasy XII: The Zodiac Age von Square Enix von der Taipei Game Show. Release: 2017 (Europa)

Taipei Game Show 2017: Video von Sonys Eröffnungsfeier 20.01.17 - Sony hat ein Video seiner Eröffnungsfeier von der Taipei Game Show 2017 (20.01.17 - 24.01.17) veröffentlicht.

Nioh Video Download 20.01.17 - Hier ist zu Koei Tecmos Actionspiel Nioh ein weiteres Video von der Taipei Game Show. Release: 08.02.17 (Europa)

Kein Titanfall 2 für Switch geplant 20.01.17 - Respawn Entertainment wird den Shooter Titanfall 2 (PS4, Xbox One) nicht für die Switch umsetzen. Das bestätigte Mohammad Alavi, Senior Designer von Titanfall (Xbox One) und Titanfall 2, im Gespräch mit TechReview.



Er begründet dies damit, dass die Hardware der Switch zu schwach ist. Dieser Umstand soll nach Alavis Einschätzung auch dazu führen, dass die meisten Drittanbieter eher für PS4, Xbox One und PC statt für Switch entwickeln werden - ähnlich wie zuvor bei der Wii U. Release: 03.03.17 (Europa)



Bis zu 8 Nutzerkonten pro Switch möglich 20.01.17 - Auf einer einzigen Switch-Konsole können bis zu 8 Nutzerkonten registriert werden. Das hat Nintendo gegenüber Kotaku bestätigt. Jeder einzeln registrierte Nutzer kann z.B. im eShop einkaufen, online spielen, usw. Release: 03.03.17 (Europa)

Japan: Switch-Vorbestellungen ab 21. Januar möglich 20.01.17 - Der japanische Handel wird ab Samstag, den 21.01.17, Vorbestellungen für die Switch von Nintendo entgegennehmen. Das meldet Famitsu.



Die großen Ketten wie Bic Camera, Yodobashi Camera und Geo werden ab 09:00 Uhr Vorbestellungen für Hard- und Software annehmen. Release: 03.03.17 (Japan)

Sonic-Macher Yuji Naka will Switch-Spiel entwickeln 20.01.17 - Yuji Naka, ehemaliger Lead Programmer der Sonic-Serie und Leiter des Sonic Teams, will gerne ein Spiel für die Switch entwickeln. Das sagte Naka gegenüber der Famitsu.



In dem Spiel würde er gerne von den neuen Funktionen der Switch Gebrauch machen. Einzelheiten nannte Naka nicht, der heute Leiter des Entwicklungsstudios Prope ist.

Switch Event in Japan: Video zeigt Warteschlange mit über 3.700 Besuchern 20.01.17 - Hier ist ein Video von Nintendos Switch Event in Japan, der am letzten Wochenende auf dem Messegelände Tokyo Big Sight in Tokio stattfand.



In dem Video sieht man eine Warteschlange mit Besuchern, die anstehen, um Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 2 und 1-2-Switch probespielen zu können. Die ersten Besucher fanden sich laut Famitsu schon um 03:00 Uhr nachts auf dem Gelände ein; um 10:00 Uhr befanden sich laut den Organisatoren mehr als 3.700 Besucher auf dem Event.

2 Videos zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild 20.01.17 - Hier sind zwei neue Videos zu Nintendos Action/Adventure The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch, Wii U) von der Taipei Game Show. Release: 03.03.17 (Europa)

Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King Launch Trailer 20.01.17 - Nintendo und Square Enix zeigen den Launch Trailer zum Rollenspiel Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King. Release: 20.01.17 (Europa)

Fire Emblem Heroes: Monatliche "Gacha"-Microtransactions in Japan für Kinder auf EUR 100 begrenzt 20.01.17 - Nintendos Strategie-Rollenspiel Fire Emblem Heroes (iOS, Android) wird als Download kostenlos sein, aber Microtransactions in Form sog. "Gacha" bieten.



"Gachas" sind die beliebteste Free-To-Play-Mechanik in Japan, die es auch im Westen gibt. Der Name kommt von "Gachapon" und "Gashapon" und wurde ursprünglich von Bandai für seine Spielzeugautomaten verwendet: In ihnen lagerten Spielzeugkapseln - vergleichbar mit Überraschungseiern -, die mit einem Greifarm erfasst wurden und über einen Schacht zum Spieler gelangten. Erst dann konnte er nach dem Öffnen sehen, was er gewonnen hatte.



Bei Mobile-Spielen mit "Gacha" zahlt der Kunde für ein Item mit der Ingame-Währung, ohne aber zu wissen, was er bekommt: Oft drehen sich z.B. Charaktere oder Waffen auf einem "Karussel", von denen per Zufall dann ein Gegenstand für den Spieler ausgesucht wird. Es gibt seltene Charaktere oder ultraseltene Waffen, so dass die Spieler immer wieder Geld investieren, um ihren gewünschten Helden zu bekommen.



Im Westen bedient sich u.a. The Walking Dead: Road To Survival (iOS, Android) dieser Mechanik und generiert dadurch Millionenumsätze.



Wie Nikkei jetzt schreibt, dürfen minderjährige Spieler in Japan nur höchstens Yen 12.000 (EUR 100 / USD 105) pro Monat für Microtransactions bzw. "Gachas" in Fire Emblem Heroes ausgeben. Für Erwachsene sollen diese Einschränkungen nicht bestehen.



Weiter heißt es, dass Nintendo ein System einbauen wird, durch das die Wahrscheinlichkeit deutlich steigt, einen seltenen Charakter zu bekommen, je mehr "Gachas" der Spieler durchführt. Release: 02.02.17 (in Europa für Android), TBA (in Europa für iOS)

Top 10: Vorbesteller-Charts aus Deutschland 20.01.17 - Hier sind die aktuell 10 meistvorbestellten Spiele in Deutschland. Die Daten basieren auf Handelsangaben und wurden vom 12.01.17 bis 18.01.17 erfasst.



1. (NEU) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch, Nintendo)

2. ( 1 ) Resident Evil 7 Biohazard (PS4, Capcom)

3. (NEU) Mario Kart 8 Deluxe (Switch, Nintendo)

4. (NEU) Super Bomberman R (Switch, Nintendo)

5. (NEU) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Wii U, Nintendo)

6. ( 3 ) Horizon: Zero Dawn (PS4, Sony)

7. (NEU) Super Mario Odyssey (Switch, Nintendo)

8. ( 2 ) Poochy & Yoshi's Woolly World (3DS, Nintendo)

9. ( 5 ) Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (PS4, Square Enix)

10.( 7 ) For Honor (PS4, Ubisoft)



Aktuelle Hardware- und Software-Verkaufszahlen aus den USA 20.01.17 - Hier sind die Hard- und Software-Charts für Dezember 2016 und das Gesamtjahr 2016 aus den USA, die von der NPD Group erhoben wurden (inkl. Digital-Verkäufen).

Donnerstag, 19.01.17





Neues Fire Emblem für Switch angekündigt 19.01.17 - Nintendo hat in seiner gestrigen Direct Show ein neues Fire Emblem für Switch angekündigt. Es wird sich seit Fire Emblem: Radiant Dawn (Wii, 2007) um die erste rein für Konsole entwickelte Episode der Strategie-Spielserie handeln.



Einzelheiten liegen noch nicht vor. Die Auslieferung soll weltweit 2018 erfolgen.



1001 Spikes und Cave Story für Switch bestätigt / Bild der Switch-Benutzeroberfläche 19.01.17 - Nicalis gibt bekannt, dass die Actionspiele 1001 Spikes (PS4, Xbox One, Wii U, Wii U, 3DS) und Cave Story (Wii, 3DS, NDS) auch für die Switch auf den Markt kommen werden.



Beide Spiele wurden auf Twitter mit einem Bild angekündigt, auf dem die Benutzeroberfläche des Switch zu sehen ist.

Switch Matchmaking und Lobbies werden mit Smartphone App organisiert 19.01.17 - Nintendo entwickelt eine Smartphone App für die Switch, mit der Voice Chat, Matchmaking und die Lobby-Verwaltung möglich sein werden. Das sagte Reggie Fils-Aime, Präsident von Nintendo of America, in einem Interview von Gamespot.



Fils-Aime fügt hinzu, dass dies eine sehr elegante Lösung ist: Wenn man die Switch unterwegs mitnimmt, kann man mittels Hotspot sofort in ein Mario Kart-Match einsteigen, was mit einem sperrigen gewöhnlichen Headset etwas schwierig wäre.



I am Setsuna erhält kostenlosen PvP-Modus / 2 Bilder 19.01.17 - Square Enix gibt bekannt, dass man für das Rollenspiel I am Setsuna von Tokyo RPG Factory exklusiv für Switch einen Player-versus-Player Modus als kostenlosen Download veröffentlichen wird.



Kommen die Spieler im Hauptszenario des Spiels voran, können sie Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt hoch- und herunterladen. Anschließend können sie gegen die Party eines anderes Spielers in der "Arena of Time" kämpfen.



In der "Arena of Time" sollen zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten für die Charaktere bestehen. Release: 03.03.17 (Europa)

The Binding of Isaac: Afterbirth+ PAL Termin 19.01.17 - Nicalis gibt bekannt, dass der Shooter The Binding of Isaac: Afterbirth+ am 03.03.17 in Europa auf den Markt kommen wird.

Nobunaga no Yabou: Souzou with Power-Up Kit Video Download 19.01.17 - Koei Tecmo zeigt zum Strategiespiel Nobunaga no Yabou: Souzou with Power-Up Kit (PS4, Switch, PS3, PS Vita) einen Trailer der Switch-Version. Release: 03.03.17 (Japan)

San Goku Shi 13 with Power-Up Kit Video Download 19.01.17 - Koei Tecmo veröffentlicht zum Strategiespiel San Goku Shi 13 with Power-Up Kit (PS4, Xbox One, Switch, PS3) ein neues Video, in dem die Switch-Version zu sehen ist. Release: 30.03.17 (Japan)

Neue Downloads in den USA 19.01.17 - Nintendo hat neue Downloads angekündigt, die in dieser Woche in den USA erscheinen werden.



Wii U eShop

- Koi DX

- Snowball

- Toby: The Secret Mine



Wii U Virtual Console

Star Fox 64



3DS eShop

- Dragon Quest VIII

- Punch Club

- Demo Poochy & Yoshi's Woolly World



New 3DS eShop

- Color Cubes



Kein First-Party Spiel nach Legend of Zelda: Breath of the Wild geplant 19.01.17 - Nintendo wird nach der Veröffentlichung von Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch, Wii U) am 03.03.17 kein weiteres First-Party Spiel mehr für die Wii U veröffentlichen. Das sagte Reggie Fils-Aime, der Präsident von Nintendo of America, in einem Interview von Polygon. "Wir sind wirklich am Ende der Wii U angekommen", fügt er hinzu.

CLICK (Polygon: "Legend of Zelda: Breath of the Wild will be the last Nintendo game for Wii U")



Battleborn erhält heute PS4 Pro-Unterstützung 19.01.17 - 2K Games gibt bekannt, dass der Shooter Battleborn (PS4, Xbox One) ab heute die PS4 Pro unterstützt.



Jeder Spielmodus, jede Karte und Mission von Battleborn wurde für die PS4 Pro optimiert: Das Spiel läuft jetzt in 1080p mit 30 fps, in 1080p mit bis zu 60 fps oder in 4K mit 30 fps.



2K Games hat zusätzlich auch auf der Standard PS4 Verbesserungen vorgenommen: PS4-Spieler haben die Möglichkeit, in 1080p und mit bis zu 60 fps zu spielen.

CLICK (PlayStation: "Battleborn Updated Today with New Modes, PS4 Pro Support")



Sony stellt Lineup der Taipei Game Show 2017 vor 19.01.17 - Sony hat sein Lineup für die Taipei Game Show 2017 (20.01.17 - 24.01.17) vorgestellt.



- Nioh (PS4)

- Final Fantasy XII: The Zodiac Age (PS4)

- Horizon: Zero Dawn (PS4)

- NEW Danganronpa V3: Minna no Koroshiai Shingakki (PS4)

- God Wars: Future Past (PS4, PS Vita)

- NieR: Automata (PS4)

- Fate/Extella: The Umbral Star (PS4, PS Vita)

- The Last Guardian (PS4)

- For Honor (PS4)

- Gravity Rush 2 (PS4)

- World of Tanks (PS4)

- Persona 5 (PS4)

- Farpoint (PS4)

God Wars: Future Past PAL Termin 19.01.17 - NIS America gibt bekannt, dass das Strategie RPG God Wars: Future Past (PS4, PS Vita) am 31.03.17 als Download- und Datenträger-Version in Europa erscheinen wird.

CLICK (PlayStation: "God Wars: Future Past gibt sich am 31. März die Ehre auf PS4 und PS Vita")



Night Dive Studios schützen Forsaken 19.01.17 - Die Night Dive Studios (System Shock PS4/Xbox One) haben sich den Titel Forsaken in den USA schützen lassen, wie Trademarkia meldet.



Forsaken (N64, PS) ist ein Shooter von Probe Entertainment und Iguana, der 1998 von Acclaim Entertainment auf den Markt kam. Möglicherweise planen die Night Dive Studios mit Forsaken ein ähnliches Remake wie aktuell mit System Shock.



Obsidian zeigt Teaser-Bild zu Project Louisiana 19.01.17 - Obsidian (Fallout New Vegas PS3/Xbox 360) hat ein Bild zu seinem neuen Spiel veröffentlicht, das den Codenamen Project Louisiana trägt. Um was es sich bei dem Spiel handelt, ist unklar.

Codemasters entwickelt Micro Machines World Series / Video Download 19.01.17 - Codemasters gibt bekannt, dass man an dem Rennspiel Micro Machines World Series (PS4, Xbox One) arbeitet. Das Spiel soll die soziale Spielmechanik der Klassiker-Serie mit HD-Grafiken verbinden, zeigt Schauplätze wie Küche, Garten und Werkstatt.



Neben den traditionellen Spielmodi "Race" und "Elimination" gibt es eine neue "Battle Arena", in der man gegen Freunde oder Computergegner kämpft.

Hitman mit HDR-Unterstützung ab 31. Januar 19.01.17 - Square Enix gibt bekannt, dass Hitman (PS4, Xbox One) ab dem 31.01.17 HDR unterstützen wird. Das kostenlose Update wird parallel zur Veröffentlichung der Disc-Version - sie unterstützt auf der PS4 Pro auch 4K-Auflösung - erscheinen.



For Honor: Details zur Closed Beta / 2 Videos 19.01.17 - Ubisoft hat Einzelheiten zur geschlossenen Beta von For Honor (PS4, Xbox One, PC) bekanntgegeben, die vom 26.01.17 bis 29.01.17 in Europa stattfinden wird. Während der vier Tage können Spieler neue Multiplayer-Inhalte, neue Karten und neue Helden unter die Lupe nehmen.



Außerdem veröffentlichte Ubisoft SCARS, eine interaktive Website, die den Spielern die Geschichten der For Honor-Krieger näherbringt und die Möglichkeit bietet, einen Code für die Closed Beta zu gewinnen, indem man die Aufgaben abschließt.



Während der Closed Beta finden die Spieler heraus, welcher Krieger am besten zu ihnen passt und wählen zwischen neun der zwölf im finalen Spiel verfügbaren Helden aus den 3 Fraktionen von For Honor: Ritter, Wikinger und Samurai.



Jeder Held ist einzigartig und verfügt über einen eigenen Spielstil, Ausrüstungs-Sets, Waffen, Fähigkeiten und Spielfortschritt. Desweiteren treffen die Spieler in drei Multiplayermodi aufeinander: Herrschaft (4 vs. 4), Handgemenge (2 vs. 2) und Duell (1 vs. 1).



Ferner sind drei neue Karten verfügbar. Zudem haben Spieler erstmals die Möglichkeit am Faction War teilzunehmen, einem persistenten Meta-Spiel, das die Mehrspielererfahrung über alle 3 Plattformen verbindet und den Konflikt zwischen den drei Parteien Ritter, Wikinger und Samurai widerspiegelt. Fans können sich unter folgendem Link anmelden, um eine Chance zu erhalten, an der Closed Beta teilzunehmen: forhonorgame.com/war.



Bei SCARS, der neuen digitalen Erfahrung zu For Honor, erzählt jede Kerbe einer Waffe die Geschichte vom heftigen und blutigen Kampf gegen große Krieger. Wächter, Kensei und Plünderer treten gegeneinander an und kreuzen die Schwerter in zwölf einzigartigen und exklusiv produzierten Videos.



Um ihre Helden zu ehren, wählen die Teilnehmer die Waffe aus, die am besten die Seele ihres Kriegers repräsentiert. Die Spieler wählen zwischen dem Schwert, der Axt oder dem Nadachi und passen drei Elemente der Waffe an, wobei über 192 Kombinationen möglich sind. Sobald die Waffe ausgerüstet ist, können die Spieler dem nicht endenden Kreislauf des Krieges beitreten und erhalten ihren Closed Beta-Code. Release: 14.02.17 (Europa)

Resident Evil 7 Review Embargo fällt am 23. Januar / Download-Größe bei 20GB 19.01.17 - Das Review Embargo für das Horrorspiel Resident Evil 7 (PS4, Xbox One) von Capcom fällt am Montag, den 23.01.17, um 15:00 Uhr (MEZ). Das meldet Open Critic.



Die ersten Spieletests sollten ab diesem Zeitpunkt veröffentlicht werden. Die Download-Größe des Spiels liegt bei 20.21GB auf der Xbox One und bei 20.7GB auf der PS4. Release: 24.01.17 (Europa)



EA Play findet vom 10. bis 12. Juni statt / Kein Messestand auf E3 19.01.17 - Electronic Arts gibt bekannt, dass seine E3-Vorveranstaltung EA Play vom 10.06.17 bis 12.06.17 im Hollywood Palladium in Los Angeles stattfinden wird. Das Event wird live auf EA.com zu sehen sein.



Auf der E3 (13.06.17 - 15.06.17) wird Electronic Arts in diesem Jahr keinen Messestand haben. Das bestätigte ein Firmensprecher gegenüber GamesIndustry.

Ultimate Marvel vs. Capcom 3 USA Termin 19.01.17 - Capcom gibt bekannt, dass das Prügelspiel Ultimate Marvel vs. Capcom 3 (PS4, Xbox One) am 07.03.17 in den USA in die Läden kommen wird. Digital wird das Spiel am selben Tag für die Xbox One zu haben sein.



Europa-Termine wurden noch nicht genannt; das Spiel sollte aber etwa zum selben Zeitpunkt auch hierzulande erhältlich sein.

Call of Cthulhu: The Official Video Game Video Download 19.01.17 - Die Cyanide Studios veröffentlicht ein neues Video zum Horror-Adventure Call of Cthulhu: The Official Video Game (PS4, Xbox One). Release: 2017 (Europa)

DOWNLOAD VIDEO (Call of Cthulhu | Winter Trailer | PS4)



Tekken 7 Termin wird nächste Woche genannt 19.01.17 - Bandai Namco wird den Erscheinungstermin des Prügelspiels Tekken 7 (PS4, Xbox One) in der nächsten Woche mitteilen. Das kündigen die Entwickler auf Twitter an.



Tekken 6 und Midway Arcade Origins jetzt auf Xbox One spielbar 19.01.17 - Microsoft gibt bekannt, dass die Xbox 360-Titel



- Midway Arcade Origins (Warner, 2012)

- Mutant Storm Empire (Microsoft, 2007)

- Tekken 6 (Bandai Namco, 2009)



ab sofort auf der Xbox One via Abwärtskompatibilität lauffähig sind.

Resident Evil 7 ist Xbox Play Anywhere Titel 19.01.17 - Microsoft gibt bekannt, dass Capcoms Resident Evil 7 Biohazard (PS4, Xbox One, PC) ein Xbox Play Anywhere Titel sein wird: Das Spiel muss nur einmal für Xbox One oder PC gekauft werden und kann dann auf beiden Plattformen gespielt werden. Release: 24.01.17 (Europa)

4 Videos zu Halo Wars 2 19.01.17 - Hier sind vier Videos zum Echtzeit-Strategiespiel Halo Wars 2 von 343 Industries und Creative Assembly. Release: 21.02.17 (Europa)

Candleman PAL Termin / Video Download 19.01.17 - E-Home Entertainment gibt bekannt, dass das Actionspiel Candleman am 01.02.17 in Europa veröffentlicht wird.

TowerFall Ascension PAL Termin 19.01.17 - Matt Makes Games Inc. gibt bekannt, dass das Plattformspiel TowerFall Ascension (PS4, Xbox One, PS Vita) am 25.01.17 für die Xbox One in Europa erscheinen wird.

Fire Emblem Warriors (Switch) auch für 3DS / Video Download / PAL Termin 19.01.17 - Nintendo hat in seiner neuesten Direct Show bestätigt, dass das Actionspiel Fire Emblem Warriors (Switch) von Koei Tecmo auch für den 3DS auf den Markt kommen wird. Release: Herbst 2017 (Europa)

Nintendo kündigt Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia an / Video Download / PAL Termin 19.01.17 - Nintendo gibt bekannt, dass man an dem Strategie RPG Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia arbeitet.



Das zweite Spiel der Serie, Fire Emblem Gaiden (NES), erschien 1992 ausschließlich in Japan. Jetzt soll der neuaufgelegte Klassiker am 19.05.17 in Europa erscheinen: Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia entspricht dem Geist des Originals, wurde gleichzeitig aber auch deutlich erweitert.



Jede Einzelheit der grafischen Präsentation von Fire Emblem Gaiden wurde überarbeitet und das Spiel obendrein vollständig auf Englisch vertont. Es soll die klassische Spielmechanik der Serie aufleben, aber zugleich einen modernen Dreh verleihen.



So erkunden die Spieler Dungeons, in denen es vor Gegnern nur so wimmelt. Gleichzeitig mit dem Spiel kommen ebenfalls neue amiibo-Figuren in den Handel: Alm und Celica, die beiden Hauptcharaktere von Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia. Weitere Details hierzu folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Mini Golf Resort PAL Termin 19.01.17 - Teyon gibt bekannt, dass das Sportspiel Mini Golf Resort am 26.01.17 im eShop in Europa erscheinen wird.



Poochy & Yoshi's Woolly World Video Download 19.01.17 - Hier ist ein halbstündiges Video zu Nintendos Actionspiel Poochy & Yoshi's Woolly World. Release: 03.02.17 (Europa)

DOWNLOAD VIDEO (Poochy & Yoshi's Woolly World | First 30 Minutes | 1080p 60fps)



Nintendo stellt Fire Emblem Heroes für Smart Geräte vor / 3 Videos / Homepage eröffnet 19.01.17 - Nintendo gibt bekannt, dass man an dem Strategie-Rollenspiel Fire Emblem Heroes (iOS, Android) arbeitet.



Fire Emblem Heroes handelt von den erbitterten Kämpfen zweier Königreiche. Die Spieler versammeln zunächst eine Armee von Helden früherer Serienableger um sich. Dann stürzen sie sich in strategische und taktische Kämpfe, die speziell für das schnelle Spiel unterwegs konzipiert wurden.



Je weiter die Spieler vorankommen, desto stärker wird ihre Truppe aus neuen Kämpfern und legendären Helden. Während sie einige bekannte Charaktere als Verbündete gewinnen können, erheben andere als feindliche Heerführer die Waffen gegen sie.



Durch die angepasste Darstellung für Smartphone-Bildschirme erhalten die Nintendo-Fans das volle Erlebnis eines taktischen Rollenspiel-Abenteuers, auch wenn sie unterwegs nur kurz zwischendurch in die Spielwelt eintauchen können.



Ihre Armeen befehligen sie durch intuitives Antippen und Verschieben auf dem Touchscreen. Einfach nur wischen - und schon stürzt sich ein verbündeter Held auf seinen Gegner. Sieger ist, wer am Ende alle Feinde auf einer Umgebungskarte geschlagen hat.



Gleich mehrere Illustratoren haben die Helden des Spiels von Hand gezeichnet und ihnen damit ein ganz neues Aussehen verliehen. Auch die Stimmen der Figuren wurden neu aufgenommen. Zusätzlich zum Story-Modus können sich Fans von Fire Emblem in weiteren Spiel-Modi bewähren, um ihre Armee zu stärken und gegeneinander zu kämpfen.



Im Laufe der Zeit sollen kostenlose Updates mit neuen Charakteren und Inhalten veröffentlicht werden. Weitere Details zur Voranmeldung für das Spiel finden sich auf der offiziellen Fire Emblem Heroes-Webseite.



Das Spiel wird als Gratis-Download verfügbar sein; ergänzende Spieloptionen lassen sich zusätzlich erwerben.



Bereits heute startet Nintendo das Online-Voting "Fire Emblem Heroes: Wähle deine Legenden. Auf der Seite events.fire-emblem-heroes.com/vote können die Teilnehmer sämtliche Charaktere der Reihe in Augenschein nehmen, vor allem aber darüber abstimmen, welche davon in Fire Emblem Heroes auftreten sollen.



Der Held und die Heldin mit den weltweit meisten Stimmen werden dann als "Wähle deine Legenden"-Charaktere in das Spiel integriert. Jeder Besitzer eines Nintendo-Accounts erhält für seine Stimmabgabe zudem einen Bonus in Form von Platinpunkten. Release: 02.02.17 (in Europa für Android), TBA (in Europa für iOS)

Erstes Video zu Shutoko Battle Xtreme 19.01.17 - Genki veröffentlicht ein erstes Video zum Rennspiel Shutoko Battle Xtreme (iOS, Android). Release: 2017 (Japan)

Super Mario Run PAL Termin 19.01.17 - Nintendo gibt bekannt, dass Super Mario Run (iOS, Android) für Android im März 2017 in Europa veröffentlicht wird. Vorregistrierungen sind im Google Play Store ab sofort möglich.

Top 10 Vorbesteller-Charts aus Japan 19.01.17 - Hier sind die derzeit 10 meistvorbestellten Spiele Japans, die von japanischen Großhändlern im Zeitraum vom 11.01.17 bis 17.01.17 ermittelt wurden.



1. ( 1 ) Monster Hunter XX: Double Cross (3DS, Capcom)

2. ( 1 ) Biohazard 7 (PS4, Capcom)

3. ( 6 ) Nier Automata (PS4, Square Enix)

4. ( 9 ) Super Robot Taisen V (PS4, Bandai Namco)

5. (NEU) Kingdom Hearts HD I.5 + II.5 Remix (PS4, Square Enix)

6. ( 7 ) Aoki Kakumeki no Valkyria (PS4, Sega)

7. (NEU) Super Robot Taisen V (PS Vita, Bandai Namco)

8. (NEU) Pro Yakyuu Famista Climax (3DS, Bandai Namco)

9. ( 8 ) Horizon Zero Dawn (PS4, Sony)

10.(NEU) Dragon Quest Monsters: Joker 3 - Professional (3DS, Square Enix)

Dienstag, 17.01.17





Nioh erhält kostenlosen PvP-Modus 17.01.17 - Koei Tecmo wurd für das Actionspiel Nioh einen kostenlose PvP-Modus (Spieler-gegen-Spieler) nach der Auslieferung am 08.02.17 in Europa veröffentlichen. Das bestätigte Yosuke Hayashi gegenüber GameReactor Spanien.



Ferner ist ein Season Pass geplant. Er kann bereits im PlayStation Stor vorbestellt weden. Der Season Pass besteht aus drei großen DLCs, die ebenfalls kurz nach Veröffentlichung des Spiels erscheinen sollen.

CLICK (GameReactor: "Las respuestas de Nioh: entrevista a Yosuke Hayashi")



Neuheiten im Playstation Store in Europa 17.01.17 - Sony hat für seinen PlayStation Store in Europa einige Neuheiten angekündigt, die - wenn nicht anders angegeben - ab sofort erhältlich sind.



PS4

- The Flame in the Flood: Complete Edition

- RWBY: Grimm Eclipse

- RWBY: Grimm Eclipse - Team JNPR Bundle

- 2064: Read Only Memories

- Instant Indie Collection: Vol. 4

- Quest of Dungeons

- Saban's Mighty Morphin Power Rangers: Mega Battle

- Siegecraft Commander

- Gravity Rush 2 **ab 18.01.17**

- Nioh - Limitierte Beta **ab 18.01.17**

- Atari Flashback Classics Vol. 1 **ab 18.01.17**

- Atari Flashback Classics Vol. 2 **ab 18.01.17**

- Dead Effect 2 **ab 18.01.17**

- Letter Quest/Three Fourths Home Bundle **ab 18. Januar**

- Letter Quest/Paranautical Activity Bundle **ab 18.01.17**

- ACA Neo-Geo Alpha Mission II **ab 18.01.17**

- Ruckus Rumble **ab 18.01.17**

- Xenoraid **ab 18.01.17**

- Fate/Extella: The Umbral Star **ab 20.01.17**

- Firefighters - The Simulation **ab 20.01.17**

- 8DAYS Demo (Nicht in Deutschland) **ab 20.01.17**



PS Vita

- Supermagical

- Letter Quest/Three Fourths Home Bundle **ab 18.01.17**

- Letter Quest/Paranautical Activity Bundle **ab 18.01.17**

- Xenoraid **ab 18.01.17**

- Fate/Extella: The Umbral Star PlayStation Vita Day One Edition **ab 20.01.17**

- Atelier Shallie Plus: Alchemists of the Dusk Sea **ab 20.01.17**

uvm.

God Wars: Future Past JAP Termin 17.01.17 - Kadokawa wird das Strategie-Rollenspiel God Wars: Future Past (PS4, PS Vita) im April 2017 in Japan ausliefern. Das schreibt die aktuelle Famitsu.



Malicious Fallen Video Download 17.01.17 - Alvion veröffentlicht ein neues Video zum Rollenspiel Malicious Fallen, das im Frühjahr 2017 in den USA und Europa erscheinen soll.

Halo Wars 2 ohne HDR-Unterstützung 17.01.17 - Das Echtzeit-Strategiespiel Halo Wars 2 von 343 Industries und Creative Assembly wird kein HDR unterstützen. Das bestätigte Clay Jensen, Design Director der 343 Industries, in einem Interview von FenixBazaar. Release: 21.02.17 (Europa)

CLICK (FenixBazaar: "Halo Wars 2 won't have HDR support on Xbox One")



For Honor Live Stream am 24. Januar 17.01.17 - Ubisoft gibt bekannt, dass man einen Live Stream zum mittelalterlichen Schwertkampfspiel For Honor (PS4, Xbox One, PC) am 24.01.17 in Japan zeigen wird.



Der Stream wird um 20:00 Uhr (JST) auf NicoNico übertragen; in Deutschland ist es dann erst 12:00 Uhr mittags.



In dem Stream werden sich Ubisoft-Vertreter zum aktuellen Entwicklungsstand äußern und Progamer wie Sako und Kazuko auftreten. Release: 14.02.17 (Europa)

Aktuelle Wertungen der Famitsu 17.01.17 - Hier sind neue Wertungen der japanischen Famitsu. Vier Redakteure vergeben je bis zu 10 Punkte.



Resident Evil 7 Biohazard (PS4/Xbox One, Capcom): 9 / 9 / 9 / 9 - (36/40)

Fushigi no Gensoukyou TOD: RELOADED (Touhou Genso Wanderer) (PS4/PS Vita, Mediascape): 8 / 8 / 8 / 8 - (32/40)

Drone Fight (3DS, SilverStar): 7 / 6 / 6 / 6 - (25/40)

Raging Loop (PS Vita, Kemco): 8 / 8 / 8 / 8 - (32/40)

Orfleurs: Koufuku no Hanataba (PS Vita, Dramatic Create): 7 / 7 / 7 / 6 - (27/40)

Shinsei Batteki Drive Girls (PS Vita, Bersala-Lightweight): 7 / 7 / 6 / 7 - (27/40)

Sousei no Onmyouji (PS Vita, Bandai Namco): 8 / 8 / 7 / 7 - (30/40)



Resident Evil 7 Biohazard: DLC "Not A Hero" angekündigt 17.01.17 - Capcom gibt bekannt, dass für das Horrorspiel Resident Evil 7 Biohazard (PS4, Xbox One) der kostenlose DLC "Not A Hero" im Frühjahr 2017 in Europa erscheinen wird.



Einzelheiten liegen noch nicht vor; es soll aber ein kurzes handlungsbasiertes Szenario mit Ethan sein. Release: 24.01.17 (Europa)

CLICK (Famitsu: "『バイオハザード7 レジデント イービル』序盤の物語が判明、短編シナリオ“Not A Hero”は2017年春に無料配信!")



D4-Macher eröffnet eigenes Studio / Homepage eröffnet 17.01.17 - Hidetaka "Swery" Suehiro gibt bekannt, dass er mit White Owls Inc sein eigenes Studio im japanischen Osaka eröffnet hat.



Welche Projekte der Schöpfer von D4: Dark Dreams Don't Die (Xbox One) in Planung hat, sagt er nicht.

Gabe Newell nimmt an AMA auf Reddit teil 17.01.17 - Gabe Newell, Gründer und Präsident von Valve, wird am 18.01.17 um 00:00 Uhr (MEZ) an einem AMA (Ask me anything) auf Reddit teilnehmen. Das kündigt Reddit an.



Teilnehmer können Newell alle möglichen Fragen stellen. Beim letzten AMA 2014 hatte er keine Fragen zu Half-Life 3 beantwortet.



Injustice 2 Video Download 17.01.17 - Die NetherRealm Studios zeigen ein neues Video zum Prügelspiel Injustice 2 (PS4, Xbox One). Release: 16.05.17 (Europa)

Little Nightmares PAL Termin 17.01.17 - Bandai Namco gibt bekannt, dass das Action/Adventure Little Nightmares (PS4, Xbox One) am 28.04.17 in Europa im Einzelhandel und als Download erhältlich sein wird.



Super Mario Odyssey Arbeiten nahezu abgeschlossen 17.01.17 - Die Arbeiten am Jump'n Run Super Mario Odyssey von Nintendo sind zum Großteil abgeschlossen. Das teilte Produzent Yoshiaki Koizumi von Nintendo auf einem Stage Event des Spiels am Wochenende mit, der im Rahmen der Switch Präsentation stattfand. Release: Ende 2017 (Europa)

CLICK (GoNintendo: "Super Mario Odyssey - game development nearly finished")



1-2-Switch! hat über 20 Minispiele / Homepage eröffnet 17.01.17 - Nintendos Minispiel-Sammlung 1-2-Switch! wird mehr als 20 Spiele beinhalten. Das lässt sich der heute eröffneten offiziellen Website in den USA entnehmen lässt. Release: 03.03.17 (Europa)

CLICK (Offizielle Homepage: "1-2-Switch")



Fire Emblem Direct am 18. Januar um 23:00 Uhr 17.01.17 - Nintendo gibt bekannt, dass seine Nintendo Direct Show zu Fire Emblem am 18.01.17 um 23:00 Uhr (MEZ) auf Nintendo.de zu sehen sein wird.



Laut Nintendos japanischer Website soll der kommende Mobile-Titel der Serie ein Thema sein. Nintendo Europe schreibt, dass "kommende aus der Kultserie" in dem Live Stream zu sehen sein werden.



Constructor ist Starttitel in Europa 17.01.17 - System 3 gibt bekannt, dass das Aufbauspiel Constructor (PS4, Xbox One, Switch) ein Starttitel für die Switch in Europa am 03.03.17 sein wird.

Arms auch ohne Bewegungssteuerung spielbar 17.01.17 - Das Prügelspiel Arms von Nintendo ist auch ohne Bewegungssteuerung und mit Standard-Controller spielbar. Das hat JC Rodrigo, Nintendos Manager of Product Marketing, in Treehouse Live bestätigt.



In den bisherigen Demos wurde stets mit einem Joy-Con in jeder Hand gespielt. Jetzt kann auch ein normaler Controller mit Tasten verwendet werden. Release: Frühjahr 2017 (Europa)



Fire Emblem Fates erscheint vielleicht für Switch 17.01.17 - Nintendo könnte das 3DS-Strategie-Rollenspiel Fire Emblem Fates vielleicht auf der Switch veröffentlichen, wenn Angaben im Quelltext der offiziellen Website von Fire Emblem Warriors zutreffend sind.



Darin taucht der Titel Fire Emblem Fates: Revelation auf. Außerdem ist ein Logo mit dem Zusatz "Fire Emblem Fates: Revelation for nintendo switch" zu sehen. Da morgen eine Fire Emblem Direct Show von Nintendo gezeigt wird, könnte das Spiel vielleicht schon morgen angekündigt werden (Danke an Mr. Pointy).



DOWNLOAD VIDEO (First look at racing game FAST RMX for Nintendo Switch)



DOWNLOAD VIDEO (20 Minutes of Zelda: Breath of the Wild Gameplay on Nintendo Switch)



DOWNLOAD VIDEO (First Nintendo Switch advertisement)



The Legend of Zelda: Breath of the Wild benötigt 3GB Installation 17.01.17 - Das Action/Adventure The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch, Wii U) von Nintendo benötitgt eine 3GB Installation auf der Wii U, wenn man die Disc-Version des Spiels kauft. Das geht aus der offiziellen Website hervor. Release: 03.03.17 (Europa)



Daytona 3 Championship USA Video Download 17.01.17 - Hier ist ein neues Video zu Segas Rennspiel Daytona 3 Championship USA, in dem der "Three-Seven Speedway" vorgestellt wird. Release: März/April 2017 (USA)

Pokemon Go hat über USD 950 Mio. Umsatz generiert 17.01.17 - Pokemon Go (iOS, Android) von Niantic und Nintendo soll mehr als USD 950 Mio. (EUR 878,8 Mio. / Yen 107,4 Mrd.) Umsatz 2016 generiert haben. Das geht aus einer Berechnung von App Annie hervor.



Pokemon Go wurde weltweit im Juli 2016 veröffentlicht.

